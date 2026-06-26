Faks Zatvara se omiljena menza, već danas ide na praznike: Uskoro nigdje nećete 'peglati' iksicu

Zatvara se omiljena menza, već danas ide na praznike: Uskoro nigdje nećete 'peglati' iksicu

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

26. lipanj 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Zatvara se omiljena menza, već danas ide na praznike: Uskoro nigdje nećete 'peglati' iksicu

Menza | foto: srednja.hr/Unsplash

Pravo na prehranu 'preko' iksice studenti ostvaruju do 16. srpnja, zbog čega će većina studentskih restorana uskoro zatvoriti svoja vrata.

Omiljena menza zagrebačkih studenata, restoran Express, odnosno 'Brza' u Studentskom centru (SC) na Savskoj, odlazi na ljetne praznike. Kako je izvijestio SC, ovaj restoran prestaje s radom zaključno s petkom, 26. lipnja 2026. godine. U narednih dvadesetak dana zatvorit će se i ostali studentski restorani, ne samo u Zagrebu, nego i drugim studentskim gradovima u Hrvatskoj.

Naime, studenti koji su upisani u tekuću akademsku godini, pravo na potporu za prehranu na svojim iksicama ostvaruju u razdoblju od 1. listopada tekuće do 15. listopada sljedeće kalendarske godine, osim u razdoblju od 16. srpnja do 31. kolovoza. Drugim riječima, posljednji dan u kojem ćete moći 'peglati' iksice u menzi je 15. srpanj. Zato se tada i zatvara većina menza u Hrvatskoj, a djelatnici odlaze na kolektivne godišnje odmore.

Ipak, valja podsjetiti da su proteklih godina u nekim gradovima, poput Šibenika i Rijeke, pojedine menze radile i tijekom ljeta. No, bitno je naglasiti da su građani, uključujući i studente, obroke mogli kupovati prema njohovoj ekonomskoj cijeni, onoj bez subvencije.

menza studentski centar zagreb brza menza menze preko ljeta menze zagreb rad menzi preko ljeta subvencionirana prehrana zatvaranje menzi menze zagreb radno vrijeme subvencija na iksici restoran Express subvencija na iksici preko ljeta