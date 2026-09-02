Faks Kako izgleda život nakon diplome? Pronašli smo faks koji omogućuje karijeru otpornu na promjene

Kako izgleda život nakon diplome? Pronašli smo faks koji omogućuje karijeru otpornu na promjene

Lucija Šoštarko
Lucija Šoštarko

02. rujan 2026.

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Kako izgleda život nakon diplome? Pronašli smo faks koji omogućuje karijeru otpornu na promjene

Patrik Radolović | Foto. srednja.hr

Studij mehatronike otvorio mu je vrata u industriju odmah nakon diplome. Bivši student nam je otkrio kako izgleda prijelaz iz faksa u struku.

Menza, jeftini izlasci i učenje dugo u noć uz treću kavu - studentski život ima svoj prepoznatljiv ritam. Ali što se događa kad taj ritam jednog dana stane i umjesto predavanja te čeka prva smjena na poslu?

Odgovor na to najbolje znaju oni koji su tu fazu proživjeli, a Patrik Radolović jedan je od njih. Nakon srednje škole za mehatroničara, nastavio je u tom smjeru i upisao je prijediplomski studij Mehatronike na Istarskom veleučilištu, a dane je provodio između predavanja, laboratorija i projekata, gradeći temelje znanja iz strojarstva, elektrotehnike i automatizacije.

To znanje dodatno je unaprijedio upisom na diplomski studij Mehatronike. Po završetku studija njegov je raspored bio u potpunosti drugačiji.

- Više nisi na faksu, ideš u stvarni svijet i ideš raditi, to je velika promjena u rutini. Falili su mi kolege i profesori, ali ostaje dobra uspomena na njih i znanje koje sam stekao kroz školovanje, rekao je Patrik.

Koliko te fakultet priprema za posao?

Teorija i stvarni posao često su nešto sasvim drugo. Ono što studenti pokupe s faksa rijetko su definicije iz knjiga, a češće iskustvo rada na konkretnim projektima.

- Iskreno, ništa vas u životu ne može pripremiti na stvarnost, ali na faksu sam dobio dobar uvid kako je to raditi s drugim ljudima i raditi na pravim projektima. Naučio sam i koristiti razne tehnologije koje mi na poslu puno znače, od samog crtanja do realizacije projekata, ispričao nam je Patrik.

Taj timski rad i iskustvo na pravim projektima danas mu se vraćaju kroz posao u struci, na kojem trenutno radi sa svojim timom. Mehatronika se, kaže Patrik, pokazala kao područje koje otvara vrata u brojne industrije.

- Lako je pronaći posao kao mehatroničar zbog širine područja. Od strojarstva, elektrotehnike, do računalstva, možete se uklopiti bilo gdje. Trenutno radim na projektu u kojem razvijamo prototip kućišta, all-in-one vozačkog računala. Radimo sve od odabira materijala, do prototipa i modeliranja samog kućišta, rekao nam je Patrik.

Mehatronika nije jedina opcija

Patrik smatra kako bi se srednjoškolce trebalo više upoznati s time što mehatronika zapravo jest. Rano upoznavanje s temom učenicima bi omogućilo da prepoznaju koliko je mehatronika danas rasprostranjena, a samim time i koliko mogućnosti otvara nakon studija.

- Volio bih da ljudi više govore o mehatronici. Mehatronika je otporna na sve buduće promjene jer se unutar nje uči i o robotici, dronovima i autonomnim sustavima, ispričao nam je Patrik.

Mehatronika je samo jedan od putova koje nudi Istarsko veleučilište. Za one koje zanima svijet hrane, ugostiteljstva i turizma postoji prijediplomski studij Menadžment u gastronomiji i kulturi hrane, a nakon njega, ili nekog drugog smjera, moguće je nastaviti i diplomskim studijem Kreativni menadžment u procesima.

Bez obzira na smjer, od akademske godine 2026./2027. redovni studij na Istarskom veleučilištu postaje besplatan za sve redovne studente, što dodatno olakšava odluku svima koji razmišljaju o upisu. Više informacija o upisima i uvjetima saznaj na njihovoj web stranici.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Istarskog veleučilišta u Puli.

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