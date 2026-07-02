Još jedan veliki SC objavio natječaj za domove u 2026.: Evo do kada trebate poslati poštu

Studentski centar u Osijeku objavio je natječaj za studentski dom za sljedeću akademsku godinu. Zadnji dan za dostavu prijave poštom je 20. srpnja.

Studentski centar u Osijeku (STUCOS) objavio na natječaj za smještaj u studentskim domovima u akademskoj godini 2026./2027. Riječ je o Studentskom domu 'Vladimir Prelog' (istočni i zapadni paviljon), Studentskom paviljonu 'Lavoslav Ružička' (novi paviljon), Studentskom domu 'Dr. Andrija Štampar' i Studentskom domu 'Dr. Franjo Tuđman'. Studenti također mogu dobiti pravo na subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca u Osijek i privatnog stanodavca u Orahovici.

Web prijava i obrazac B su nužni za pristup natječaju

Pod nužnu dokumentaciju spadaju Obrazac B i Obrazac A (web prijava). Web prijava i obrazac B su nužni za pristup natječaju. Bez ovih dokumenata vaša prijava na natječaj ne može biti obrađena. Obrazac koji se odnosi na vas trebate skinuti s web stranica SC Osijek, u cijelosti popuniti i ovjeriti u školi ili na fakultetu. Neovjereni i nepotpuni Obrazac B ne može se bodovati. Studenti koji se prebacuju s jednog studija na drugi, odnosno koji su već bili upisani na studij, prijavljuju se na temelju uspjeha postignutog na ranijem studiju - potrebno je poslati B obrazac popunjen na fakultetu s kojeg se ispisuju.

Što se tiče online prijava, prilikom prve prijave treba se registrirati OIB-om. Nakon prve registracije i nakon što popunite obrazac prijave, korisničko ime i lozinka će vam stići na e-mail adresu koju ste upisali u obrascu prijave. Naknadno ćete moći prijavi pristupiti i eventualno je izmijeniti prijavom zaprimljenim korisničkim podatcima. U slučaju problema s prijavom, pokušajte se prijaviti putem drugog preglednika (Chrome, Mozilla). U slučaju da vam korisničko ime i lozinka ne stignu na adresu e-pošte, javite se mailom na [email protected].

Zadnji dan za dostavu prijave poštom je 20. srpnja 2026.

U web prijavi obavezno unijeti ispravnu e-mail adresu na koju će vam biti poslan popunjen obrazac prijave. Kvačicom označiti suglasnosti; za obradu podataka, za preuzimanje podataka iz Porezne uprave i iz sustava e-Matica i ISSP, kako bi vaša prijava mogla biti obrađena, odnosno kako biste ostvarili dodatne bodove na primanja i školovanje braće i sestara. Web prijavu treba isprintati, potpisati i poslati zajedno s ostalom dokumentacijom. Izjava o članovima kućanstva bit će ispisana automatski kao druga stranica obrasca nakon što popunite prijavu.

Dokumente treba poslati preporučenom poštom ili osobno dostaviti na adresu Studentski paviljon Lavoslav Ružička (studentski paviljon), Ul. Julija Knifera 3, 31000 Osijek s naznakom 'Prijava na natječaj za subvencionirano stanovanje'.



Zadnji dan za dostavu prijave poštom je

Uz prijavu treba priložiti i potvrdu o uplati/kopiju uplatnice. Bez uplate troškova vaša prijava neće biti obrađena. Obrazac popisa dokumentacije skinuti s web stranice i upisati sve što šaljete na natječaj te poslati poštom. Odgovore na sva pitanja vezano uz natječaj možete dobiti isključivo putem e-maila na [email protected]. Na sva pitanja bit će odgovoreno u što kraćem roku. Ljubazno mole da ne zovete telefonski broj studentskog servisa (031 220 611), budući da kolege nisu u mogućnosti dati informacije vezano uz natječaj za smještaj.

U dokumentu u nastavku možete pronaći tekst Natječaja, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje, Odluku o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2026./2027 i popis deficitarnih studija. Više detalja možete pronaći na službenoj web stranici Studentskog centra u Osijeku.