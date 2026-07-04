FOTO Vodič kroz sve kategorije studentskih domova u Zagrebu: Usporedili smo ih da lakše odaberete

Zagrebački Studentski centar SCZG) uskoro će otvoriti natječaj za smještaj u studentskim domovima u Zagrebu. Studenti u natječaju imaju priliku navesti dvije kategorije smještaja u kojima bi željeli biti smješteni. Ako ste brucoši i niste sigurni za koju se kategoriju prijaviti, pripremili smo vodič s najvažnijim informacijama koje bi vam mogle pomoći u odluci.

Napomenimo da biranje kategorije nije garancija da ćete tu kategoriju dobiti. Ako ne ostvarite bodove za svoj prvi izbor, SCZG vas automatski smješta u drugi, ako za njega imate bodove. Ako nemate dovoljno bodova ni za jednu od kategorija koje ste izabrali, SCZG će vam samostalno dodijeliti kategoriju.

'Svi su ludi' za 12. paviljonom Studentskog doma Stjepan Radić

Najpopularniji dom među zagrebačkim studentima definitivno je Studentski dom Stjepan Radić, poznat i pod nazivom 'Sava'. Generacije studenata iz njega su iselile uz poruku 'Srce mi je ostalo u domu na Savi', koja je svojedobno kao grafit bila ispisana na zidu kod Savskog mosta. Od (bivših) stanara uglavnom ćete čuti da je riječ o domu poznatom po pravom studentskom životu, učestalim druženjima 'na krugovima', dobrim partyjima, ali i duši koju nema nijedan drugi dom. Neki su zbog studentskog života na Savi i produžili studij, ali nemojte da vas to obeshrabri.

Na Savi stanuje više od 4.000 studenata. I. kategorija smještaja u zagrebačkim studentskim domova nalazi se upravo ovdje, a čine ju 11. i 12. paviljon. Riječ je o najskupljoj kategoriji, čija je mjesečna stanarina u tekućoj akademskoj godini iznosila 99 eura, za koju je potrebno i najviše bodova na natječaju. Život u ovim paviljona zaista je komotan. Jedan 'apartman' čije dvije dvokrevetne sobe koje su veće nego u ostalim kategorijama, stanari imaju i više mjesta za skladištenje osobnih stvari, a imaju i vlastitu čajnu kuhinju te kupaonicu. Dakle, kuhinju i kupaonicu dijeli ukupno četvero studenata. Odvajaju se po spolu, odnosno zajedno mogu živjeti ili četiri studentice ili četiri studenta. Studenti sobe, kupaonicu i kuhinju čiste sami.

Ova kategorija veoma je tražena među studentima, a sustanari za svoje kolege koji u njoj stanuju vole u šali reći da su 'elita'. Napomenimo da je ovo jedina kategorija u kojoj paviljoni zapravo nisu identični - sobe u 12., za razliku od onih u 11., imaju i balkone. Stoga je navala na 12. paviljon ogromna, a u studentskim krugovima često ćete čuti da se dobiva 'samo preko veze'. Naravno, I. kategoriju, pa i 12. paviljon, moguće je dobiti i bez 'veze'. Doduše, za 12. paviljon ćete morati biti baš brzi i imati baš brz internet kada se otvore rezervacije.

III. kategorija na Savi je pravo studentsko iskustvo

Sljedeća kategorija smještaja na Savi je III. kategorija. Čine ju paviljoni od 1. do 4. te od 7. do 9., a mjesečna stanarine ove je godine bila 62 eura. Živjeti u ovim paviljonima pravo je studentsko iskustvo - sobe su poprilično malene, u njima živi po dvoje studenata, a prostoriju s toaletima, prostoriju s tuševima, umivaonu i čajnu kuhinju dijelite sa svim studentima iz svog hodnika. U ovom članku pisali smo o stvarima koje bi vam mogle zatrebati ako budete živjeli u toj kategoriji, poput kućnog ogrtača za put od sobe do prostorije s tuševima.

Paviljoni 7, 8 i 9 nešto su traženiji od ostalih iz ove kategorije jer su ostali bliže noćnim klubovima, pa studentima noću zna smetati glasna glazba. Ipak, ništa nije toliko strašno - gdje god bili, naviknut ćete se. Dodajmo da zajedničke prostorije radnim danima jednom dnevno čiste tete spremačice. Katovi su uglavnom podijeljeni 'po spolu', odnosno postoje ženski i muški katovi.

