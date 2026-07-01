Udruga predsjednice zbora dobila lavovski dio novca: Evo tko je u povjerenstvu, oglasio se i rektor

Od 55.000 eura koje su dijelili studentskim udrugama, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci (SZSUR) 42.393,75 eura dodijelio je Fakultetskom odboru svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci (FOSS). Kao što smo već pisali, riječ je o udruzi čija je članica sama predsjednica SZSUR-a Lucija Žeželj, zbog čega su se našoj redakciji obratili studenti ovog Sveučilišta koji sumnjaju na malverzacije u provedbi natječaja.

U oba povjerenstva zajedno polovica članova dolazi s Medicinskog fakulteta

U pitanju je Natječaj za jačanje institucionalnih kapaciteta i održivosti studentskih udruga SZSUR-a. Od ukupnog fonda koji se dijelio natječajem, FOSS je dobio čak 77 posto novca. Ipak, kako nije dodijeljen sav iznos fonda, već je osam prijavljenih udruga zajedno dobilo 49.416,76 eura, FOSS je od ukupno dodijeljenog iznosa dobio čak 85,79 posto novca. Sredstva su dobili za projekt 'Program edukacije o upravljanju studentskim organizacijama i razvoju studentskog aktivizma'. Studenti su ukazali na niz nepravilnosti, o kojima možete čitati ovdje, no Žeželj i predsjednica FOSS-a Lana Vivoda sve su demantirale.

Žeželj je istaknula da je sve pristigle prijave pregledalo Povjerenstvo za evaluaciju prijava te na temelju toga predložilo raspodjelu sredstava. U prijašnjem članku nismo imali podatak o tome tko je sjedio u navedenom povjerenstvu. Podsjetimo, ono je sastavljeno od dva člana iz redova nastavnika Sveučilišta u Rijeci, koje imenuje rektor, te tri člana studenta Sveučilišta u Rijeci, koje imenuje Skupština SZSUR-a.

U zapisniku 23. Sjednice Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci pronašli smo da je Žeželj predložila sljedeće tri studentice, koje je Skupština potom jednoglasno izglasala. To su Tara Moćan s Ekonomskog fakulteta, Hannah Žiganto s Medicinskog fakulteta i Antonella Šain s Pravnog fakulteta. Ipak, nismo mogli pronaći podatak o tome koga je imenovao rektor Sveučilišta u Rijeci Goran Hauser, inače bivši dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci koji je svojedobno bio i predsjednik FOSS-a. Sada su nam i Hauser i Žeželj potvrdili da su uz Moćan, Žiganto i Šain u povjerenstvu sjedili i profesori Alen Protić s Medicinskog fakulteta te Hrvoje Urumović s Akademije primijenjenih umjetnosti. Dvoje od petero članova ovog povjerenstva stiže s istog fakulteta kao udruga koja je dobila najviše novca.

Dodajmo da je postojalo i Povjerenstvo za prigovore. U njega je, prema zapisniku, Žeželj predložila studenta Roka Pirovića s Medicinskog fakulteta te studenticu Lanu Vučetić s Pravnog fakulteta, što je Skupština jednoglasno usvojila. Prema Odluci koju smo dobili na redakcijski mail od izvora čiji je identitet poznat redakciji, rektor je u to povjerenstvo imenovao također profesoricu s Medicinskog fakulteta, Ivanu Marić. Tako je u oba povjerenstva, od ukupno osam članova, čak četvero bilo s Medicinskog fakulteta.

'Rektor je iznimno moćna ličnost'

Hausera smo upitali i za komentar na rezultate natječaja. Kako kaže, navedeni natječaj proveo je Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, 'a sve odluke je, u skladu s pravilnicima, donijelo Povjerenstvo'.

- Kao rektoru Sveučilišta dužnost mi je pobrinuti se da se sve aktivnosti na Sveučilištu, pa tako i ovaj natječaj, provode u skladu s propisima koji se odnose na tu materiju, ali nemam izravnog udjela u provođenju takvih aktivnosti. Prema izvješću koje mi je podneseno, a i dostupno je javnosti na našim mrežnim stranicama, navedeni natječaj je proveden transparentno i bez ikakvih primjedbi bilo kojeg sudionika ili zainteresiranih strana na njegove rezultate koje je potvrdila i Skupština Studentskog zbora, zaključio je Hauser.

Dodajmo da su svi studenti koji su se obratili našoj redakciji, zbog straha od mogućih posljedica, zamolili da njihov identitet ostane anoniman. U međuvremenu smo od treće strane zaprimili i popis članova povjerenstava, također uz zamolbu da izvor ostane anoniman, uz obrazloženje da je 'rektor iznimno moćna ličnost'. Postavlja se pitanje je li upravo to razlog zašto nitko nije imao primjedbi na rezultate natječaja.