Želite na more, a nemate smještaj? Možete odsjesti u studentskim domovima, ovo su cijene

SC u Splitu otvorio natječaj za studentski dom u 2026.: Pripazite na rokove
Studentski centar u Splitu (SCST) objavio je natječaj za subvencionirani smještaj studenata u Studentskim domovima, ali i subvencije za podstanare.
16:36 3 d 30.06.2026
04. srpanj 2026.
Studentski domovi u Hrvatskoj tijekom srpnja i kolovoza nude i komercijalni smještaj u kojem mogu odsjesti turisti i sudionici organiziranih događaja.
Studentski centri diljem Hrvatske svoje smještajne kapacitete u studentskim domovima ljeti iznajmljuju i turistima, odnosno gostima koji nisu njihovi studenti. Naravno, po višim cijenama od onih koje plaćaju studenti. Provjerili smo kako se kreću cijene na moru i kopnu.
Iz Studentskog centra u Splitu (SCST) navode da je komercijalni smještaj tijekom ljeta organiziran u svim njihovim smještajnim objektima, studentskim domovima dr. Franjo Tuđman, Bruno Bušić i Hostelu Spinut, a sve u skladu s raspoloživim kapacitetima. Cijene komercijalnog smještaja ovise o vrsti sobe i broju ležajeva, a u skladu s važećim cjenikom kreću se od 50 do 90 eura po sobi i noćenju.
- Važno je pritom istaknuti kako najveći dio ljetnih smještajnih kapaciteta ne koriste individualni turisti. Oko 70 posto kapaciteta namijenjeno je sudionicima konferencija, ljetnih škola, sportskih, kulturnih, akademskih i drugih organiziranih događanja koja se tijekom ljeta održavaju u Splitu, dok se oko 30 posto odnosi na individualni turistički smještaj. Na taj način Studentski centar aktivno doprinosi razvoju Splita kao sveučilišnog grada i međunarodne destinacije za sportska, kulturna i znanstvena događanja, istodobno stvarajući prihode koji se ulažu u daljnje unaprjeđenje studentskog standarda. Studenti danas za smještaj u našim domovima, koji su klimatizirani, redovito održavani i opremljeni u skladu sa suvremenim standardima, izdvajaju od 70 do 110 eura mjesečno, dok je stvarni trošak smještaja dvostruko veći. Održavanje takvog standarda zahtijeva kontinuirana ulaganja i odgovorno upravljanje prihodima. Dio tih prihoda ostvaruje se upravo kroz korištenje slobodnih smještajnih kapaciteta tijekom ljetnih mjeseci, kada država više ne subvencionira studentski smještaj. Sredstva ostvarena komercijalnom djelatnošću u cijelosti se vraćaju studentima kroz ulaganja u studentski smještaj, prehranu, opremu te daljnje unaprjeđenje kvalitete usluge, zaključuju iz SCST-a.
SC u Splitu otvorio natječaj za studentski dom u 2026.: Pripazite na rokove
Studentski centar u Splitu (SCST) objavio je natječaj za subvencionirani smještaj studenata u Studentskim domovima, ali i subvencije za podstanare.
16:36 3 d 30.06.2026
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Gosti u Rijeci mogu biti smještani u Studentskom naselju Trsat i Studentskom naselju Ivan Goran Kovačić (IGK). Cijene se kreću od 25 do 60 eura po noćenju. Najjeftinije noćenje, od 25 eura, platit ćete u IGK-u u dvokrevetnoj sobi s pristupom zajedničkoj kupaonici i čajnoj kuhinji u objektu 5 (2 osobe u sobi, cijena po osobi). Najskuplje noćenje, ono od 60 eura, jest na Trsatu u jednokrevetnoj sobi s vlastitom kupaonicom, kuhinjom i lođom u paviljonu 2 (1 osoba u sobi). Studentski centar u Rijeci (SCRI) ovakvu vrstu smještaja provodi samo tijekom ljeta, točnije od 17. srpnja do 31. kolovoza.
- Provodimo djelatnost komercijalnog smještaja radi ostvarivanja dodatnih prihoda namijenjenih ulaganju u unapređenje studentskog standarda. Komercijalni smještaj organizira se sukladno Cjeniku turističkog smještaja za navedeno razdoblje, a primarno je usmjeren na prihvat većih sportskih skupina te sudionika sportskih, studentskih, dječjih i omladinskih događanja, rekli su nam iz SCRI-ja.
Ako je vaša ljetna destinacija Zadar i želite se smjestiti u njihov Studentski dom, zabilježite si da cijena smještaja iznosi 28,62 eura po noćenju. Na raspolaganju imaju 190 ležajeva.
Ako želite ljetovati u Šibeniku, možete odsjesti u njihovom Studentskom domu Palacin. Studentski centar u Šibeniku (SCŠI) komercijalni smještaj nudi tijekom cijele godine, a ako želite noćiti tijekom ljetnih mjeseci, od 1. lipnja do 31. kolovoza, to ćete platiti od 27 do 60 eura, ovisno o tome želite li u sobi biti sami, s jednom ili s dvije osobe te s koliko ljudi želite dijeliti kupaonicu. Iz Studentskog centra u Šibeniku (SCŠI) napominju da oko 15 posto studenata tijekom ljeta ostaje u domu zbog posla, a ostatak smještajnih kapaciteta nude u komercijalne svrhe.
