Koliko studenata može dobiti dom u 2026. i subvenciju za podstanarstvo? Stigla odluka Ministarstva

Objavljena je nova Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje. Neki studenti imaju pravo na besplatan smještaj.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) donijelo je Odluku o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2026./2027. Prema njoj, subvencija za subvencionirano stanovanje u studentskome domu i učeničkome domu iznosi 31,85 eura mjesečno, a kod privatnog stanodavca iznosi 60 eura mjesečno.

152 eura za studente koji zbog obnove na 'Savi' gube dom

Za studente koji ostvare pravo na smještaj u studentskim domovima Studentskoga centra u Zagrebu, a u dijelu studentskih domova koji počinju s rekonstrukcijom u sklopu projekta financiranoga iz strukturnih fondova, subvencija smještaja kod privatnoga stanodavca za vrijeme rekonstrukcije iznosi 152 eura. Podsjetimo, riječ je o paviljonima 5 i 6 Studentskog doma Stjepan Radić koji idu u obnovu. Za studente koji ostvare pravo na smještaj u studentskom domu Studentskog centra u Slavonskom Brodu koji počinje s izgradnjom u sklopu projekta financiranoga iz strukturnih fondova, subvencija smještaja kod privatnoga stanodavca za vrijeme rekonstrukcije također iznosi 152 eura.

Ministarstvo će u potpunosti snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim domovima studenata u redovitom statusu koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2026./2027., a koji imaju prebivalište na području gradova i općina Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije i koji mogu studentskome centru ili učeničkome domu dokazati da su im nekretnine na adresi njihova prebivališta oštećene u potresu označene kategorijom N1, N2 - Neuporabljivo.

Ukupna kvota

Usporedimo li ukupnu kvotu za subvencionirani smještaj po gradovima ove i prošle godine vidimo nekoliko izmjena. Jedna od najvažnijih jest da je kvota za smještaj u studentskim domovima u Zagrebu pala sa 6.880 na 6.097 zbog ranije spomenute obnove. Kvota za smještaj prema posebnim odlukama pala je s 310 na 275. Kvota za smještaj u slobodnim kapacitetima učeničkih domova ostala je ista (700). Kvota za podstanare prošle je godine iznosila 1.000, a sada iznosi 800 plus 906 za one studente koji gube dom zbog obnove. U Splitu je kvota za podstanare povećana s 450 ljudi na 500. U Varaždinu je smanjena sa 100 na 50. U Slavonskom Brodu je zbog ranije spomenute obnove kvota za podstanarstvo povećana za 106.

Ukupna kvota | foto: screenshot

* Kvota za smještaj kod privatnoga stanodavca za studente koji su ostvarili pravo na smještaj u domove Studentskoga centra u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu, ali u dijelu domova koji počinju s rekonstrukcijom.



** Kvota za smještaj studenata koji su ostvarili pravo na smještaj u dom Studentskog centra u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Slavonskom Brodu do početka izgradnje novog doma.



*** Kvota za smještaj kod privatnoga stanodavca za studente koji su ostvarili pravo na smještaj u dom Studentskog centra u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Slavonskom Brodu nakon početka izgradnje novog doma.

Odluka se primjenjuje od 1. rujna

Studentski centar u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu provodi natječaj za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca u Čakovcu, Koprivnici i Križevcima. Studentski centar u Sisku Sveučilišta u Zagrebu provodi natječaj za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca u Petrinji. Sveučilište u Zadru provodi natječaj za smještaj studenata kod privatnih stanodavaca u Gospiću. Studentski centar u Splitu Sveučilišta u Splitu provodi natječaj za smještaj studenata u Makarskoj. Studentski centar u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku provodi natječaj za smještaj studenata u Požegi i kod privatnih stanodavaca u Orahovici.

Pojedinačno pravo na subvencionirani smještaj u studentske domove, učeničke domove i privatni smještaj utvrđuje se na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, broj 68/2023 i 77/2024) i provedenih natječaja. Studentski centri i visoka učilišta mogu natječaje za smještaj kod privatnoga stanodavca provesti u sklopu natječaja za subvencionirano stanovanje u studentskim i učeničkim domovima ili odvojeno kao dodatan natječaj, a najkasnije do 15. prosinca 2026.