Faks Ako studirate na određenim fakultetima, možete dobiti dodatne bodove za dom: Ovo je lista za 2026.

Ako studirate na određenim fakultetima, možete dobiti dodatne bodove za dom: Ovo je lista za 2026.

Korana Povijač
Korana Povijač

02. srpanj 2026.

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Ako studirate na određenim fakultetima, možete dobiti dodatne bodove za dom: Ovo je lista za 2026.

Studentski dom Stjepan Radić, student | foto: srednja.hr, Canva

Medicina, građevinarstvo, logopedija... Niz je studija koji bi vam na ovogodišnjim natječajima za studentske domove mogli donijeti 200 bodova.

Studentski centri diljem Hrvatske u ovom razdoblju raspisuju natječaje za subvencionirano stanovanje, odnosno stanovanje u studentskim domovima. Svoje su do sada objavili Split i Osijek. Dodatne bodove na natječaju možete, između ostalog, ostvariti i ako studirate na nekom od deficitarnih studija.

Dobiva se 200 bodova

Tako Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje propisuje sljedeće:

- Studentu koji je upisan na studij kojim se stječe visokoobrazovna kvalifikacija za zvanja koja su definirana kao deficitarna zanimanja na državnoj razini i nalaze se u prvih 10 na listi deficitarnih studija Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dodjeljuje se 200 bodova. Studenti na dvopredmetnim studijima mogu ostvariti najviše 200 bodova, stoji u Pravilniku.

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Deficitarni studiji 2026./2027.

U Pravilniku možete pronaći u kojim još situacijama ostvarujete dodatne bodove za studentski dom. Neki od njih su, primjerice, ako imate brata ili sestru predškolske dobi ili na školovanju, roditelja branitelja iz Domovinskog rata i tako dalje.

Studentski centar u Osijeku (STUCOS) objavio je dokument u kojem su navedeni svi deficitarni studiji u Hrvatskoj u akademskoj godini 2026./2027., koji prenosimo u nastavku. U istom dokumentu nalazi se i Pravilnik donesen na nivou države u kojem možete pronaći ostale situacije za koje se dobivaju dodatni bodovi te iznos bodova. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno s listati s desna na lijevo.

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