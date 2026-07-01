Njihovi kolege broje dane do kraja ispita, ali ekipa studenata s Medicinskog ima sasvim drugačiji plan

Studenti Medicinskog fakulteta Split pokrenuli su inicijativu kojom znanje s faksa žele približiti građanima. Ne staju čak ni za vrijeme rokova.

Još otprilike dva tjedna preostalo je studentima do kraja ispitnih rokova. Nakon ovog burnog razdoblja neki će na odmor, drugi na sezonski posao, međutim ekipa studenata s Medicinskog fakulteta u Splitu ima drugi plan. Svoje slobodno vrijeme posvećuju nečemu sasvim drugačijem – prevenciji bolesti i promicanju zdravlja u zajednici.

Ne žele da medicinsko znanje ostane unutar hodnika bolnica

Nisu, kažu, željeli da medicinsko znanje ostane samo unutar predavaonica i bolničkih hodnika, pa su zato osnovali PrevMed, studentsku sekciju posvećenu javnom zdravstvu, epidemiologiji i infektologiji. Cilj inicijative jest kroz javnozdravstvene akcije, preventivne preglede i edukaciju građanima približiti važnost očuvanja zdravlja te ranog prepoznavanja čimbenika rizika. Tako su u manje od godinu dana djelovanja članovi PrevMeda sudjelovali u nizu javnozdravstvenih aktivnosti u suradnji s KBC-om Split, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, udrugom Hepatos, Hrvatskim Crvenim križem i drugim partnerima.

Primjerice, povodom Svjetskog dana hipertenzije građanima su na Žnjanu besplatno mjerili krvni tlak i razinu glukoze u krvi te razgovarali o prevenciji kardiovaskularnih bolesti. U sklopu akcije 'U ritmu zdravlja', održane na splitskoj Rivi u suradnji s liječnicima KBC-a Split, provodili su preventivne preglede i zdravstveno savjetovanje, dok su povodom Hrvatskog dana moždanog udara sudjelovali u javnozdravstvenim aktivnostima usmjerenima na edukaciju građana o čimbenicima rizika i važnosti pravovremenog prepoznavanja simptoma moždanog udara.

Volontirali su i u 'Poliklinici na otvorenom' u Đardinu, gdje su zajedno s liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima sudjelovali u preventivnim pregledima te razgovarali s građanima o očuvanju zdravlja i zdravim životnim navikama. Osim toga, PrevMed organizira stručna predavanja, radionice i edukativne aktivnosti te razvija suradnju sa zdravstvenim ustanovama. Ideja je da studentima omoguće aktivnije uključivanje u područje preventivne medicine i javnog zdravstva.

Imaju planove i za nadolazeću akademsku godinu

Predsjednica sekcije PrevMed, studentica medicine Zita Vukšić, ističe kako je ideja nastala iz želje da studenti već tijekom studija daju konkretan doprinos zajednici.

- Prevencija je jedan od najvažnijih dijelova medicine, ali često joj ne pridajemo dovoljno pažnje dok ne nastanu zdravstveni problemi. Željeli smo građanima približiti važnost preventivnih pregleda i pokazati da briga o zdravlju može započeti jednostavnim razgovorom ili nekoliko minuta izdvojenih za mjerenje tlaka ili šećera u krvi. Posebno nas veseli što na svakoj akciji upoznajemo ljude koji nam se ponovno vraćaju i prepoznaju vrijednost ovakvih inicijativ, rekla je Vukšić.

Ljeto je tu, ali njihove aktivnosti nisu gotove. početkom srpnja organiziraju novu javnozdravstvenu akciju 'Ljeto bez rizika – PrevMed Summer Check-Up', tijekom koje će građani ponovno imati priliku besplatno provjeriti osnovne zdravstvene parametre te dobiti savjete o zaštiti zdravlja tijekom ljetnih mjeseci. A nove akcije najavljuju i za nadolazeću akademsku godinu.

Studenti koji su okupljeni u ovu studentski sekciju ističu da volontiranje nije samo dio studentskog života, nego i prilika da znanje stečeno tijekom studija primjene ondje gdje ono može imati neposredan učinak – među ljudima.