Studentski zbor dijelio sredstva studentima: 70 % novca dali udruzi u kojoj je predsjednica Zbora

Od 55.000 eura na novom Natječaju riječkog Studentskog zbora, 42.393,75 otišlo je udruzi FOSS. Predsjednica Lucija Žeželj kaže da je sve po zakonu.

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci (SZSUR), na čelu s predsjednicom Lucijom Žeželj, ove je godine pokrenuo potpuno novi natječaj raspodjele svojih financijskih sredstava. Riječ je o Natječaju za jačanje institucionalnih kapaciteta i održivosti studentskih udruga SZSUR-a. Natječajem se raspodjeljuju sredstva u iznosu od maksimalno 55.000 eura, a uvjerljivo najveći udio tog iznosa, čak 42.393,75 eura, otišao je 'u ruke' Fakultetskog odbora svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci (FOSS). Novac su dobili za projekt 'Program edukacije o upravljanju studentskim organizacijama i razvoju studentskog aktivizma'.

U ovom natječaju nisu odredili maksimalni iznos koji jedna udruga može tražiti

Članica ove udruge jest upravo Žeželj, predsjednica SZSUR-a i studentica na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Zbog velikog nerazmjera u podijeljenim sredstvima na ovom Natječaju, kao i bliske povezanosti predsjednice SZSUR-a s udrugom koja je dobila najviši iznos novca, našoj su se redakciji obratili zabrinuti studenti ovog Fakulteta i Sveučilišta. Kao što je vidljivo u tablici u nastavku, FOSS je zatražio, a na koncu i dobio daleko najviše novca iz ukupnog budžeta.

Rezultati natječaja | foto: screenshot

Studenti kažu da ih je, između ostalog, zbunila jedna promjena. U Natječaju za jačanje institucionalnih kapaciteta i održivosti studentskih udruga SZSUR-a nije naznačeno koji je maksimalni iznos novca koji pojedini prijavitelj može zatražiti. Za razliku od njega, u drugom ovogodišnjem Natječaju SZSUR-a, onom za financiranje studentskih programa u 2026. godini, i ove godine jasno stoji - 'Prijavljeni projekti/programi mogu na ovome natječaju potraživati najviše 15 posto od ukupnih sredstava predviđenih proračunom SZSUR-a odnosno 12.000 eura'.

Žeželj za srednja.hr potvrđuje da iznos koji pojedini prijavitelj može zatražiti nije bio ograničen. Ipak, navodi da 'Studentski zbor sve odluke vezane o programima aktivnosti i izmjenama financijskog plana te provedbu javnih natječaja donosi u okviru svojih zakonskih ovlasti, sukladno važećim propisima Republike Hrvatske, općim aktima Sveučilišta i internim aktima Studentskog zbora, a sve na temelju cjelovitog sagledavanja potreba naše studentske zajednice i interesa studenata'.

- U odnosu na navode iz Vašeg upita ističemo kako tijekom predmetnih postupaka nije utvrđena niti postoji bilo kakva povreda zakona, podzakonskih propisa ili internih akata. Izmjene financijskog plana te uvođenje posebnog natječaja za jačanje institucionalnih kapaciteta i održivosti studentskih udruga Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci donesene su odlukama nadležnih tijela Studentskog zbora kroz propisani postupak, o čemu postoji odgovarajuća službena dokumentacija. Razlog uvođenja tog programa u ovogodišnji natječaj je stvaranje održivijih studentskih organizacija te podizanje razine studentskog standarda, kvalitete studentskog života i razvoja studentskog aktivizma na Sveučilištu u Rijeci, objašnjava predsjednica SZSUR-a.

Ne znamo tko čini Povjerenstvo, samo da ga imenuje rektor i Skupština SZSUR-a

Odluka o odobrenju i visini dodijeljenih sredstava, dodaje, donesena je nakon provedene 'administrativne provjere i stručnog vrednovanja svih valjanih prijava, uzimajući u obzir kvalitetu prijavljenih programa, ispunjenost propisanih kriterija i raspoloživost sredstava'.

- Sve pristigle prijave pregledalo je nadležno povjerenstvo koje je utvrđivalo ispunjavaju li formalne uvjete propisane natječajem. Prijave koje su zadovoljile administrativnu provjeru upućene su u postupak stručnog vrednovanja. Na temelju rezultata evaluacije Povjerenstvo je predložilo raspodjelu sredstava, a konačnu odluku potvrdio je Studentski zbor na svojoj 25. sjednici 5. svibnja 2026. Službeni rezultati natječaja objavljeni su na mrežnim stranicama 6. svibnja 2026. godine. Tijekom roka za prigovor na odluke natječaja nije pristigla niti jedna primjedba. Činjenica da ukupno raspoloživa sredstva nisu u cijelosti dodijeljena dodatno potvrđuje da je raspodjela bila rezultat provedene evaluacije svake pojedine prijave. Svi ugovori o dodijeljenim sredstvima potpisani su 26. svibnja 2026. godine, naglašava Žeželj.

Podatak o tome tko čini Povjerenstvo u cijelosti nije javno objavljen niti uz rezultate natječaja. Stoga smo to upitali Žeželj, no odgovor do trenutka objave ovog članka nije stigao. U Natječaju stoji samo da je Povjerenstvo za evaluaciju sastavljeno od dva člana iz redova nastavnika Sveučilišta u Rijeci (koje imenuje rektor) te tri člana studenta Sveučilišta u Rijeci (koje imenuje Skupština SZSUR-a). Dodajmo da je aktualni rektor Goran Hauser, bivši dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci, svojedobno bio predsjednik FOSS-a.

