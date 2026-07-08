Psihologija dolazi na još jedno sveučilište: Studenti će raditi sa suvremenom opremom

Jedan od najtraženijih studija među maturantima je studij psihologije. Sad dolazi i na Sveučilište Algebra Bernays, uz EEG i eye tracker u nastavi.

Sveučilište Algebra Bernays od jeseni pokreće novi sveučilišni prijediplomski studij psihologije, jedan od najnovijih takvih studija u Hrvatskoj. Studij traje tri godine, odnosno šest semestara, nosi 180 ECTS bodova, izvodi se uživo na hrvatskom jeziku, a njegovim završetkom studenti stječu naziv sveučilišnog prvostupnika ili prvostupnice psihologije.

Novi studij dolazi nakon uspješno završenog postupka izdavanja dopusnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje te uz suglasnost Hrvatske psihološke komore. Nastava počinje već u akademskoj godini 2026./2027., a prijave su otvorene putem službenih stranica Sveučilišta Algebra Bernays.

No, ono po čemu se ovaj studij želi posebno istaknuti nije samo klasično psihološko obrazovanje, nego povezivanje temeljnih psiholoških znanja, istraživačkog rada, prakse i suvremene tehnologije. Kako objašnjava izv. prof. dr. sc. Ana Havelka Meštrović, pročelnica Sveučilišnog odjela za psihologiju Sveučilišta Algebra Bernays, glavna posebnost studija je spoj tradicionalne, znanstveno utemeljene psihologije i suvremenog digitalnog doba.

- Glavna posebnost našeg novog studija psihologije je spoj znanstvene, tradicionalne, fundamentalne psihologije i suvremenog digitalnog doba te psihologije koja je primjenjiva u praksi. Klasični studiji psihologije često ostaju u okvirima teorije i tradicionalnih alata, dok mi prepoznajemo da se ljudsko ponašanje danas uvelike odvija i mijenja u digitalnom prostoru. Studente od prvog dana ne učimo samo što je psihologija, nego i kako se psihologija primjenjuje u modernom društvu, tehnološkoj industriji i dizajnu korisničkog iskustva, uz čvrsto uporište u kliničkim i organizacijskim temeljima, kaže Havelka Meštrović. Havelka Meštrović | Foto: Algebra Bernays

Što se uči tijekom prve tri godine studija?

Kurikulum je, prema riječima pročelnice, osmišljen tako da studentima pruži široku bazu znanja potrebnu za prijediplomsku razinu psihologije, ali i rani doticaj s primjenom psihologije u stvarnim kontekstima.

Prva godina studija usmjerena je na temeljna znanja. Studenti prolaze uvodne kolegije iz opće psihologije, bioloških osnova ponašanja, osnova neuroznanosti, statistike i metodologije istraživanja. Već tada susreću se i s primijenjenim područjima, primjerice poduzetničkom i pozitivnom psihologijom.

Druga godina donosi razvojnu psihologiju, socijalnu psihologiju i psihologiju ličnosti, uz naprednije kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja. Treća godina usmjerava se prema primijenjenim područjima, poput kliničke i zdravstvene psihologije, organizacijske psihologije te razumijevanja odnosa čovjeka i tehnologije kroz praktičan rad i pripremu završnog rada.

- Kurikulum studija pažljivo je balansiran kako bi osigurao širinu svih potrebnih znanja i vještina. Tijekom svih godina studija studenti imaju mogućnost birati i izborne kolegije s drugih studijskih programa Sveučilišta, čime se već od prve godine mogu usmjeravati prema području vlastitog interesa, ističe Havelka Meštrović. Studentica uči | Foto: Canva

Osim klasičnih psiholoških područja, program uključuje i kolegije te sadržaje povezane s metodologijom istraživanja, psihološkim mjerenjem, psihološkim testovima, intervjuiranjem, grupnim radom, komunikacijskim i savjetodavnim vještinama. Među izbornim područjima nalaze se, među ostalim, psihologija medija, potrošačko ponašanje, forenzička psihologija, ergonomijska psihologija i poduzetnička psihologija.

'Teorija bez prakse u psihologiji je mrtvo slovo na papiru'

Jedan od naglasaka studija je praktičan rad. Studenti bi već tijekom prijediplomskog studija trebali raditi na istraživanjima, simulacijama i konkretnim studijama slučaja.

- Teorija bez prakse u psihologiji je samo mrtvo slovo na papiru. Naš model nastave temelji se na iskustvenom učenju. Studenti neće samo slušati predavanja, nego će već tijekom prijediplomskog studija provoditi vlastita istraživanja, raditi na simulacijama stvarnih klijentskih ili organizacijskih izazova te rješavati konkretne case studyje, govori Havelka Meštrović.

