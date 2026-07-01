Za jedno mjesto na ovom studiju bori se šest maturanata, imali i prijemni: 'Rušili su zbog sitnica'

Da bi upisali studij logopedije, maturanti moraju proći prijemni ispit. Oni koji na njemu ne zadovolje, eliminirani su iz upisnog procesa.

Prema omjeru upisne kvote i broja maturanata kojima je to prvi izbor, u deset najpoželjnijih studija u Hrvatskoj su čak dva studija logopedije – u Zagrebu i Splitu. Oba provodi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, na zagrebačkom studiju za jedno mjesto konkurira šestero maturanata kojima je to prvi izbor, a na splitskom njih četvero. Logopediju je još moguće studirati u Rijeci, Zadru i Osijeku.

Ovih dana održavaju se i dodatne provjere za upis. Riječ je o provjeri jezično-govorno-glasovnog statusa, a postojanje poteškoće isključujući je kriterij – dakle, maturanti koji ne zadovolje na tom prijemnom automatski su eliminirani. Četvero maturanata s kojima smo razgovarali već je obavilo prijemne.

'Želim omogućiti ljudima da se slobodno izražavaju i da se ne srame svojih problema'

Sara iz Treće ekonomske škole u Zagrebu 'odradila' je prijemni u Rijeci i Zagrebu.

- U Zagrebu su više gledali sitne detalje i rušili su ljude zbog sitnica, dok su u Rijeci imali razumijevanja za sve. Kada se dođe tamo prvo se predstavi, pitaju odakle smo, kako su mature prošle i tako pričamo općenito, zatim se dobije tekst. U Zagrebu sam ga trebala samo pročitati i onda su me ispitivali neke riječi koje su smatrali da sam krivo izgovarala, dok se u Rijeci treba i prepričati tekst te pisati zadane rečenice. Nema baš nekog najtežeg dijela, sve je bilo stvarno oke, malo me iznenadilo kolike sitnice gledaju, kaže nam Sara.

Maturanti su na licu mjesta doznali ishod dodatne provjere, a Sara je prošla oba testiranja. Nije se, kaže, pripremala jer ne vidi na koji se način uopće može pripremiti za ovakvu provjeru.

- Logopediju želim upisati jer volim raditi s djecom, ali i ljudima općenito. Želim omogućiti ljudima da se slobodno izražavaju i da se ne srame svojih problema i to mi je prvi izbor. Smatram da nemam baš neke šanse za upad, ali vrijedi probati pa što bude, bude. Budućim maturantima koji žele upisati logopediju savjetujem da prijemnom pristupe opušteno, stvarno nije strašno i nema potrebe za pripremanjem jer je to sve što već znate, poručuje Sara.

Osim čitanja teksta, maturanti su odgovarali i na osobna pitanja

Dora iz Srednje škole 'Ivan Goran Kovačić' u Kiseljaku u BiH bila je na prijemnom u Zagrebu. U usporedbi s onim kroz što su maturanti prolazili proteklih tjedana, kaže, nije bilo teško.

- Ispit je bio jednostavan, bili smo raspoređeni po grupama pa je išlo brzo. Svaki je kandidat imao po 10 minuta s dvije ispitivačice i čitali smo tekst i odgovarali na pitanja koja su nam postavljale. Ja sam dobila neki tekst o modernizaciji i bilo je dosta zapetljanih riječi, a što se pitanja tiče bila su osobnog tipa, primjerice, koji je naš poticaj za fakultet, zašto smo baš odabrali logopediju, koji je posao logopeda i gdje se planiramo u budućnosti. Meni osobno nije bilo teško jer sam snalažljiva i zanima me to, tako da mogu reći da je bilo stvarno jednostavno i odmah su mi rekli da sam prošla, kaže nam Dora.

Dori je logopedija prvi izbor i voljela bi to upisati jer voli raditi s djecom i ljudima, ali dodatan faktor je i činjenica da je riječ o vrlo zapošljivom zanimanju. No, upisne kvote nisu velike – u Zagrebu je 50 mjesta, u Osijeku 40, u Zadru i Rijeci po 30, a u Splitu 25.

