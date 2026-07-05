Možete li na ljetni smještaj ako ste taman diplomirali? Evo što kažu SC-ovi, svaki ima svoje pravilo

Pitali smo najveće studentske centre mogu li studenti koji su diplomirali ovog ljeta ostati na ljetnom smještaju u domu. Pravila se razlikuju.

Bliži se vrijeme ljetnog smještaja u studentskim domovima. Studente koji su diplomirali tijekom lipnja ili srpnja zanima imaju li svejedno pravo na ljetni smještaj ili ne, pa smo to upitali najveće studentske centre. Podsjetimo, trenutkom diplomiranja studenti gube pravo na subvencionirani smještaj i prehranu, odnosno dom i menzu.

Kakva su pravila u Zagrebu i Osijeku?

Iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) kažu nam da se student, ako ima studentska prava u mjesecu srpnju, može prijaviti za ljetni smještaj te u istome boraviti do kraja ljetnog razdoblja, odnosno do 31. kolovoza 2026. Dodaju da je SCZG jedini studentski centar u Republici Hrvatskoj koji ne ograničava broj ljetnog smještaja za studente. Podsjetimo, ljetni smještaj za studente u ovom gradu ove godine iznosi 196 eura, a bit će u Studentskom domu Stjepan Radić.

Iz Studentskog centra u Osijeku (STUCOS) pak kažu da svi studenti koji su boravili u studentskim domovima u Osijeku u ovoj akademskoj godini mogu koristiti i uslugu ljetnog smještaja od 16. srpnja do 31. kolovoza. Ljetni će smještaj biti organiziran u paviljonu Lavoslav Ružička. Cijena mjesečnog smještaja u dvokrevetnoj sobi iznosi 146,90 eura.

Evo što kažu Rijeka i Split

Riječkim studenti koji su diplomirali iz Studentskog centra u Rijeci (SCRI) nažalost nisu u mogućnosti pružiti uslugu ljetnog smještaja.

- Korisnici smještaja u studentskim domovima Studentskog centar Rijeka mogu koristiti uslugu smještaja u periodu 16. srpnja do 31. kolovoza sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje te studenti koji ostaju na smještaju radi obavljanja poslova i rada na temelju studentskog ugovora (ugovor student servisa SC Rijeka) ili ugovora o studentskoj praksi, obavljanja studentske prakse, ispunjavanja obveza na visokom učilištu, sudjelovanje u ljetnim školama, edukacijama istraživanjima , radionicama i slično, a za što su dužni dostaviti dokaznicu, kažu iz SCRI-ja.

Kao i ranijih godina, studenti smještaj studenata tijekom ljeta organiziran je u Studentskom naselju Ivan Goran Kovačić.

- Korisnici doma sukladno čl.9 Pravilnika plaćaju smještaj po Cjeniku za subvencionirani smještaj uvećanu za Porez na dodanu vrijednost, dok ostali korisnici uslugu smještaja plaćaju sukladno Cjeniku o nesubvencioniranom smještaju uvećano za Porez na dodanu vrijednost. Studenti na subvencioniranom smještaju u studentskom doma Studentskog centra Rijeka, koji imaju pravo na ljetni smještaj (od 6. srpnja do 31. kolovoza) plaćaju pola stanarine za srpanj i cijelu stanarinu uvećanu za PDV, odnosno za boravak u dvokrevetnoj sobi mjesečna stanarina iznosi 51,76 eura uvećano za PDV (25 posto), a mjesečna stanarina za boravak u jednokrevetnoj sobi iznosi 53,09 eura uvećano za PDV (25 posto). Studenti na nesubvencioniranom smještaju koji imaju pravo na ljetni smještaj plaćaju stanarinu za dvokrevetnu sobu po danu 13,27 eura uvećano za PDV te za jednokrevetnu sobu stanarinu po danu 17,25 eura uvećano za PDV. Za neprekinuti boravak od 30 i više dana odobrava se popust od 66 posto, zaključuju iz SCRI-ja.

Studentski centar u Splitu (SCST) objašnjava nam da polaganjem zadnjeg ispita, završnog ili diplomskog rada prestaje studentski status, a time i prava koja iz toga proizlaze, uključujući pravo na subvencionirani studentski smještaj i prehranu. Stoga studenti koji su diplomirali ne ostvaruju pravo na studentski smještaj. Ako tijekom ljeta žele ostati u Splitu, primjerice zbog sezonskog rada, mogu koristiti komercijalni smještaj u objektima Studentskog centra pod jednakim uvjetima kao i ostali korisnici.

- U praksi se studenti općenito rijetko odlučuju za korištenje smještaja u studentskim domovima tijekom ljetnih mjeseci jer im smještaj i prehrana nisu subvencionirani. Kako studentski domovi nisu apartmanskog tipa, već se radi o sobama bez mogućnosti pripreme i pohrane hrane, boravak u studentskom domu najčešće im nije najpovoljnije ni najpraktičnije rješenje, kažu iz SCST-a.

Dodaju da njihov SC odobrava produženi boravak u studentskim domovima dr. Franjo Tuđman i Bruno Bušić u iznimnim slučajevima, kada student uz potvrdu visokog učilišta dokaže da ima akademske obveze nakon 15. srpnja kad u pravilu završavaju ispitni rokovi. U tom se slučaju smještaj naplaćuje po cijeni od 11 eura po noćenju.