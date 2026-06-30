Mjesta ostajalo i na nekim većim fakultetima: Poznato i koje su upisivali najbolji maturanti

Prošle je godine fakultete upisao podjednak broj gimnazijalaca i strukovnjaka, a nakon ljetnog roka prazno je ostalo više od 15.000 mjesta.

Idući tjedan, 8. srpnja, važan je dan za ovogodišnje maturante – doznat će kako su napisali ispite mature, a oni koji konkuriraju za upis fakulteta i jesu li 'upali' na željeni studij. Konačni rezultati mature i upisa bit će poznati 15. srpnja, a toga dana Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) objavit će i koji su studiji bili najpoželjniji, koliko je kandidata ostvarilo pravo upisa, ali i gdje je ostalo mjesta za jesenski rok.

U iščekivanju ovogodišnjih rezultata, izdvojili smo neke zanimljive podatke o prošlogodišnjim upisima na studije. Osim AZVO-a, oni koji se odnose na redovite učenike dostupni su i u Školskom e-Rudniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Fakultete je lani upisao podjednak broj gimnazijalaca i strukovnjaka

Prema podacima AZVO-a objavljenima nakon ljetnog upisnog roka 2025. godine i lani je na fakultetima bilo više mjesta nego što je kandidata na upisima. Ukupna kvota bila je 40.443 mjesta, za upis studija konkuriralo je 32.394 kandidata, a pravo upisa na ljetnom je roku ostvarilo 25.174 kandidata. Na ljetnom roku u ponudi je bilo 1.380 studija.

U konačnici je, nakon završenih upisa, lani za jesenski rok preostalo 15.540 upisnih mjesta. Prijavilo se 7.393 kandidata, a pravo upisa ostvarilo je njih 5.082, kažu podaci AZVO-a.

A što je s učenicima? Prema ŠeR-u Ministarstva, ukupno je lani bilo 25.720 učenika na maturi, od kojih ih je 19.223 upisalo studij. Gledajući tip programa iz kojeg dolaze, fakultete je u 2025. upisao približno isti broj strukovnjaka i gimnazijalaca, ali treba naglasiti da je učenika strukovnih škola i značajno više. Studij je tako protekle godine upisalo oko 93 posto učenika gimnazija i 62 posto učenika strukovnih škola. Broj strukovnjaka i gimnazijalaca koji su u 2025. upisali studij | izvor: ŠeR, MZOM

Na nekim većim fakultetima mjesta je ostalo i nakon jesenskog roka

Dakle, lani je nakon ljetnog roka prazno ostalo oko 38 posto mjesta, a nakon jesenskog roka nepopunjeno je ostalo oko 67 posto mjesta ponuđenih u jesenskom roku. Sva mjesta na jesenskom roku, vidljivo je iz podataka AZVO-a, nisu popunili ni neki od najvećih fakulteta.

Primjerice, mjesta je ostalo na pojedinim studijima ekonomskih fakulteta u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, na nizu učiteljskih studija, na nekim nastavničkim smjerovima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, kao i na pravnim fakultetima u većim gradovima.

Koji su studiji bili najpoželjniji u 2025.?

AZVO je nakon prošlogodišnjih upisa objavio i koji su studiji bili najpoželjniji, a tu nema prevelike razlike u odnosu na trenutačni broj prijava. U ljetnom roku najveći je interes, uzevši u obzir omjer broja prvih izbora i kvote, bio za studije: gluma na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, kriminalistika koju izvode MUP, Policijska akademija 'Prvi hrvatski redarstvenik', Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, logopedija na Sveučilištu u Zadru i radiološka tehnologija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Ako se gleda samo broj prijava prvog izbora, najčešći su prvi prioritet maturanata na ljetnom roku u 2025. bili studiji poslovna ekonomija (stručni i sveučilišni) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu i izvanredni online studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Koje je fakultete lani upisalo najviše maturanata?

Školski e-Rudnik Ministarstva nudi i uvid u to koje je fakultete upisalo najviše prošlogodišnjih maturanata. S 1.473 upisana maturanta prednjači Ekonomski fakultet u Zagrebu, a slijedi Pravni fakultet s 749 upisanih. Čak 647 prošlogodišnjih maturanata upisalo je Tehničko veleučilište u Zagrebu, 628 Sveučilište Sjever, a 602 Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, kažu to podaci Ministarstva. Fakulteti koje je upisalo najviše maturanata u 2025.| izvor: ŠeR, MZOM

Koje su fakultete upisali najbolji u srednjoj i najbolji na maturi?

Kada se promatraju prosječne ocjene prošlogodišnjih maturanata u 4. razredu srednje škole, najbolji prosjek imaju upisani na Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu (4,86). Prema istom kriteriju slijede Medicinski fakultet Zagreb (4,83), Stomatološki fakultet Zagreb (4,80), Medicinski fakultet Osijek (4,79) i Fakultet za fiziku u Rijeci (4,79). Fakulteti koje su upisali najbolji prema prosjeku iz srednje u 2025.| izvor: ŠeR, MZOM

Ako se gledaju prosječne ocjene maturanata na maturi, najbolji s mature išli su na FER, gdje je prosječna ocjena upisanih na državnoj maturi iznosila 4,12. Slijede zagrebački Medicinski fakultet (3,96), Farmaceutsko-biokemijski fakultet (3,79), Stomatološki fakultet (3,70), a top pet zaokružuje Arhitektonski fakultet (3,67), kažu to podaci Ministarstva obrazovanja.

Postotak učenika koji su upisali fakultete po županijama

Gledajući prošlogodišnje rezultate upisa na fakultete po županijama, očekivano, fakultet upisuje najveći udio zagrebačkih učenika, čak 81,29 posto. Slijede Zagrebačka županija s 81,17 posto upisanih, dok je treća Dubrovačko-neretvanska sa 78,94 posto. Na začelju su Ličko-senjska (54,61 posto) i Požeško-slavonska (64,13 posto). Postotak učenika upisanih na fakultet u 2025.| izvor: ŠeR, MZOM

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