Mehatronika nije samo za odlikaše: Studentica razbija mitove o studiju
Mehatronika je jedan od onih tehničkih studija koji na prvu zastraše maturante, ali studentica Lucija dokazuje da predrasude ne drže vodu.
12:30 7 h 06.07.2026
06. srpanj 2026.
Mehatronika je jedan od onih tehničkih studija koji na prvu zastraše maturante, ali studentica Lucija dokazuje da predrasude ne drže vodu.
Postoji mit koji godinama kruži hodnicima srednjih škola i koji je potencijalno spriječio nekoga da upiše ovaj studij. Priča se kako Mehatroniku upisuju samo oni koji su iz Matematike i Fizike imali petice, koji su rješavali olimpijske zadatke za zabavu i kojima jednadžbe nisu bile stres nego hobi.
Razgovarali smo s Lucijom Barbom, studenticom pete godine diplomskog studija Mehatronike. Lucija je čula iste priče, ali svejedno odlučila upisati Mehatroniku.
- Kada sam se upisivala na studij, zanimala me robotika, automatizacija i autoindustrija. Mehatronika mi je ponudila tu širinu i mogućnost da se zaposlim i van Hrvatske i u Hrvatskoj, rekla je Lucija koja danas završava petu godinu diplomskog studija na Istarskom veleučilištu u Puli.
Mehatronika je interdisciplinarni studij koji obuhvaća gotovo sve što pokreće suvremeni svijet: od strojeva i elektrotehnike do robotike, automatizacije i računarstva. Primjenjiv je u svim granama gospodarstva, a upravo ta širina čini ga jednim od najtraženijih studija na tržištu rada. Dobro poznavanje Matematike i Fizike svakako olakšava svakodnevne zadatke na kolegijima.
- U Mehatronici imamo strojarske predmete kao što su Mehanika i Termodinamika, za takve predmete je potrebno poznavanje Matematike i Fizike, kaže Lucija.
Istarsko veleučilište u Puli nudi Mehatroniku na obje razine studija. Stručni prijediplomski studij traje tri godine i nosi titulu prvostupnika inženjera Mehatronike, dok stručni diplomski studij traje još dvije godine i završava titulom magistra inženjera Mehatronike.
Uz Mehatroniku, veleučilište nudi i stručni prijediplomski studij Menadžment u gastronomiji i kultura hrane, studij koji spaja ugostiteljstvo, turizam i hotelijerstvo. Za sve koje zanima menadžment, stručni diplomski studij Kreativni menadžment u procesima namijenjen onima koji žele steći menadžerske kompetencije neovisno o smjeru prethodnog studija.
Lucija je pred upisom diplomskog imala konkretnu alternativu. Ipak je Mehatronika na Istarskom veleučilištu presudila.
- Imala sam opciju upisati studij u Mariboru u Sloveniji ili tu u Puli u Hrvatskoj i htjela sam biti na moru i upisati diplomski u Hrvatskoj, govori Lucija.
Osim mita o ocjenama iz Matematike, postoji još jedan mit koji Lucija svojim iskustvom ruši i potvrđuje da u praksi to nije slučaj. Tehnički studiji oduvijek nose etiketu muških studija, no Lucija tu sliku mijenja.
- Najveći mit o studentima Mehatronike, a i općenito o tehničkim smjerovima, jest da ih ne upisuju cure, a upisuju ih, kaže Lucija izravno.
I sama je živi dokaz. Kada je upisala studij, iznenadila se i time kako su grupe studenata manje, pa su profesori dosta pristupačniji prema studentima, navodi Lucija.
Studij joj je otvorio mogućnosti i u praktičnom smislu. Sudjeluje na projektu Jadranko 2.0, u sklopu kojeg je tim studenata izgradio autonomno plovilo koje skuplja plastiku i mikroplastiku s morske površine.
Lucija bi studij Mehatronike preporučila svima koje privlači umjetna inteligencija, robotika i autoindustrija, a također i svima onima koji se ne boje izazova.
Više o Lucijinu iskustvu možete pogledati ovdje.
Ako te zanima Mehatronika ili neki od drugih studijskih programa Istarskog veleučilišta, više informacija o upisima i uvjetima saznaj na njihovoj web stranici.
Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Istarskog veleučilišta u Puli.
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