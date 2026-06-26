Zatvara se omiljena menza, već danas ide na praznike: Uskoro nigdje nećete 'peglati' iksicu

Omiljena menza zagrebačkih studenata, restoran Express, odnosno 'Brza' u Studentskom centru (SC) na Savskoj, odlazi na ljetne praznike. Kako je izvijestio SC, ovaj restoran prestaje s radom zaključno s petkom, 26. lipnja 2026. godine. U narednih dvadesetak dana zatvorit će se i ostali studentski restorani, ne samo u Zagrebu, nego i drugim studentskim gradovima u Hrvatskoj.

Naime, studenti koji su upisani u tekuću akademsku godini, pravo na potporu za prehranu na svojim iksicama ostvaruju u razdoblju od 1. listopada tekuće do 15. listopada sljedeće kalendarske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza. Drugim riječima, posljednji dan u kojem ćete moći 'peglati' iksice u menzi je 15. srpanj. Zato se tada i zatvara većina menza u Hrvatskoj, a djelatnici odlaze na kolektivne godišnje odmore.

Ipak, valja podsjetiti da su proteklih godina u nekim gradovima, poput Šibenika i Rijeke, pojedine menze radile i tijekom ljeta. No, bitno je naglasiti da su građani, uključujući i studente, obroke mogli kupovati prema njohovoj ekonomskoj cijeni, onoj bez subvencije.