Kako izgleda život nakon diplome? Pronašli smo faks koji omogućuje karijeru otpornu na promjene

Studij mehatronike otvorio mu je vrata u industriju odmah nakon diplome. Bivši student nam je otkrio kako izgleda prijelaz iz faksa u struku.

Menza, jeftini izlasci i učenje dugo u noć uz treću kavu - studentski život ima svoj prepoznatljiv ritam. Ali što se događa kad taj ritam jednog dana stane i umjesto predavanja te čeka prva smjena na poslu?

Odgovor na to najbolje znaju oni koji su tu fazu proživjeli, a Patrik Radolović jedan je od njih. Nakon srednje škole za mehatroničara, nastavio je u tom smjeru i upisao je prijediplomski studij Mehatronike na Istarskom veleučilištu, a dane je provodio između predavanja, laboratorija i projekata, gradeći temelje znanja iz strojarstva, elektrotehnike i automatizacije.

To znanje dodatno je unaprijedio upisom na diplomski studij Mehatronike. Po završetku studija njegov je raspored bio u potpunosti drugačiji.

- Više nisi na faksu, ideš u stvarni svijet i ideš raditi, to je velika promjena u rutini. Falili su mi kolege i profesori, ali ostaje dobra uspomena na njih i znanje koje sam stekao kroz školovanje, rekao je Patrik.

Koliko te fakultet priprema za posao?

Teorija i stvarni posao često su nešto sasvim drugo. Ono što studenti pokupe s faksa rijetko su definicije iz knjiga, a češće iskustvo rada na konkretnim projektima.

- Iskreno, ništa vas u životu ne može pripremiti na stvarnost, ali na faksu sam dobio dobar uvid kako je to raditi s drugim ljudima i raditi na pravim projektima. Naučio sam i koristiti razne tehnologije koje mi na poslu puno znače, od samog crtanja do realizacije projekata, ispričao nam je Patrik.

Taj timski rad i iskustvo na pravim projektima danas mu se vraćaju kroz posao u struci, na kojem trenutno radi sa svojim timom. Mehatronika se, kaže Patrik, pokazala kao područje koje otvara vrata u brojne industrije.

- Lako je pronaći posao kao mehatroničar zbog širine područja. Od strojarstva, elektrotehnike, do računalstva, možete se uklopiti bilo gdje. Trenutno radim na projektu u kojem razvijamo prototip kućišta, all-in-one vozačkog računala. Radimo sve od odabira materijala, do prototipa i modeliranja samog kućišta, rekao nam je Patrik.

Mehatronika nije jedina opcija

Patrik smatra kako bi se srednjoškolce trebalo više upoznati s time što mehatronika zapravo jest. Rano upoznavanje s temom učenicima bi omogućilo da prepoznaju koliko je mehatronika danas rasprostranjena, a samim time i koliko mogućnosti otvara nakon studija.

- Volio bih da ljudi više govore o mehatronici. Mehatronika je otporna na sve buduće promjene jer se unutar nje uči i o robotici, dronovima i autonomnim sustavima, ispričao nam je Patrik.

Mehatronika je samo jedan od putova koje nudi Istarsko veleučilište. Za one koje zanima svijet hrane, ugostiteljstva i turizma postoji prijediplomski studij Menadžment u gastronomiji i kulturi hrane, a nakon njega, ili nekog drugog smjera, moguće je nastaviti i diplomskim studijem Kreativni menadžment u procesima.

Bez obzira na smjer, od akademske godine 2026./2027. redovni studij na Istarskom veleučilištu postaje besplatan za sve redovne studente, što dodatno olakšava odluku svima koji razmišljaju o upisu. Više informacija o upisima i uvjetima saznaj na njihovoj web stranici.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Istarskog veleučilišta u Puli.