- Jako je teško upasti na faks, zbog premale kvote, a velike konkurencije, ali ja se nadam najboljem. Trenutno sam u Splitu 25., a u Zagrebu 57. tako da kada matura dođe zasigurno će se stanje promijeniti, pa mislim da ima nade. Buduće kandidate bih savjetovala da se potrude što je više moguće 'pokupiti' što bolje ocjene u srednjoj školi i potruditi se dobro spremiti maturu, a ostalo da prepuste vremenu, savjetuje Dora.

Prije prijemnog išao je logopedu na provjeru

Gimnazijalac Jona odradio je prijemni u Rijeci, a na naša je pitanja odgovorio prije današnjeg prijemnog za logopediju u Zagrebu pa nam prenosi iskustvo s provjere za riječki studij.

- Intervju je počeo tako što sam se morao predstaviti te odgovoriti zašto sam zainteresiran baš za logopediju, te imam li još koji od fakulteta na umu. Također, jedno od pitanja je bilo kako su prošle mature te što od njih očekujem. Nakon toga sam dobio tekst o filmu 'Kraljev govor' te se od mene tražilo da ga pročitam, a nakon toga sam ga morao prepričati i dobio sam uz to još neka kratka dodatna pitanja vezana uz tekst. Nakon toga sam još dobio neka pitanja kako bi ispitivačice utvrdile da ispunjavam sve jezično-govorne norme potrebne za studij, primjerice, da ponovim neke specifične riječi i slično, kaže Jona.

I on je prošao prijemni. Jedino što mu je teško palo bila je, kaže, neizvjesnost prije provjere, dok je sama provjera protekla opušteno.

- Za provjeru se nisam nešto posebno pripremao. Samo sam se posavjetovao s prijateljicom koja je završila studij logopedije i ona mi je objasnila što će me se pitati i tražiti od mene. To me dosta smirilo jer sam znao što otprilike mogu očekivati. Također, prije više od mjesec dana otišao sam na provjeru kod logopeda kako bih utvrdio da nemam nikakve poteškoće i da mogu studirati ovaj fakultet, kaže Jona.

Poticaj za upis ovog studija njemu je bio taj što u obitelji ima nekoliko osoba s poteškoćama u učenju (disleksija, disgrafija i diskalkulija) pa je kroz njih upoznat s procesom terapije.

- Također, već dulje vrijeme volontiram u udruzi osoba s intelektualnim teškoćama u gradu u kojem živim te sam baš prije tjedan dana završio humanitarnu akciju za tu udrugu. Nadam se da ću upisati logopediju jer je ona moj prvi izbor te je gledam kao svoj životni poziv. Mislim da imam šanse upasti, no volim reći da će biti kako Bog da, kaže Jona.

Neki su bili gotovi već za pet minuta

Budućim kandidatima savjetuje da se oko ovog prijemnog ne 'stresiraju', nego da se više fokusiraju na to da dobro napišu maturu.

- Još jedan savjet je da prije same provjere odu na savjetovanje i provjeru kod logopeda kako bi ih on upoznao sa svojim radom te ako sami imaju neke poteškoće, da to otkriju prije, a ne na samoj provjeri. Ako im logoped kaže da nemaju nikakvog problema mislim da bi na svoju provjeru otišli puno više samouvjereniji i sigurniji u sebe, barem je meni tako bilo, poručuje Jona.

I Paula iz X. gimnazije u Zagrebu proteklih je dana odradila prijemni za studij logopedije u Zagrebu.

- Prošlo je super, bile su dvije ispitivačice. Prvo su me pitale da kažem nešto o sebi, to jest, one su me ispitivale neka pitanja - otkud sam, iz koje škole, o maturalnoj zabavi… onako, skroz opušteno. Potom sam čitala neki tekst o impresionizmu, pročitala sam prvi odlomak i onda mi je rekla da stanem jer sam super pročitala i da sam prošla. Unutra sam sveukupno bila oko pet minuta, kaže nam Paula koja budućim pristupnicima savjetuje da na prijemni dođu opušteni, da se fokusiraju na to da sve izgovore jasno i glasno, bez stresa i panike.

Podsjetimo, privremeni rezultati upisa na fakultete bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja iza 15 sati. Maturanti studije mogu prijavljivati do 15. srpnja u 13:59, s tim da su prijave studija koji imaju prijeme zaključene.

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