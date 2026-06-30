Prvi veliki SC otvorio natječaj za studentski dom u 2026.: Pripazite na rokove

Studentski centar u Splitu (SCST) objavio je natječaj za subvencionirani smještaj studenata u Studentskim domovima, ali i subvencije za podstanare.

Raspisan je Natječaj za subvencionirani smještaj studenata u Studentskim domovima u Splitu, Učenički dom u Splitu, smještajnim kapacitetima u Makarskoj i Subvencije kod privatnih stanodavaca-najmodavaca za akademsku 2026/2027. godinu, za studente u redovitom statusu sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Splitu.

Natječaj za studentski dom u Splitu

Iz Studentskog centra u Splitu (SCST) poručuju da uz sve dokumente i obrasce za preuzimanje, imate i link za PRIJAVU (PRIJAVA NA NATJEČAJ) preko A obrasca koji je obavezan. Prijava preko linka traje do 24. srpnja 2026. do 14 sati.

Nakon što se prijavite na A obrazac i potpišete PRIJAVU na A obrascu i Izjavu o članovima kućanstva, koja se nalazi u produžetku A obrasca, trebate popuniti, potpisati, isprintati i ovjeriti i B obrazac (ovisno o godini studija), te sve zajedno sa svom ostalom dokumentacijom poslati preporučenom poštom.

Pripazite na važne rokove - isti dan, ali različito vrijeme

Adresa na koju šaljete je 'Studentski centar Split', Spinutska 37 (studentski dom Bruno Bušić), Split 21 000, s naznakom - Dokumentacija za prijavu na natječaj za subvencionirani smještaj, akademska 2026./27.

Sve dokumente preporučenom poštom trebate poslati do 24. srpnja 2026. do 23:59, dok prijava online preko web stranice SCST-a traje do 24. srpnja 2026. u 14 sati.

Tekst Natječaja, Pravilnika, Pojašnjenja potrebne dokumentacije i tekst Pravilnika MZOM-a možete pronaći u dokumentu u nastavku. Prijava-obrazac A i Izjava o članovima kućanstva za prijavu na natječaj putem ON-LINE dostupan je na linku. Više informacija i obrasce možete pronaći na službenoj web stranici SCST-a.