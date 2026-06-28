Nekoć je bio najbolji učenik u Hrvatskoj i riješio zadatak star 40 godina: Sada je dobio važnu nagradu PMF-a

Adrian Beker 2017. bio je najbolji učenik u državi s pet Oskara znanja. Danas kao asistent na PMF-u niže uspjehe u znanstvenom radu.

Te 2017. godine miočanin Adrian Beker bio je najbolji učenik u državi, osvojivši čak pet Oskara znanja za rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Upisao je tada Cambridge, studij matematike, a izvještavajući o tome 2018. na kraju članka napisali smo da ćemo rado pratiti i Adrianove daljnje uspjehe.

I danas zaista imamo o čemu pisati jer su se ti uspjesi, pogađate, nastavili. Nakon studija matematike na Cambridgeu, Beker se na doktorat ipak vratio u Hrvatsku, na Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. U međuvremenu je riješio i matematički problem star 40 godina. Adrian Beker danas je asistent na PMF-u i nedavno je dobio još jedno važno priznanje – nagradu fakulteta za istaknuti znanstveni rad.

Ponosan je na nagradu PMF-a

Prisjeća se da je strast prema matematici otkrio još u nižim razredima osnovne škole. I to zahvaljujući dodatnoj nastavi na kojoj je shvatio da matematika može biti zabavna i kreativna, a ne, kaže, da se baš mora svoditi na suhoparnu primjenu unaprijed zadanih obrazaca.

- Ubrzo nakon toga počeo sam sudjelovati na natjecanjima, gdje su me početni uspjesi potaknuli da se matematikom nastavim baviti izvan redovne nastave. Tijekom kasnijih razreda osnovne škole te srednje škole, uvijek sam vidio studij matematike te rad u znanosti kao prirodan nastavak tog puta. Uspjesi koje sam u međuvremenu postigao stvorili su dobre preduvjete za to. Međutim, matematička natjecanja i bavljenje istraživačkom matematikom ipak imaju određene razlike, stoga nisam mogao unaprijed znati do koje ću mjere biti uspješan u potonjem. Smatram da je nedavno dobivena nagrada PMF-a jedna od potvrda da sam donio ispravnu odluku, kaže Beker za srednja.hr.

Ta nagrada mu je velika čast, naglašava, i potvrda da se rad i trud uloženi tijekom doktorata isplate te ne prolaze nezapaženo. Posebno mu je drago, navodi, što nagradu dodjeljuje institucija u kojoj radi. Jer to znači da neposredno okruženje u kojem djeluje cijeni izvrsnost u znanosti.

'Uspjesi nose određeni teret i pritisak'

Budući da je kao učenik briljirao na natjecanjima, što često uzrokuje visoka očekivanja okoline, zanimalo nas je koliko takav rani uspjeh pomaže, ali može li i biti teret. Beker odgovara kako ti rani uspjesi jesu bili od pomoći u prepoznavanju talenta za matematiku, u suprotnom je njegov karijerni put mogao biti posve drugačiji.

- S druge strane, takvi uspjesi nose određeni teret i pritisak jer postavljaju očekivanja u kasnijem životu. Pritom treba naglasiti da, kako čovjek napreduje u matematičkom obrazovanju, sve rjeđe dobiva povratne informacije o uspjehu. Iz tog razloga, on se s vremenom treba naviknuti sve manje oslanjati na vanjske potvrde, a sve više na vlastito uvjerenje u vrijednost onoga što radi, što nije uvijek jednostavno. Na primjer, tijekom srednje škole, natjecanja se događaju svakih nekoliko mjeseci, a svako natjecanje nosi izravnu informaciju o uspjehu. U suprotnosti s time, rad na jednom znanstvenom članku, od početne ideje pa sve do objavljivanja u časopisu, može trajati i do nekoliko godina, kaže Beker.

Nakon Cambridgea se ipak vratio u Hrvatsku

Nakon što je 2021. završio studij na Cambridgeu, vratio se u Hrvatsku. Te je jeseni upisao doktorski studij matematike na PMF-u u Zagrebu. Kaže da je na to utjecala kombinacija nekoliko faktora.

- Prvo, zadnjih godinu i pol studija na Cambridgeu zahvatila je pandemija koronavirusa. Većina nastave odvijala se putem interneta, što je negativno utjecalo na ideju da doktorski studij nastavim u inozemstvu. Također, shvatio sam da mi je blizina obitelji i prijatelja važnija nego što sam dotad mislio, što je doprinijelo odluci da se vratim. Ipak, smatram da je presudilo što sam uspio stupiti u kontakt s mentorom čiji su znanstveni interesi vrlo bliski mojima. Općenito, shvatio sam da za bavljenje područjem matematike koje me zanima postoje vrlo dobri uvjeti i u Hrvatskoj, ističe Beker.