Studenti će kroz stručnu praksu i rad u laboratorijima razvijati vještine koje su važne za budući rad psihologa: od vođenja intervjua i psihologijskog testiranja do analize podataka i kritičkog mišljenja. Praksa je obvezni dio programa već na prijediplomskoj razini, a odvijat će se uz mentorstvo licenciranih psihologa.

Sveučilište pritom ističe suradnju s više od 30 partnerskih institucija, među kojima su škole, klinike, bolnice, organizacije, HR odjeli i drugi sustavi u kojima se psihološka znanja primjenjuju u praksi. Razgovor kod psihologa | Foto: Canva

Studenti će koristiti EEG, eye tracker i psihofiziološka mjerenja

Posebnost studija je i korištenje suvremene opreme u nastavi. Studenti će se upoznavati s alatima poput EEG-a, eye trackera i različitih psihofizioloških mjerenja.

To znači da psihologiju neće učiti samo kroz teoriju i udžbenike, nego i kroz konkretna mjerenja pažnje, emocija, stresa, kognitivnog opterećenja i ponašanja ispitanika:

- Živimo u vremenu neuroznanosti i objektivnih mjerenja. Naši studenti neće o EEG-u ili eye trackeru samo čitati u udžbenicima i znanstvenim radovima. Oni će te uređaje koristiti u sklopu laboratorijskih vježbi. Učit će kako dizajnirati eksperiment, kako mjeriti kognitivno opterećenje, pažnju ili emocionalne reakcije ispitanika u realnom vremenu, primjerice prilikom testiranja nove aplikacije ili marketinške kampanje, objašnjava Havelka Meštrović.

Takav pristup, dodaje, studentima donosi dodatnu konkurentsku prednost jer ih ne priprema samo za razumijevanje teorije, nego i za rad s egzaktnim podacima o ljudskom ponašanju. EEG | Foto: Canva

Zašto psiholozi moraju razumjeti umjetnu inteligenciju?

U programu će se obrađivati i teme povezane s umjetnom inteligencijom te njezinim utjecajem na pojedince, organizacije i društvo. Ideja nije zabranjivati korištenje novih tehnologija, nego studente naučiti kako ih razumjeti, koristiti i kritički procjenjivati.

- Umjetna inteligencija je sadašnjost i budućnost, isto kao što su nekada bili prvi telefon, prva televizija ili prvo računalo. Ne treba zabranjivati ili onemogućavati korištenje alata umjetne inteligencije, već učiti studente kako oni oblikuju ponašanje čovjeka. Umjetna inteligencija, algoritmi društvenih mreža i virtualna stvarnost duboko oblikuju našu pažnju, mentalno zdravlje, radne navike i međuljudske odnose, kaže Havelka Meštrović.

Prema njezinim riječima, budući psiholozi moraju biti spremni razumjeti izazove poput ovisnosti o ekranima i cyberbullyinga, ali i znati kako se umjetna inteligencija može koristiti kao alat u psihološkoj procjeni, istraživanju ili području mentalnog zdravlja.

- Ako psiholog ne razumije digitalno okruženje, gubi kontakt s realnošću u kojoj njegovi klijenti žive, ističe. Ovisnost o mobitelu | Foto: Canva

Kome je studij namijenjen?

Studij je namijenjen učenicima i budućim studentima koje zanimaju čovjekovo ponašanje, mentalni procesi, odnosi, emocije i razvoj, ali i onima koji žele razumjeti kako tehnologija mijenja društvo i svakodnevni život:

- Studij psihologije na Sveučilištu Algebra Bernays preporučila bih svima koji su prirodno znatiželjni, empatični, ali i zainteresirani za budućnost i tehnologiju. Novi studij i naš moderan kampus idealno su mjesto za mlade ljude koji žele razumjeti i istraživati ponašanje čovjeka i mentalne procese povezane s ponašanjem u digitalnom dobu, poručuje Havelka Meštrović.

Nakon završetka prijediplomske razine studenti mogu nastaviti obrazovanje na diplomskom studiju psihologije, u smjerovima poput kliničke, organizacijske ili školske psihologije, ali i u interdisciplinarnim programima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Osim nastavka studija, prvostupnicima psihologije otvaraju se mogućnosti rada u područjima poput ljudskih potencijala, istraživanja tržišta i marketinga, IT industrije, UX istraživanja, nevladinih organizacija i različitih društvenih projekata.