Sve do ovog ljeta na Savi je postajala i V. kategorija, koju su činili paviljoni 5 i 6, koji sada kreću u dugoočekivanu obnovu. Više o tome možete čitati ovdje.

Svaki paviljon u ovom domu ima svoje učionice. O ovom domu još morate znati da nikad nećete biti gladni - broji dvije klasične menze, jednu 'brzu' menzu s fast food jelima te slastičarnicu. Također, na raspolaganju imate praonicu rublja s perilicama i sušilicama. Tu je i teretana te plesna dvorana u kojoj se svake godine održava niz različitih grupnih treninga po pristupačnim studentskim cijenama. U domu također imate i trgovinu. Za Savu kažu da je 'grad u malom', i zaista je tako. A kao stanovnik Save zasigurno ćete odbrojavati dane do Radićevih dana.

Na Cvjetno idu - štreberi!?

Studentski dom Cvjetno naselje pripada II. kategoriji smještaja u zagrebačkim studentskim domovima, a broji osam paviljona. Može smjestiti oko 1.800 ljudi. Kao i u prvu kategoriju, i ovdje idu studenti s najviše ostvarenih bodova na natječaju. Mjesečna stanarina ove je godine iznosila 77 eura. Što se tiče uređenja, sobe su veoma slične onima u III. kategoriji, ali su nešto veće. Dijeli ih dvoje studenata, a unutar svake sobe nalazi se u kupaonica koju koristi samo to dvoje studenata. Čajnu kuhinju dijelite s ostalim studentima na katu.

Cvjetno prati predrasuda da je starački dom i da ondje stanuju samo štreberi. Naravno, to nije nužno istina, ali istina je da je riječ o puno tišem i mirnijem studentskom domu od Save. Stoga, ako želite više mira za učenje nego izlazaka, pokušajte dobiti Cvjetno, a do Save se na party uvijek možete prošetati jer su međusobno udaljeni svega 20-ak minuta hoda.

Ovaj dom ima menzu u kojoj se nalaze dvije klasične linije te slastičarnicu. Kao i Sava, ima praonicu rublja, teretanu i plesnu dvoranu s grupnim treninzima.

Koje su čari Šare?

IV. kategoriju smještaja čini Studentski dom Ante Starčević, popularnog nadimka 'Šara'. Šaru čine tri paviljona, može smjestiti oko 1.200 ljudi, a mjesečna stanarina iznosi 50 eura. Riječ je o uglavnom mirnom domu za koji stanari također vole reći da ima dušu. Mana je to što nema menzu, pa njezini stanari na topli obrok odlaze na Cvjetno. Ova dva doma međusobno su udaljena između 10 do 15 minuta hoda.

Studenti Šaru između ostalog vole zbog toga što se toalet dijeli samo s docimerima. Dakle, jedan toalet dijele četiri osobe. Na katu se nalazi i zajednička čajna kuhinja, a postoji i dnevni boravak za druženje. Svaki paviljon ima i praonicu, a Šara ima i svoju friško obnovljenu teretanu s novom opremom.

Lašćina - 'Uopće nije toliko loš kao što se priča'

Studentski dom Lašćina najmanje je poželjan među studentima. Ipak, njegovi (bivši) stanari znaju reći da uopće nije toliko loš kao što se priča. Čine ga VI. i VII. kategorija smještaja. Broji deset paviljona (tri muška, šest ženskih i jedan mješoviti Glazbeni paviljon). VI. kategoriju čini samo jedan paviljon, 1., a mjesečna stanarina je 45 eura. Ostali paviljoni čine VII. kategoriju čija stanarina iznosi 35 eura. Toalet i čajnu kuhinju dijelite sa sustanarima s kata. Namještaj je stariji, pa to odbija dio studenata.

Je li Lašćina miran dom ili dom u kojem studenti znaju partyjati? Mišljenja o tome su podijeljena, ali u jednom se slažu - ima odličnu menzu. Na službenoj stranici SCZG-a stoji još i da ima višenamjensku dvoranu (stolni tenis, klub, aerobik, ples, disco večeri), igralište za košarku, mali nogomet, i odbojku, priključak na Internet u svim sobama, učionicu u VIII. paviljonu i TV dvoranu u podrumu I. paviljona. Nalazi se u blizini Kvaternikovog trga i parka Maksimir u mirnom i zelenom okruženju. Udaljen je od prethodna tri doma, ali zato je bliže nekim fakultetima, poput Medicinskog, Prirodoslovno-matematičkog, Ekonomskog... Smješten je na uzbrdici, ali barem ćete nabiti kondiciju.