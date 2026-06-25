Ove jeseni 862 kreveta manje u studentskim domovima u Zagrebu, kreće veliki zahvat: Evo kako će izgledati sobe

Derutni 5. i 6. paviljon na Savi krajem srpnja kreću u obnovu. Studenti koji će zbog obnove izgubiti mjesto u domu primat će mjesečnu subvenciju.

Krajem srpnja trebala bi početi dugoočekivana obnova 5. i 6. paviljona u Studentskom domu Stjepan Radić, popularnoj Savi, potvrdili su na današnjoj press konferenciji iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG). Na konferenciji je predstavljen izgled novih soba - dvije dvokrevetne sobe će, kao i do sad, dijeliti jednu zajedničku kupaonicu. Studenti koji zbog obnove neće dobiti mjesto u domu u sljedećoj akademskoj godini dobivat će subvenciju za podstanarstvo od oko 150 eura mjesečno, a završetak projekta predviđen je za lipanj 2027. godine.

Neće imati klimu, ali će biti priključeni na obnovljiv izvor energije

Ravnatelj SCZG-a Mario Župan istaknuo je da se početku radova nadaju krajem srpnja, čim studentima završe ispiti na ljetnom ispitnom roku. Podsjetimo, redovni smještaj studenata u studentskim domovima traje do 15. srpnja.

- Rekonstrukcijom će biti obuhvaćena 862 kreveta uz osiguran pristup svim etažama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Radovima će biti obuhvaćen popratni okoliš 5. i 6. paviljona, fasada, stolarija, instalacije, sanitarni čvorovi, namještaj i Internet. Predviđeno trajanje radova je 18 mjeseci. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te je donesena Odluka o odabiru izvođača i planira se u zakonskom roku sklapanje ugovora. Studentski centar u Zagrebu za navedeni broj kreveta zatražio je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dodatnu subvenciju za podstanarstvo u iznosu od oko 150 eura, rekao je Župan.

Ni novi 5. i 6. paviljon neće imati klimu. Ipak, rekao je Župan, činit će prvu kategoriju smještaja u zagrebačkim studentskim domovima, koju sada čine popularni 11. i 12. paviljon na Savi, čija je mjesečna stanarina najskuplja u odnosu na druge paviljone i domove. Podsjetimo 5. i 6. paviljon trenutačno pripadaju petoj kategoriji.

- Novi paviljoni neće imati klime. Imat će malo drukčiji ventilacijski sustav, moderniju opremu, ali neće biti klimatizirani. Zašto? Jer onda radimo veliki problem, ne u sredstvima, nego ako ovih deset paviljona nema klimu, a ova dva imaju, onda radimo, neću reći diskriminaciju, ali malu pomutnju među studentima. Paviljoni će imati sve što se tiče ventilacije, grijanja i svega ostalog. Imat će i jedan novi model, koji još nismo prezentirali, a u projektnoj fazi već funkcionira. Bit će priključeni na obnovljiv izvor energije što se tiče tople vode i grijanja. To su geotermalne vode sa Save, koje će budućnosti isto biti opskrbljivač kad se napravi nova bolnica ili dječja bolnica u Blatu. To je novitet, apsolutno 100 posto zeleno, 100 posto čisto, pojasnio je Župan.

Dvostruko povećanje kapaciteta na Lašćini, novi paviljon na Šari?

Dodao je i da su 5. i 6. paviljon zadnji put renovirani 1987. godine, za Univerzijadu.

- Dakle, faktički 40 godina, osim naših tekućih ulaganja, nije bilo kapitalnog projekta što se tiče 5. i 6. paviljona. Obnovili smo od 1. do 4. i od 7. do 9. paviljona, 11. i 12. su novo sagrađeni. Nakon ovog nam ostaje još taj 10. paviljon, centralni paviljon gdje su kuhinje, Kino Forum, dvorana Pauk, najavio je Župan.

Dodao je da je ideja i dvostruko povećati kapacitete Studentskog doma Lašćina te sagraditi još jedan paviljon u Studentskom domu Ante Starčević, popularnoj Šari. S obzirom na to da je riječ o jedinom studentskom domu u Zagrebu koji nema menzu, taj paviljon imao bi i restoran.

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) Gordan Kragić istaknuo je da studenti ovu obnovu pozdravljaju, ali i da prostora za napredak studentskog standarda još ima.

- Nakon ove obnove imat ćemo dva paviljona za preko 800 ljudi koja će biti na najmodernijim i najvišim standardima. To je nešto što se dugo čekalo i što je Zagrebu kao glavnom sveučilišnom gradu, ali glavnom gradu Hrvatske, više nego potrebno. Prostora za daljnje ulaganje i prostora za daljnji napredak po pitanju studentskog standarda u Zagrebu još ima. Imamo Lašćinu na kojoj bi se moglo smjestiti dvostruko više ljudi nego trenutno, i ona također zavređuje otići u što skoriju obnovu, rekao je Kragić.

Dio soba bit će prilagođen studentima s invaliditetom

Dodajmo da je obnova 5. i 6. paviljona na Savi projekt ukupne vrijednosti 19.855.840,99 eura. Bespovratna EU sredstva čine 16.877.464,84 eura. Projekt predstavlja nastavak višegodišnje modernizacije najvećeg studentskog doma u Republici Hrvatskoj koji se u potpunosti financira ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz programa 'Konkurentnost i kohezija' 2021. - 2027.

Projekt je usmjeren i na promicanje horizontalnih načela Europske unije kroz ravnopravnost, nediskriminaciju, jednake mogućnosti i pristupačnost za sve korisnike studentskog smještaja. Posebna pažnja posvećena je studentima s invaliditetom. U svakom od paviljona osigurano je 5 potpuno prilagođenih jednokrevetnih soba s pristupačnim kupaonicama, ulazima i komunikacijama, čime se ostvaruje nadstandard od 2,29 posto u odnosu na zakonski minimum od 2 posto. Predviđeno je i deset pristupačnih parkirališnih mjesta. Projekt provodi Studentski centar u Zagrebu uz sufinanciranje Europske unije.

Podsjetimo, diljem zemlje grade se ili obnavljaju studentski domovi. Novi dom odavno je najavljen na Kampusu Sveučilišta u Splitu. I u Rijeci su još početkom prošle godine najavili da će širiti smještajne kapacitete gradnjom novog paviljona u koji će biti smješteno dodatnih 284 studenata. Studentski dormitorij gradi se i u Zadru, ali i Slavonskom Brodu. Tu je i Gospić, a smještajne kapacitete širi i Veleučilište u Karlovcu. Više detalja o tim pothvatima možete pročitati u ovom članku.