S obzirom na to da su drugi prijavitelji potraživali osjetno manje financijskih sredstava od FOSS-a na ovom Natječaju, studenti koji su nam se obratili sumnjaju da je predsjednica SZSUR-a dojavila FOSS-u koliki iznos novca mogu potražiti. Potražili su, naime, oko 90 posto ukupnog fonda (odnosno 49.875 eura). Ostali prijavitelji potražili su maksimalno oko 15 posto. Slijedom ranije navedenog, Žeželj demantira navode o ikakvim dojavama FOSS-u.

- Zato odbacujemo bilo kakve naknadne tvrdnje ili insinuacije o pogodovanju pojedinim prijaviteljima, povredi načela jednakog postupanja ili neovlaštenom raspolaganju podacima iz natječajnog postupka. Takvi navodi nisu utemeljeni na činjenicama niti proizlaze iz provedenog postupka. Obveza Studentskog zbora jest osigurati da se odobrena sredstva koriste isključivo za aktivnosti odobrene u natječajnom postupku, uz dostavu propisanih izvješća i provedbu odgovarajuće kontrole namjenskog korištenja sredstava, tvrdi Žeželj.

Dio novca iz Natječaja ići će obrtu bivšeg potpredsjednika

Na pitanje je li i sama članica FOSS-a Žeželj nam je odgovorila potvrdno, ali ne smatra da u tome postoji nešto sporno.

- Na Vaše pitanje o mom članstvu u Fakultetskom odboru svih studenata Medicinskog fakulteta odgovor je potvrdan, što nije u suprotnosti s mojom sadašnjom funkcijom na čelu Studentskog zbora. Dapače, moje članstvo u FOSS-u je i temelj za moguće funkcije u Studentskom zboru, zaključuje Žeželj.

Još jedan dio priče na koji studenti skreću pažnju jest da je na nedavnom sastanku FOSS-a rečeno da će Udruga projekt za koji je dobila novac na ovom Natječaju provoditi tako što će obrt Eugena Cara provoditi radionice o studentskom aktivizmu. Car je prošle godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci te je ranije obnašao ulogu potpredsjednika FOSS-a. Studenti su zbunjeni zbog toga što je njegov obrt osnovan tek 20. svibnja 2026., a rok prijave na ovaj Natječaj bio je 15. travnja 2026.

Na ovu temu predsjednica FOSS-a Lana Vivoda za srednja.hr kaže da će odobrena sredstva koristiti 'za realizaciju navedenih stavki u natječajnoj dokumentaciji'.

- To je i naša ugovorna obveza temeljem koje ćemo podnositi izvješća o utrošenim sredstvima. Jedna od stavki u našem programu je organizacija i provedba radionica o studentskom aktivizmu. U provedbi dijela radionica sudjelovat će i gospodin Eugen Car, sukladno potpisanom ugovoru između Udruge FOSS MEDRI i njegova obrta, koji je odobrila Skupština FOSS-a, navodi Vivoda.

'Udruga FOSS MEDRI tijekom cijelog postupka postupala je transparentno'

Dodaje da Car u vrijeme podnošenja projektne prijave 'nije bio član upravljačkih tijela Udruge niti je sudjelovao u pripremi ili podnošenju predmetne prijave'. Pojašnjava da je projekt na Natječaj SZSUR-a prijavljen 'sukladno svim uvjetima propisanim natječajnom dokumentacijom' te da je prijava prošla administrativnu provjeru te postupak stručnog vrednovanja, nakon čega je donesena odluka o financiranju od strane Studentskog zbora.

- Iznos zatraženih sredstava utvrđen je na temelju procjene predvidivih troškova potrebnih za provedbu navedenih aktivnosti planiranog programa. Sukladno uvjetima natječaja, uz navedeni program, dostavljen je troškovnik s obrazloženjima pojedinih stavki te procjene tržišne vrijednosti planiranih usluga i aktivnosti. Natječajem nisu bile predviđene ikakve prethodne ponude izvođača pojedinih dijelova programa, pa stoga ne stoji tvrdnja iz Vašeg upita o određivanju ili imenovanju bilo kojeg izvođača usluga vezanih uz realizaciju programa prije natječaja. Udruga FOSS MEDRI tijekom cijelog postupka postupala je transparentno, u skladu s uvjetima natječaja, važećim propisima i pravilima postupka. Smatramo kako je u interesu javnosti da se pitanja vezana uz korištenje javnih sredstava temelje isključivo na provjerljivim činjenicama i službenoj dokumentaciji. Zato Vas upućujemo na službenu objavu rezultata natječaja objavljenih 6. svibnja 2026. godine na ovoj stranici kao izvor relevantnih informacija vezanih uz provedbu navedenog natječaja, zaključila je Vivoda.

Spomenimo i da studenti aktualnoj predsjednici SZSUR-a zamjeraju i to što je na početku mandata izmijenila dotadašnji proračun i ukinula financiranje projektu Formula Student u iznosu od 4.500 eura.

- Taj projekt se inače financirao direktno iz proračuna Studentskog zbora jer je to projekt Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci ima još svojih projekata koji se financiraju direktno iz proračuna, te je jedino Formuli u potpunosti ukinuto financiranje. Projekt Formula je iznimno važan za Sveučilište jer na međunarodnoj razini studenti tehničkog usmjerenja pokazuju svoje kompetencije. Projekt se inače dugi niz godina financirao direktno iz proračuna Studentskoga zbora Sveučilišta, rekli su nam studenti.