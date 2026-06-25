Doznajte koliko je prijava na svakom studiju nakon zadnjeg velikog ispita mature u 2026.

Maturanti su u četvrtak odradili i posljednji veći ispit mature, Matematiku, a izašli su i najnoviji podaci o prijavama na svaki od studija.

Gotovo je - barem za većinu maturanata. Ovoga četvrtka pisali su posljednji veći ispit mature, višu i osnovnu razinu Matematike. I dok se dojmovi još sabiru, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje objavio je listu studija s brojem prijava na današnji dan i omjerom poželjnosti svakog od njih.

Iako su ispiti državne mature napisani, još je uvijek moguće prijavljivati i odjavljivati studije, odnosno mijenjati njihov poredak u sustavu Postani student. Rok za to je do 15. srpnja u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji datum. To je obično slučaj na fakultetima koji održavaju prijemni ili drugu provjeru za upis, a te provjere održat će se u naredna dva tjedna. Istoga dana, ali iza 15 sati, izaći će i konačne rang-liste upisa na fakultete, s time da privremene postaju vidljive već 8. srpnja.

Top 10 studija prema omjeru prvih izbora i kvote

Današnje stanje kaže da je, kada se gledaju studiji s više od deset upisnih mjesta, i dalje najpoželjnija gluma na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Poželjnost se definira kroz omjer prvih izbora i kvote, a taj je studij sada prvi izbor za 185 maturanata, dok je mjesta za njih 12. Ukupno glumu u Zagrebu na listi ima 258 kandidata. Slijedi studij logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu s 315 prvih izbora i 50 mjesta. S time da je ovaj studij ukupno prijavilo 890 kandidata. Treća je na ovoj listi fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih znanosti u Splitu s 83 prve prijave na 15 mjesta, a ukupni broj prijava ondje je 105. U nastavku možete vidjeti koji su još studiji trenutačno u top 10 prema omjeru prvih izbora i kvote. Top 10 studija prema omjeru prvih izbora i kvote | izvor: AZVO

Top 10 studija prema broju prvih izbora

Ako se promatra samo broj prvih prijava, najviše ih je na studiju elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na FER-u, ukupno 912, a može se upisati 660 studenata. Drugi je studij medicine na Medicinskom u Zagrebu s 801 prvom prijavom, a ovogodišnja kvota je 300 mjesta. Slijedi studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, s ukupno 785 maturanata kojima je to prvi izbor, dok je ove godine na tom studiju 980 mjesta. Koji su preostali studiji koji su ušli u top 10 studija prema broju prvih izbora, pogledajte u tablici ispod. Top 10 studija prema broju prijava | izvor: AZVO

U dokumentu u nastavku možete provjeriti koliko je trenutačno prijava na svakom studiju u Hrvatskoj.

U sklopu naše online konferencije Brucoš 101 razgovarali smo i o upisima na fakultete, a gost nam je bio pomoćnik ravnateljice AZVO-a Igor Drvodelić koji je odgovorio na najvažnija pitanja u tom procesu. Sve detalje doznajte u videu u nastavku: