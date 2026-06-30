Matej je student i pilot, sad je osvojio i medalju na svjetskom: 'Sve je moguće ako se čovjek doista potrudi'

Matej Rebić osvojio je broncu na svjetskom studentskom natjecanju u hrvanju. Njegov san da postane vojni pilot sve je bliže stvarnosti.

Hrvatska je na ovogodišnjem Svjetskom studentskom prvenstvu u hrvanju, FISU Combat Games, u Brazilu osvojila tri odličja, što je posebno važno jer je to prvi put da su Hrvati na tom natjecanju osvojili medalje. Kristian Lukač osvojio je srebro u kategoriji do 97 kilograma, a Matej Rebić broncu u kategoriji do 72 kilograma. Odličje je kući ponio i Noa Ljubić, koji je bio peti u kategoriji do 63 kilograma.

Brončani Matej Rebić kadet je Hrvatskog vojnog učilišta 'Dr. Franjo Tuđman', a ujedno je student druge godine Fakulteta prometnih znanosti na smjeru Aeronautika. Kombinacijom studija i vojnog učilišta priprema se za vojnog pilota.

- Osvojiti medalju uvijek je odličan osjećaj. Tada dobivate priznanje za sav uloženi trud, vrijeme i znoj te osjećate ponos zbog postignutog. Na turniru je posebno bilo upečatljivo vidjeti koliko su kvalitetni borci došli iz cijelog svijeta pa je bilo zanimljivo upoznati ljude koji imaju iste životne ciljeve, iako dolaze s drugog kraja svijeta. Sve borbe bile su jako teške, ali to je dijelom i zbog mog stila borbe, koji je zahtjevan i protivniku i meni. Uspomene na cijelo Svjetsko prvenstvo zaista su lijepe i nakon ovog povijesnog uspjeha u srcu ostaje samo dobro iskustvo, rekao nam je Rebić nakon povratka s turnira.

Konkurencija je bila iznimno jaka

Rebić je višestruki osvajač odličja na domaćim i međunarodnim natjecanjima, a hrvanjem se bavi od osme godine. Član je Hrvačkog kluba Herkul, a sport mu je iznimno važan te predstavlja temelj njegova vojnog poziva.

Mladići su s trenerom Danijelom Janečićem u Braziliju stigli šest dana prije početka natjecanja pa su imali vremena prilagoditi se vremenskoj zoni, drugačijoj prehrani i smještaju. Rebić je rekao da im je zato i sam dan natjecanja protekao rutinski, iako su odmori između borbi bili kratki. Borbe su bile teške, ne zbog nepripremljenosti, nego zbog iznimno jake konkurencije.

'Moram biti originalan'

Turnir je završio i naši su se hrvači vratili svakodnevnim obvezama. Međutim, za Mateja Rebića to znači ubrzan tempo i stalnu borbu s vremenom. Kaže da je istodobno biti kadet HVU-a i student FPZ-a zahtjevno, ali upravo ga to motivira.

- Moram biti originalan u pronalaženju načina i vremena za treniranje, učenje i izvršavanje vojnih obveza. Nemam od koga prekopirati taj sustav. Naravno, sve je moguće ako se čovjek doista potrudi i ima podršku, a ja je, hvala Bogu, imam sa svih strana, rekao nam je Rebić.

Modul za vojnog pilota na FPZ-u izravno je povezan s Vojnim učilištem pa se vojna obuka boduje jednako kao i ostali kolegiji. To posebno dolazi do izražaja na diplomskom studiju, gdje je najveća obveza letenje. Termini vojnih obveza prilagođeni su drugim fakultetskim obvezama pa Rebić uspijeva izvršavati i akademske i vojne zadatke.

Prije upisa polaznici se okušavaju u upravljanju zrakoplovom

Studij za vojnog pilota na FPZ-u traje tri godine, tijekom kojih studenti pohađaju temeljne kolegije iz područja aeronautike, uz dodatne module planiranja i vojnih operativnih postupaka. Praktično letačko osposobljavanje provodi se u postrojbama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Kandidati prije upisa moraju zadovoljiti i selekcijske kriterije Ministarstva obrane, što uključuje liječnički pregled, psihofizičko testiranje i sigurnosnu provjeru.

- Prije upisa na fakultet polaznici prolaze selekcijsko letenje, tijekom kojeg se okušavaju u upravljanju zrakoplovom, a tek nakon njegova uspješnog završetka upisuju fakultet. U šestom semestru nastavlja se letačka obuka, koja traje do kraja diplomskog studija. Naravno, to je najbolji i najzanimljiviji dio studija te razlog zašto smo ga uopće upisali. Nakon završetka studija počinjemo raditi kao vojni piloti, ispričao nam je Rebić te dodao da je to želio postati još od djetinjstva i da je to za njega oduvijek bio posao iz snova.

Sport je za njega više od fizičke spremnosti

Za Rebića važnu ulogu u profesionalnom životu ima i održavanje tjelesne spreme i kondicije, a u tome mu hrvanje donosi veliku korist. Međutim, kaže da koristi nisu samo fizičke jer je na treninzima razvio i brojne psihološke osobine.

- Mislim da je hrvanje na mnogo razina povezano s mojim budućim poslom. Od discipline i odlučnosti, preko upornosti i snalažljivosti, pa sve do stege i domoljublja, izjavio je Matej Rebić.