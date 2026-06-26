Država će dozvoliti vječitim studentima da još duže studiraju: Ministar Fuchs mijenja zakon

Prvi put otkako je donio novi zakon o visokom obrazovanju u 2022. godini, ministar Fuchs mijenja ga i to u hitnom postupku.

'Vječiti studenti' su izborili. Moći će dulje studirati. Predloženim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti izvanredni studenti moći će duže studirati. Konkretno, umjesto dvostruko duže sada će moći studirati trostruko duže od trajanja studija, ako se zakon usvoji u obliku koji je predložen.

Promjena obuhvaća i studente koji sada izvanredno studiraju

Dakle, redoviti studenti i dalje će moći studirati najviše dvostruko duže od duljine trajanja studija. Primjerice, ako studij traje tri godine, redoviti studenti mogu studirati najviše šest godina. Takvo pravilo vrijedilo je i za izvanredne studente od donošenja novog zakona u 2022. godini, no sada je prijedlog da se za njih uvede novi rok, trostruko duži od trajanja studija. Na primjeru studija prava koji traje pet godina to znači da bi izvanredni studenti mogli studirati najviše 15 godina. Redoviti studenti pak i dalje najviše deset. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih tumači kako će se ovom odlukom povećati završnost studenata koji nisu u redovnom statusu. U Hrvatskoj izvanredno studira 35.673 studenata, od ukupno 144.425 studenata.

Izmjena, važno je reći, odnosila bi se na studente koji tijekom cijelog studija studiraju u izvanrednom statusu. Dakle, oni koji su mijenjali status iz redovnog u izvanredni i dalje imaju rok dvostruko duži od trajanja studija. Nova pravila, ako se usvoje u ovom obliku budući da je zakon trenutačno na javnom savjetovanju, pojašnjavaju i što s rokom za one koji sada izvanredno studiraju.

- Studenti koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni u izvanrednom statusu, a koji su tijekom cijeloga studija studirali u izvanrednom statusu studiranja imaju pravo završiti studij u roku koji je trostruko dulji od trajanja studija, ako visoko učilište i dalje izvodi predmetni studij, stoji u prijedlogu zakona.

Profesori će na teret države moći raditi do 67. godine života, umjesto 65.

Druga najveća izmjena zakona odnosi se na mirovine profesora. Izmjenama zakona u 2022. profesori su morali u mirovine s 65, a jedino je fakultet na teret vlastitih sredstava mogao ih zadržati na poslu do 70. godine živote. Sada se za redovite profesore u trajnom izboru i profesore stručnog studija u trajnom izboru predlaže da mogu raditi do 67. godine života na teret države, a onda eventualno do 70. na račun fakultetskih vlastitih sredstava. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih tumače kako će ova promjena pridonijeti zadržavanju stručnog potencijala i kontinuitetu nastavnog i znanstvenog rada.

Mirovine profesora razlog su i zašto se izmjene zakona donose u hitnom postupku – Ministarstvo želi da se to pravo može konzumirati već u tekućoj akademskoj godini. Naime, zakon bi propisivao da će se duže pravo rada ostvarivati najdulje do isteka akademske godine u kojoj je podnositelj zahtjeva navršio 67 godina života.

Što će biti s mandatima rektora i dekana?

Ministarstvo sada jasno propisuje i mandate rektora i dekana. Dileme više nema – rektor javnog sveučilišta može se biti u najviše dva mandata i nikada više, dekan javnog fakulteta ili javnog veleučilišta može se biti u najviše dva mandata i nikada više. Podsjetimo, srednja.hr otkrila je kako je na čelu zagrebačkog fakulteta dekan koji to krši, što nam je potvrdilo i samo Ministarstvo.

Na stare postavke vraća se i pravilo o izboru privremenih dekana. Ako ga fakultet ne uspije izabrati, to bi po izmjenama Zakona mogao napraviti Senat sveučilišta na prijedlog rektora. Zakon iz 2022. godine to je branio, ali primjerice zagrebačko sveučilište na te se zakonske odredbe totalno oglušilo i zbog svega završilo na sudu. Ministarstvo kaže da se ovim izmjenama sprječava zastoj u radu ustanova te dosadašnju praksu naziva pravnom prazninom, što je ista fraza koju je ranije koristilo zagrebačko sveučilište.

Iznimno će se natječaji za upis moći objavljivati do 1. rujna

Izmjene zakona tiču se i akademskog kalendara. Konkretno, propisuje se da nastava prijediplomskih i diplomskih studija mora započeti najkasnije do 31. listopada tekuće akademske godine. Ministarstvo kaže da se time jasno utvrđuje da upis studenata mora završiti do početka nastave, što se ranije kršilo. Isto tako, nastava ne smije započeti prije 1. rujna.

Nadalje, do sada je važilo pravilo da se javni natječaji za upis na studijske programe, kada maturanti saznaju uvjete upisa, objavljuju do 1. svibnja. Sada se iznimka uvodi za studijske programe deficitarnih zanimanja ili zanimanja 'od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku utvrđenima odlukom ministra, kao i za upis na specijalističke i doktorske studije'. Za njih će vrijediti da se natječaj može objaviti najkasnije do 1. rujna. Kao što smo ranije upozoravali, apsurd je da maturanti do 15. veljače moraju prijaviti mature, a sveučilišta uglavnom nakon toga donose uvjete za upis, među kojima su i razine matura.

Glede studenata, izmjenama zakona definira se i da studentu prestaje status studenta ako ne upiše istu ili višu godinu studija u propisanom roku. Zakon predlaže i da se stegovna odgovornost studenata utvrđuje pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata koji donosi visoko učilište.

Isto tako, izmjenama zakona predlaže se da se za ustroj općih radnih mjesta uvodi obveza ishođenja prethodne suglasnosti Ministarstva, dok se autonomija zadržava za nastavna, suradnička i stručna radna mjesta. Sveučilišni odjeli i fakulteti bez pravne osobnosti moći će umjesto jednog izvoditi studije na dva ili više znanstvenih područja i polja. U povjerenstva za izbor na radna mjesta moći će se imenovati profesori emeritusi i profesori u mirovini. Nastavnici na najvišoj razini moći će nakon prestanka ugovora o radu sudjelovati u nastavi te zadržati pravo korištenja naziva. Zakonom se razdvajaju i asistenti koji se zapošljavaju na teret državnog proračuna i onih koji se zapošljavaju na teret projektnih sredstava.

Mandat sveučilišnog vijeća pet umjesto šest godina

Po novome članove Nacionalnog vijeća za znanost predlagala bi i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, uz dosadašnji Rektorski zbor, sveučilišta, fakultete, umjetničke akademije i javne znanstvene institute. Mandat članova sveučilišnog vijeća više ne bi trajao šest godina, nego pet. Nakon razmirica između rektora i Nacionalnog vijeća oko toga tko donosi kriterije za napredovanja, sada se propisuje da Nacionalno vijeće na prijedlog Rektorskog zbora i matičnog odbora utvrđuje kriterije. No, posebnom točkom izdvaja se da Nacionalno vijeće donosi kriterije. Izmjenama zakona CARNET bi postao nadležan za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost u visokom obrazovanju i znanosti.

Javno savjetovanje prijedloga zakona traje do 9. srpnja i možete mu se priključiti ovdje. Sve prijedloge izmjena zakona možete pronaći u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.