Riješio matematički problem star 40 godina

Oni koji se ne sjećaju njegova uspjeha kada je bio učenik, možda Bekera pamte po nečem drugom. Prije tri je godine riješio Erdősov problem #356, matematički problem postavljen još 1980. godine, koji je do tada bio neriješen.

- Osim njihovim rješavanjem, matematičar Paul Erdős istaknuo se postavljanjem brojnih matematičkih problema. Njegovi su problemi u pravilu jednostavni za formulirati te je za njihovo razumijevanje najčešće dovoljno poznavanje elementarnih matematičkih pojmova. Međutim, za njihovo rješavanje nerijetko je potrebno osmisliti neki novi način razmišljanja, a neki su od njih doveli do razvitka dubokih matematičkih teorija i novih grana matematike. Problem koji sam ja riješio definitivno ne spada u potonju kategoriju, no ipak zahtijeva određenu kreativnost u pristupu rješavanju. Taj sam problem prvi put uočio pregledavajući stranicu Erdős problems koju je te godine kreirao britanski matematičar Thomas Bloom. Ideja te stranice jest okupiti probleme koje je Erdős postavio tijekom svoje karijere te istovremeno stvoriti mjesto gdje se može pratiti i komentirati napredak na njima. Jedan od tih problema nedugo je prije mene riješio profesor Vjekoslav Kovač, što me potaknulo da se i ja okušam u njihovom rješavanju. Cijeli proces rješavanja zapravo je trajao dosta kratko, svega nekoliko tjedana. Moram priznati da sam imao i nešto sreće u tome što sam naišao na problem koji je istovremeno zanimljiv i za čije sam rješavanje raspolagao svim potrebnim znanjima, prisjeća se Beker.

Budući da se matematika mnogima čini apstraktnom, pitamo ga i koliko mu je, kao mladom znanstveniku, važno u okruženju imati starije profesore koji ga podržavaju u radu.

- Kao mladom znanstveniku, iznimno mi je važno imati podršku starijih profesora i kolega s kojima mogu raspravljati o problemima koji me zanimaju. Po svojoj prirodi, problemi iz teorijske matematike u pravilu su vrlo apstraktni. No, treba istaknuti da apstrakcija u matematici nije sama sebi svrhom, već proizlazi iz potrebe da se stvori okvir za objašnjavanje vrlo prirodnih fenomena. Ako se ta činjenica ne osvijesti, u istraživanju se ponekad može zastraniti u neke nepotrebne apstrakcije. Upravo tu do izražaja dolazi uloga mentora, koji mladog znanstvenika usmjerava prema onom što je relevantno, i koji neku naizgled vrlo apstraktnu materiju može predstaviti na jasan i pristupačan način, ističe Beker.

'Društveni aspekt studija vrlo je važan'

Kao asistent na Matematičkom odsjeku PMF-a radi sa studentima. Pitamo ga i prepoznaje li među njima sebe iz vremena natjecanja i kako gleda na mlade koji vrlo rano pokažu izniman matematički talent.

- Kao asistentu na Matematičkom odsjeku PMF-a, zadovoljstvo mi je raditi sa studentima koje interesira matematika - naravno da među njima često prepoznajem sebe iz ranijih dana. Posebno mi bude drago kad kod studenata primijetim velik interes i žar prema matematici. Kad god sam u prilici, nastojim ih u tome poticati te na njih prenijeti znanje koje imam. Općenito se trudim pokazati da u matematici postoji mnogo različitih područja koja mogu biti zanimljiva. Smatram da se u matematičkom obrazovanju nije dobro prerano ograničiti na neko usko područje, već treba biti otvoren prema različitim područjima jer ne možemo unaprijed znati što će nas zainteresirati, ističe Beker.

A kada bi danas razgovarao s Adrianom iz 2017., koji prima pet Oskara znanja i razmišlja o budućnosti, što bi mu rekao?

- Možda bih mu rekao da malo više vjeruje u sebe i svoje sposobnosti, a manje se obazire na mišljenja drugih. Također bih mu rekao da više pozornosti posveti stjecanju novih poznanstava, jer je društveni aspekt studija vrlo važan, podcrtava Beker.