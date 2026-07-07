Maturanti će se za ovime pomamiti: Pokrenut online studij koji možeš pratiti iz svoje sobe

Diploma dokazuje da si usvojio temeljna znanja, a portfolio pokazuje što možeš. PVZG ti pomaže izgraditi oboje.

Upravo si diplomirao i uz diplomu imaš portfolio pun stvarnih projekata, iskustvo rada s pravim klijentima i jasnu predodžbu što želiš raditi, a onda se probudiš. Iako scenarij zvuči kao da bi se mogao dogoditi samo u snovima, Poslovno veleučilište Zagreb (PVZG) pokrenulo je nove stručne diplomske studije koji te tom snu mogu značajno približiti.

PVZG dobilo je dopusnice za izvođenje dva nova stručna diplomska studija - online studij Marketing i komunikacije te Menadžment kulturnih i kreativnih industrija. Riječ je o programima koji odgovaraju na potrebe suvremenog tržišta rada i studentima nude spoj individualnog rada, stručnog mentorstva i rada na stvarnim projektima.

Spoji teoriju s praksom

Studentima je važno da se po završetku fakulteta osjećaju spremno za tržište rada. Tu spremnost ne mogu steći isključivo čitanjem literature, već i kroz praktičan rad. PVZG na svojim već postojećim studijima, ali i novo pokrenutim spaja individualni rad sa studentima, stručno mentorstvo i rad na stvarnim projektima.

Na prijediplomskoj razini veleučilište nudi stručni studij Marketinga i komunikacija, a za one koji žele produbiti znanje i steći titulu stručnog specijalista marketinga i komunikacija postoji mogućnost upisa na specijalistički diplomski stručni studij iz istog područja.

No ponuda veleučilišta nadilazi samo marketing. Paralelno se izvode i prijediplomski studij Menadžmenta i produkcije u kulturi, namijenjen budućim kulturnim menadžerima te studij Gospodarska logistika koji sprema studente za planiranje, provedbu i kontrolu toka informacija, materijala i usluga. Tom već razgranatom popisu PVZG je sada dodao i dva nova stručna diplomska studija koji dodatno šire njegovu obrazovnu ponudu. Studenti na hodniku | Foto: PVZG

Novi stručni studiji

Na PVZG-u pokrenuta su dva nova stručna diplomska studija - online studij Marketing i komunikacije te Menadžment kulturnih i kreativnih industrija. Riječ je o diplomskim programima koji nastavljaju istu logiku kao i dosadašnji studiji, samo na specijalističkoj razini, namijenjeni onima koji žele svoje zanimanje dodatno usmjeriti prema marketingu i komunikacijama ili prema kulturi i kreativnim industrijama.

- Dobivanje dopusnica za dva nova diplomska studija važan je korak u razvoju Poslovnog veleučilišta Zagreb. Prilikom osmišljavanja programa vodili smo se potrebama tržišta rada, ali i željama studenata koji traže fleksibilne modele studiranja i znanja koja mogu odmah primijeniti u praksi, istaknuo je dekan PVZG-a Goran Luburić.

Oba programa odgovaraju na promjene koje se posljednjih godina događaju na tržištu rada, gdje poslodavci sve više traže stručnjake sposobne povezati kreativnost, tehnologiju i poslovno razmišljanje. Upravo je to i bio jedan od glavnih razloga za pokretanje novih studija. Dekan PVZG-a, Goran Luburić | Foto: PVZG

Spoji kreativnost s karijerom

Novi studij Menadžment kulturnih i kreativnih industrija, namijenjen je svima koji žele raditi u području kulture, umjetnosti, medija i kreativnih industrija. Studij povezuje kreativnost i menadžment te studentima pruža znanja potrebna za razvoj i vođenje kulturnih i kreativnih projekata, tvrtki i institucija.

Tijekom studija studenti će raditi na projektima iz raznih kulturnih područja, poput festivala, glazbe, filma, multimedije, muzejsko-galerijske djelatnosti i sl. Uz teorijska znanja razvijat će i praktične kompetencije iz produkcije, organizacije događanja, upravljanja projektima i razvoja kulturnih programa.

Prema riječima Marka Bausa, voditelja studija Menadžment kulturnih i kreativnih industrija, novi diplomski studij odgovara na promjene koje se posljednjih godina događaju u kulturnom i kreativnom sektoru. Kreativnost bez usvojenih drugih znanja, nije dovoljna za rad u sektoru.

