Subotu proveli na prijemnom za jedan od najpoželjnijih studija: 'Iznenadila me nogometna lopta'

Poznat datum prijemnog na Medicinskom u 2026., pogledajte što sve treba naučiti
Na Medicinski fakultet u Zagrebu može se upisati najviše 300 maturanata, a i ove godine nužno je položiti eliminacijski prijemni ispit.
11:31 55 d 05.05.2026
29. lipanj 2026.
Ovoga vikenda održan je prijemni za studij na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Zahtjevan ispit neke je ostavio u sumnji oko toga hoće li upasti.
Arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu među deset je najpoželjnijih studija među maturantima i u ovoj godini. Prema prošlotjednim podacima uoči prijemnog, taj studij prvi je izbor za 450 kandidata, a mjesta ima za njih 132. No, za one koji ga žele upisati samo polaganje mature nije dovoljno. Kandidati moraju pristupiti i dodatnoj provjeri.
Ona se održala protekle subote između 9 i 17 sati s pauzom. Dodatnu provjeru za studij arhitekture u Zagrebu čine test likovnih i grafičkih sposobnosti, test sposobnosti percepcije prostora i opća kultura, s time da je prag za prolazak čitave provjere 41,67 posto. Među pristupnicima koji su pisali prijemni ovog vikenda bili su gimnazijalci Tena, Filip i Barbara.
- Dojmovi su mi iskreno podvojeni. Prvi dio percepcije i opće kulture se pisao u jutarnjem terminu od 9 do 12 bez pauze i s tim dijelom sam okvirno zadovoljna. Stvarno je bilo teško, pogotovo percepcija, za razliku od prošlih godina, ali iskreno mislim da ne bi bilo čak ni toliko teško da je bilo više vremena. U sat i pol se jedva može riješiti. Iznenadio me zadatak s nogometnom loptom gdje smo trebali prebrojati koliko mnogokuta ima lopta, što se na prvu ne čini toliko teško, ali ako fališ čak za jedan - zadatak je netočan. Na općoj kulturi nije bilo toliko čudnih zadataka, ali postojali su oni koje jednostavno ne možeš znati gdje sam nagađala. Bio je dobitnik Nobelove nagrade za književnost kojeg sam srećom pogodila, ali nisam bila takve sreće na drugim zadacima. Za opću kulturu je sat vremena bilo sasvim dovoljno, prisjeća se Tena.
Nakon tog dijela prijemnog uslijedila je dvosatna pauza pa se u popodnevnom terminu od 14:30 pisao treći dio provjere grafičkih i likovnih sposobnosti. Tena kaže da joj je taj dio bio baš težak.
- U prvom zadatku smo trebali isključivo paralelnim linijama nacrtati različite vrste prostora što su mnogi shvatili apstraktno, a u drugom zadatku smo trebali nacrtati sjene žičanih kubusa u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima, što se prvi put pojavilo u prijemnom. Nije bio klasičan zadatak crtanja te su mnogi, uključujući i mene, potrošili puno vremena pokušavajući shvatiti što se zapravo treba nacrtati. Mislim da je svima kolektivno crtanje predstavilo problem jer nije nešto s čime smo se susreli na pripremama. Nakon crtanja, za koje je sat vremena bilo premalo, smo dobili maketu. Ona nije bila teška, samo smo trebali dobro smisliti što napraviti s tim 'sobama' od papira, prepričava Tena.
Ona je pohađala privatne pripreme za sve dijelove oba ispita. Dodaje i da iz percepcije i opće kulture očekuje sasvim dobre rezultate jer je zadovoljna napisanim, ali iz crtanja i makete malo lošiji rezultat s obzirom na težinu zadatka.
Poznat datum prijemnog na Medicinskom u 2026., pogledajte što sve treba naučiti
Na Medicinski fakultet u Zagrebu može se upisati najviše 300 maturanata, a i ove godine nužno je položiti eliminacijski prijemni ispit.
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Gimnazijalac Filip iz BiH kaže da mu je prijemni prošao dobro, ali i da 'uvijek može bolje'.
- Ne bih rekao da imam dio prijemnog koji mi je bio najteži. Zadatak crtanja je bio nešto neobičniji i drugačiji od prošlih godina pa me to malo iznenadilo. Test iz opće kulture bio je strukturiran kao i prijašnjih godina, bilo je dosta pitanja koje sam očekivao da će se pojaviti. Malo je bilo zbunjujuće pitanje gdje se tražilo da se povežu glazbeni žanrovi s godinom nastanka, kaže Filip.
I on je išao na pripreme za ovaj prijemni, a s obzirom na veliku konkurenciju teško mu je, kaže, procijeniti ishod. No, svakako bi volio upasti na studij jer već dugo vremena želi studirati arhitekturu. Maturantica Barbara, pak, veli da joj je prijemni bio poprilično težak i nije baš zadovoljna kako ga je napisala, iako je uložila maksimalni trud.
- Meni je najteži bio dio s crtanjem jer mi je bio dosta zbunjujući i zahtjevan. Trebalo je dobro shvatiti što se traži i brzo se snaći. Općenito me iznenadila razina zahtjevnosti cijelog prijemnog. Bilo je stvarno svakakvih pitanja iz opće kulture. Neka su bila očekivana, ali bilo je i dosta neočekivanih. Iskreno, više se ne sjećam točno pojedinih pitanja jer ih je bilo jako puno i sve je prošlo dosta brzo. Nakon ispita se komentiralo dosta različitih pitanja jer su mnogima neka bila dosta neobična. Dio s crtanjem mi je bio dosta zbunjujući i zahtjevan. Trebalo je dobro razumjeti što se traži i kvalitetno organizirati vrijeme, ističe Barbara.
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Ona nije imala problema s manjkom vremena za pisanje, a kaže i da joj se posebno sviđa što je između ispitnih cjelina pauza pa su se pristupnici mogli odmoriti prije drugog dijela ispita.
- Pripremala sam se intenzivno od rujna pa sve do prijemnog ispita. Uz pripreme sam pohađala i gimnaziju, pa je bilo dosta zahtjevno uskladiti sve školske obveze i pripreme. Iskreno, nisam sigurna da ću upasti u Zagreb jer je konkurencija stvarno velika i ima puno talentiranih kandidata. Ipak, nadam se najboljem jer mi je arhitektura prvi izbor, zaključuje Barbara.
Podsjetimo, prošlog petka maturanti su napisali posljednje ispite državne mature. Prvi rezultati izaći će 8. srpnja, a istog popodneva bit će vidljive i privremene rang-liste upisa na studije. Konačni rezultati mature bit će objavljeni 15. srpnja, a to popodne iza 15 sati bit će objavljene i konačne rang-liste upisa na studije. Studije je moguće prijavljivati do 15. srpnja u 13:59 sati, a iznimka su fakulteti poput Arhitektonskog koji su imali prijemne i zbog toga su odredili raniji rok za prijavu.
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