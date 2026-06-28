Opet propale online prijave za studentski dom, dokumentacija se šalje poštom: 'Procijenjeno je...'

Studenti u Dubrovniku za studentski su se dom trebali prijavljivati online. Riječ je o pilot projektu koji je prošle godine propao i u Varaždinu.

Po drugi put zaredom odgađa se pilot projekt online prijava za studentski dom. Podsjetimo, ovogodišnji natječaj za studentski dom za sljedeću akademsku godinu online je trebao provesti Studentski centar u Dubrovniku, o čemu smo pisali ovdje. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) sada su nam potvrdili da se to odgađa, i to zbog odgođena je zbog uspostave Središnjeg registra stanovništva.

'Procijenjeno je da je efikasnije i svrsishodnije...'

- Provedba pilot projekta online prijava za smještaj studenata u studentski dom putem sustava Vidre, planirana za provedbu natječaja za ostvarivanje prava na subvencionirani smještaj Studentskog centra u Dubrovniku za akademsku godinu 2026./2027., odgođena je zbog uspostave Središnjeg registra stanovništva (u daljnjem tekstu: SRS). Naime, odredbama Zakona o Središnjem registru stanovništva (Narodne novine, broj 67/25) definirano je kućanstvo i vođenje podataka o istom na području Republike Hrvatske. Na temelju podataka iz Središnjeg registra stanovništva, prava utvrđena prema posebnim propisima korisnici podataka utvrđuju od 1. siječnja 2027. godine, naveli su iz MZOM-a.

Žele izraditi novu aplikaciju usklađenu s funkcionalnostima SRS-a.

- Slijedom navedenog, od 1. siječnja 2027. godine obveza je preuzimanja podataka o članovima kućanstva razmjenom podatka putem SRS-a te je posljedično odgođeno provođenje pilot projekta i izrada online aplikacije za prijavu na natječaj. Procijenjeno je da je efikasnije i svrsishodnije izraditi novu aplikaciju usklađenu s funkcionalnostima SRS-a te je daljnji razvoj sustava online prijava, odnosno pilot projekt odgođen do provođenja natječaja za akademsku godinu 2027./2028, zaključili su iz MZOM-a.

Projekt je već odgođen u SC-u Varaždin

U telefonskom razgovoru ravnatelj SC-a u Dubrovniku Marko Potrebica kratko nam je prokomentirao da će se rado ponovno odazvati ovom pilot projektu ako MZOM i Sveučilišni računski centar (Srce) to od njih zatraže.

Podsjetimo, u potpunosti digitaliziranu prijavu za studentski dom trebao je provesti i Studentski centar u Varaždinu za akademsku godinu 2025./2026. Ipak, sve je odgođeno zbog administrativnih problema.