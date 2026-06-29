Preminuo bivši rektor i dekan Ekonomskog: 'Pamtit će ga generacije studenata i kolega'

U 77. godini života preminuo je Željko Turkalj, bivši rektor Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku i početkom dvijetisućitih dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Turkalj je bio rektor od 2013. do 2017. godine, a funkciju dekana Ekonomskog fakulteta obnašao je u tri mandata.

- Profesor Turkalj svojim je predanim nastavnim, znanstvenim, stručnim i rukovoditeljskim radom ostavio dubok trag u razvoju Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ali i šire sveučilišne zajednice. Tijekom svoje bogate akademske karijere obnašao je i dužnost rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dajući značajan doprinos visokom obrazovanju, znanosti i akademskom životu grada Osijeka. Generacije studenata, kolega i suradnika pamtit će ga po znanju, iskustvu i doprinosu izgradnji Fakulteta i Sveučilišta kakve danas poznajemo. U ime Ekonomskog fakulteta u Osijeku izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima, kolegama i svima koji su ga poznavali. Poštovani profesore, hvala Vam na svemu. Počivajte u miru, poručili su s Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Bivši studenti i kolege od Turkalja se opraštaju putem društvenih mreža.

- Dragi profesore, zauvijek ćeš ostati u našim srcima kao čovjek od kojeg smo mnogo naučili. Blage naravi i osmijeha, uvijek je pronašao vremena uputiti lijepu riječ, ogromnog znanja - stručnog i životnog, a tako jednostavan. Počivaj u miru Božjem i hvala za sve, napisala je bivša studentica na Facebooku, ispod objave Ekonomskog fakulteta.

Jedno vrijeme na Ekonomskom fakultetu u Osijeku Turkalj je bio i prodekan za znanost, a prije toga i predstojnik Zavoda za ekonomska istraživanja. Studenti tog fakulteta najviše ga pamte po predavanjima na kolegijima Ekonomika poduzeća, Poslovna organizacija, Organizacija poduzeća, Menadžment promjena i Organizacijski menadžment. Kolegije je držao i na veleučilištima u Vukovaru, Požegi i Slavonskom Brodu te na Ekonomskom fakultetu u Mostaru.