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Ako želite ljetovati u Istri, možete se smjestiti u Studentskom domu u Puli. Od 16. srpnja do 31. kolovoza to će vas koštati od 32,40 do 45 eura. Najjeftiniji smještaj je u dvokrevetnoj sobi bez klimatizacije, a najskuplji u Studio apartmanu s četiri zvjezdice.
- Temeljem suradnje s osnivačem, Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Studentski centar Pula omogućava i smještaj za grupe polaznika ljetnih škola, konferencija, sudionika programa mobilnosti te edukativnih, sportskih, kulturnih i sličnih događanja, temeljem važećeg Cjenika. U turističke svrhe, raspoloživ je manji dio kapaciteta, rekli su nam iz Studentskog centra u Puli (SCPU), s obzirom na to da dio kapaciteta iznajmljuju studentima koji tijekom ljeta ostaju u domu.
Dodaju da je SCPU tijekom ljetne studentske pauze obvezan iznajmljivati određene kapacitete komercijalno. Razlog je uspostava održivosti poslovanja, odnosno ostvarivanje dodatnih prihoda namijenjenih ulaganju u unaprjeđenje studentskog standarda.
Iz Knina nam pak kažu da Veleučilište 'Marko Marulić' usluge komercijalnog smještaja u Studentskom domu 'fra Lujo Marun' naplaćuje sukladno Cjeniku o visini smještaja u Hostelu 'fra Lujo Marun' i u apartmanima i studio apartmanima 'fra Lujo Marun'. Cijene po noćenju kreću se od 38 eura do 86 eura. Najjeftinije noćenje je u jednokrevetnoj sobi u Hostelu 'fra Lujo Marun', a najskuplje u apartmanima broj 3 4 i 5 u apartmanima i studio apartmanima 'fra Lujo Marun'. Tijekom ljeta u ove svrhe nude slobodni kapacitet koji ne koriste studenti, oko 50 mjesta.
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Iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) rekli su nam da se cijene turističkog smještaja kreću od 21 do 35 eura po osobi i noćenju, ovisno o kategoriji smještaja i vrsti sobe. Na navedene cijene dodatno se obračunava boravišna pristojba (1,86 eura) i taksa osiguranja (0,13 eura) po noćenju. Sukladno broju rezerviranog smještaja određuju se kapaciteti koji će biti korišteni tijekom srpnja i kolovoza, a na raspolaganju su Studentski dom Stjepan Radić i Studentski dom Cvjetno naselje. Napomenimo da je riječ o jedinom studentskom centru u Republici Hrvatskoj koji ne ograničava broj mjesta na ljetnom smještaju za studente.
Ako tijekom ljeta želite odmoriti u Karlovcu, cijena smještaja u Hostelu Bedem po noćenju iznosi od 25 do 39 eura, 39 eura za jednokrevetnu sobu, 30 eura za dvokrevetnu i 25 eura za trokrevetnu sobu. Za ovaj tip smještaja na raspolaganju imaju 130 ležaja, odnosno raspoložive kapacitete koje neće koristiti studenti i Erasmus studenti na ljetnom smještaju.
U Varaždinu tijekom ljeta oba studentska doma Studentskog centra u Varaždinu (SCVŽ) posluju kao hostel, s ukupnim ljetnim kapacitetom od 882 ležaja. Cijene noćenja kreću se od 26 do 43 eura. Jednokrevetna soba (1/1) 43 eura, dvokrevetna soba (1/2) 31,50 eura i trokrevetna soba (1/3) 26 eura. Turistička pristojba u iznosu od 1,86 eura nije uključena u cijenu.
Gosti u Osijeku smješteni su u paviljonu Lavoslav Ružička Studentskog centra u Osijeku (STUCOS). Noćenje je 24,86 eura u dvokrevetnoj i 29,38 eura u jednokrevetnoj sobi.
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Ako želite odsjesti u Studentskom domu u Bjelovaru to će vas, s uključenom turističkom pristojbom u iznosu od 1,85 eura, po osobi i danu za jednokrevetnu sobu stajati 41,85 eura po noćenju. Noćenje u dvokrevetnoj sobi je 26,85 eura po osobi, a u trokrevetnoj 21,85 eura. Za ovu vrstu smještaja Studentski dom Bjelovar raspolaže s ukupno 54 kreveta u 32 smještajne jedinice.
Noćenje u Studentskom domu Leopold u Vukovaru od 1. srpnja do 31. kolovoza 2026. godine naplaćuje se 40 eura za jednokrevetnu sobu. Dvokrevetna soba sa zasebnom kupaonicom stajat će vas 30 eura po noćenju/osobi, a dvokrevetna soba sa zajedničkom kupaonicom 25 eura.
- Raspoloživost slobodnih kapaciteta za nesubvencionirani (komercijalni) smještaj ovisi o potrebama smještaja studenata i Erasmus+ studenata. Tijekom ljetnih mjeseci i smanjene potrebe studenata za smještajem, slobodni kapaciteti u studentskom domu su dostupni za nesubvencionirani smještaj. Međutim, ovdje je važno istaknuti da osnovna djelatnost i poslovanje studentskog doma nisu usmjereni na komercijalno izdavanje smještaja. Iako je takva mogućnost formalno regulirana gore spomenutom Odlukom, fokus Studentskoga doma ostaje na osiguravanju smještaja za studente Veleučilišta i Erasmus+ programe, rekli su nam iz Vukovara.
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