Priča za ponos: Devetero učenika iste škole i generacije diplomiralo na Medicinskom

Medicinski fakultet u Zagrebu jedan je od fakulteta koje je najteže upisati. Konkurencija izvrsnih učenika je ogromna. Primjerice, prema posljednjim podacima za 2026. na 300 mjesta trenutačno je 1.299 prijava. A osim na maturi, učenici odlikaši koji ga žele upisati trebaju pokazati zavidnu razinu znanja na zahtjevnom prijemnom iz kemije, biologije i fizike.

Zato nije mali uspjeh kad nekoliko učenika iste generacije iz iste škole upiše Medicinski u Zagrebu, a vijest koja stiže iz Gimnazije Franje Petrića u Zadru već je oduževila mnoge. Naime, čak je devetero učenika te škole i iz iste generacije 2019./2020. upravo diplomiralo na tom fakultetu. To su Niko Jukić, Iva Predovan, Katarina Arbanas, Josipa Vlahović, Katja Lacmanović, Tea Smokrović, Luka Perinčić, Antonio Patrk i Luka Horvat, koji nedostaje na fotografiji.

- Javljaju doktori, poruka iz inboxa: Miočani završili medicinuuu! Koliko god prošlo, MIOC-a se uvijek sjetimo, stoji u objavi škole na Facebooku koja je postala viralna na toj društvenoj mreži.