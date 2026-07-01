Sveučilište traži studenta za važnu funkciju: Evo koji su uvjeti i rok prijave

Zagrebački Studentski zbor raspisao je Javni poziv za podnošenje kandidatura za Studentskog pravobranitelja. Prijave se podnose do 10. srpnja.

Sveučilište u Zagrebu traži Studentskog pravobranitelja. Kandidaturu mogu podnijeti svi studenti Sveučilišta u Zagrebu koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i Statutom: u posljednje dvije akademske godine (ne računajući tekuću akademsku godinu) na trenutnom studiju kandidat je ostvario najmanje 60 ECTS bodova te kandidat nije već obnašao dužnost Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu u dva mandata. Iznimno, na kandidate koji studiraju kraće od jedne akademske godine na trenutnom studiju ne primjenjuje se prvi uvjet. Na kandidate koji studiraju duže od jedne, a kraće od dvije akademske godine na trenutnom studiju, primjenjuje se polovina prvog uvjeta, odnosno 30 ECTS bodova.

Natječaj za studentskog pravobranitelja u Zagrebu

Studentskom pravobranitelju Sveučilišta u Zagrebu mandat traje godinu dana i može se jednom ponoviti. Pravobranitelj ima nekoliko nadležnosti.

- Prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima sa Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu te nadležnim tijelima Sveučilišta u Zagrebu; savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava; može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava; sa Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu i nadležnim tijelima Sveučilišta u Zagrebu raspravlja o pitanjima ostvarivanja prava studenata; predlaže Skupštini imenovanje i razrješenje svojih zamjenika; sudjeluje u radu sjednica Skupštine; obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata, stoji na službenim stranicama Sveučilišta.

Studentski pravobranitelj u svom radu djeluje samostalno i neovisno te skrbi o osiguravanju povjerljivosti u svom radu. Studentski pravobranitelj ima dužnost:

- Na dobivene upite odgovarati redovito i ažurno; o svome radu podnijeti pisano izvješće Skupštini svaka 3 mjeseca ili odmah na zahtjev Skupštine ili Predsjedničkog kolegija Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu; kod slučajeva koji se odnose na zaštitu prava većeg broja studenata ili su posebno bitni za zaštitu prava studentske zajednice ili zahtijevaju hitno djelovanje, bez odgode obavijestiti Predsjednički kolegij Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Sukladno članku 71. Statuta, Studentski pravobranitelj može imati do 5 zamjenika koji mu pomažu u radu. Zamjenike bira i razrješuje Skupština na prijedlog Studentskog pravobranitelja. Zamjenici moraju biti studenti Sveučilišta u Zagrebu, a mandat im odgovara mandatu Studentskog pravobranitelja, stoji na službenim stranicama.

Prijave traju do 10. srpnja

Kandidatura se podnosi na službenu e-mail adresu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu: [email protected] s naznakom 'Kandidatura za Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu'. Kandidatura mora sadržavati program rada (za mandatno razdoblje), životopis i dokaz o ispunjavanju ranije navedenih uvjeta. Rok za podnošenje kandidature je do 10. srpnja 2026. godine do 23:59 sati.

Po završetku ovog javnog poziva, sve pravovremene i potpune kandidature će biti razmotrene od strane Skupštine Studentskog zbora, koja će glasati o izboru Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu na svojoj prvoj sljedećoj sjednici. Kandidati će biti obaviješteni o sjednici te pozvani na sjednicu Skupštine radi predstavljanja sebe i svog programa.

Podsjetimo, aktualna pravobraniteljica je Ana Paula Novak o čijem radu možete čitati ovdje.