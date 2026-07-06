Mehatronika nije samo za odlikaše: Studentica razbija mitove o studiju

Mehatronika je jedan od onih tehničkih studija koji na prvu zastraše maturante, ali studentica Lucija dokazuje da predrasude ne drže vodu.

Postoji mit koji godinama kruži hodnicima srednjih škola i koji je potencijalno spriječio nekoga da upiše ovaj studij. Priča se kako Mehatroniku upisuju samo oni koji su iz Matematike i Fizike imali petice, koji su rješavali olimpijske zadatke za zabavu i kojima jednadžbe nisu bile stres nego hobi.

Razgovarali smo s Lucijom Barbom, studenticom pete godine diplomskog studija Mehatronike. Lucija je čula iste priče, ali svejedno odlučila upisati Mehatroniku.

- Kada sam se upisivala na studij, zanimala me robotika, automatizacija i autoindustrija. Mehatronika mi je ponudila tu širinu i mogućnost da se zaposlim i van Hrvatske i u Hrvatskoj, rekla je Lucija koja danas završava petu godinu diplomskog studija na Istarskom veleučilištu u Puli.

Studij koji spaja sve

Mehatronika je interdisciplinarni studij koji obuhvaća gotovo sve što pokreće suvremeni svijet: od strojeva i elektrotehnike do robotike, automatizacije i računarstva. Primjenjiv je u svim granama gospodarstva, a upravo ta širina čini ga jednim od najtraženijih studija na tržištu rada. Dobro poznavanje Matematike i Fizike svakako olakšava svakodnevne zadatke na kolegijima.

- U Mehatronici imamo strojarske predmete kao što su Mehanika i Termodinamika, za takve predmete je potrebno poznavanje Matematike i Fizike, kaže Lucija.

'Htjela sam biti na moru i upisati diplomski u Hrvatskoj'

Istarsko veleučilište u Puli nudi Mehatroniku na obje razine studija. Stručni prijediplomski studij traje tri godine i nosi titulu prvostupnika inženjera Mehatronike, dok stručni diplomski studij traje još dvije godine i završava titulom magistra inženjera Mehatronike.

Uz Mehatroniku, veleučilište nudi i stručni prijediplomski studij Menadžment u gastronomiji i kultura hrane, studij koji spaja ugostiteljstvo, turizam i hotelijerstvo. Za sve koje zanima menadžment, stručni diplomski studij Kreativni menadžment u procesima namijenjen onima koji žele steći menadžerske kompetencije neovisno o smjeru prethodnog studija.

Lucija je pred upisom diplomskog imala konkretnu alternativu. Ipak je Mehatronika na Istarskom veleučilištu presudila.

- Imala sam opciju upisati studij u Mariboru u Sloveniji ili tu u Puli u Hrvatskoj i htjela sam biti na moru i upisati diplomski u Hrvatskoj, govori Lucija.

Mit koji treba srušiti

Osim mita o ocjenama iz Matematike, postoji još jedan mit koji Lucija svojim iskustvom ruši i potvrđuje da u praksi to nije slučaj. Tehnički studiji oduvijek nose etiketu muških studija, no Lucija tu sliku mijenja.

- Najveći mit o studentima Mehatronike, a i općenito o tehničkim smjerovima, jest da ih ne upisuju cure, a upisuju ih, kaže Lucija izravno.

I sama je živi dokaz. Kada je upisala studij, iznenadila se i time kako su grupe studenata manje, pa su profesori dosta pristupačniji prema studentima, navodi Lucija.

Studij joj je otvorio mogućnosti i u praktičnom smislu. Sudjeluje na projektu Jadranko 2.0, u sklopu kojeg je tim studenata izgradio autonomno plovilo koje skuplja plastiku i mikroplastiku s morske površine.

Kome bi Lucija preporučila ovaj studij?

Lucija bi studij Mehatronike preporučila svima koje privlači umjetna inteligencija, robotika i autoindustrija, a također i svima onima koji se ne boje izazova.

Više o Lucijinu iskustvu možete pogledati ovdje.

Ako te zanima Mehatronika ili neki od drugih studijskih programa Istarskog veleučilišta, više informacija o upisima i uvjetima saznaj na njihovoj web stranici.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Istarskog veleučilišta u Puli.