- Kulturne i kreativne industrije danas su mnogo više od kulture u tradicionalnom smislu. One povezuju kreativnost, tehnologiju, poduzetništvo i razvoj gradova te predstavljaju jedan od najbrže rastućih sektora europskog gospodarstva, ističe Marko Baus, voditelj studija Menadžment kulturnih i kreativnih industrija. Studentica na hodniku | Foto: PVZG

Studij u Zagrebu, adresa bilo gdje

Velika novost je i mogućnost upisa na online stručni diplomski studij Marketing i komunikacije. Na taj način studenti mogu studirati ono što ih zanima, neovisno o mjestu stanovanja. Takav model posebno je prilagođen studentima koji uz studij rade ili žele veću fleksibilnost u organizaciji vremena.

- Posebno nas veseli pokretanje online stručnog diplomskog studija Marketing i komunikacije, koji će visoko obrazovanje učiniti dostupnijim studentima iz cijele Hrvatske i regije, dodao je Goran Luburić.

Poslovanje i komunikacija danas se mijenjaju velikom brzinom, a umjetna inteligencija sve više postaje dio svakodnevnih poslovnih procesa. No koliko god alati napredovali, osobni kontakt i sposobnost stvarne komunikacije ostaju nešto što nijedna tehnologija ne može zamijeniti. Studenti se druže | Foto: PVZG

U skladu s time novi studij Marketing i komunikacije dizajniran je tako da studenti razvijaju znanja i vještine iz područja digitalnog marketinga, komunikacija, brendiranja, upravljanja odnosima s javnošću i razvoja marketinških strategija. Naglasak je na primjeni znanja kroz konkretne projekte i rješavanje stvarnih poslovnih izazova.

- Marketing se danas više ne može učiti samo iz udžbenika. Zato smo novi online diplomski studij osmislili tako da studenti tijekom studija razvijaju stvarne proizvode i usluge, oko njih grade start-up projekte i pripremaju ih za predstavljanje investitorima. Istovremeno rade na razvoju brendova hrvatskih tvrtki te osmišljavaju, izrađuju i provode promotivne kampanje za stvarne naručitelje, istaknula je Tanja Grmuša, voditeljica studija Marketing i komunikacije.

Svaki student se barem jednom u životu susreo s kolegijem koji ga uopće ne zanima, ali nema izbora pa sjedi za skriptom satima i pokušava naučiti gradivo. Čim preda ispit, svi pojmovi kao da ispare iz glave. S druge strane, znanje stečeno tijekom praktičnih radova ostaje i nakon diplome.

- Naš je cilj da studenti nakon diplome iza sebe nemaju samo položene ispite, nego i konkretne projekte, iskustvo rada s klijentima i portfolio koji će im otvoriti vrata tržišta rada ili vlastitog poduzetništva, rekla je Tanja Grmuša. Studenti s logom PVZG-a | Foto: PVZG

Pod palicom poznatih mentora

Taj brzi razvoj sektora otvara i sve veću potrebu za stručnjacima koji znaju povezati kreativnu ideju s konkretnim planom, budžetom i publikom. Studenti će tijekom studiranja imati priliku raditi s mentorima i steći korisna znanja za život nakon diplome.

- Studenti na našem studiju neće učiti samo kako organizirati događanje ili voditi kulturnu ustanovu, nego kako razvijati projekte koji stvaraju kulturnu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Kroz rad s mentorima poput Zvonimira Duspera Dusa, Andreja Korovljeva, Lidije Ivande, Ene Hodžić, Zorana Đurovića i drugih stručnjaka iz prakse, studenti će sudjelovati u stvarnim produkcijama i graditi kompetencije koje tržište danas traži, smatra Marko Baus.

Otvaranjem novih diplomskih studija PVZG dodatno širi obrazovnu ponudu u područjima koja bilježe snažan razvoj, a studentima pruža priliku za stjecanje specijaliziranih znanja i iskustava potrebnih za uspješnu karijeru u gospodarstvu, komunikacijama, kulturi i kreativnim industrijama. Više informacija o studijima možete pročitati na njihovoj web stranici.

Sadržaj je nastao u suradnji native studija portala srednja.hr i Poslovno veleučilište Zagreb (PVZG)