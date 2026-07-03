Poznati influencer dolazi predavati na fakultet: 'Ovo još niste vidjeli'

Influencer Andro Anić, poznat kao @hey.andro bit će suradnik na kolegiju Kreatori sadržaja, newsfluenceri i informacijski autoriteti na FPZG-u.

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu objavio je da od iduće akademske godine ima novog suradnika. Riječ je o influenceru Andri Aniću, na društvenim mrežama poznatom kao @hey.andro.

Andro se predstavio u skeču u kojem se pokušava prisjetiti naziva kolegija koji će držati. Iako je imao problema s prisjećanjem, na kraju videa ipak otkriva da će voditi kolegij Kreatori sadržaja, newsfluenceri i informacijski autoriteti, koji će studenti moći slušati na drugoj godini preddiplomskog studija novinarstva.

Anić je završio preddiplomski studij novinarstva na Veleučilištu VERN, a ovo će mu biti prvo iskustvo rada na fakultetu. Nakon studija na VERN-u radio je kao novinar na više televizija. Danas radi kao kreativni konzultant u Guidepointu.

Ovo nije prvo partnerstvo FPZG-a s Androm Anićem. On je 12. siječnja ove godine održao gostujuće predavanje na Fakultetu. FPZG je tada najavio da će Andro na predavanju studentima pružiti uvid u stvarna iskustva iz prakse, međunarodni rad u novinarstvu te izazove i prilike koje donose nove medijske platforme.

Prema izvedbenom planu za akademsku godinu 2026./2027., kolegij Kreatori sadržaja, newsfluenceri i informacijski autoriteti, na kojem će Andro biti suradnik, bit će izborni predmet i nosit će pet ECTS bodova. Nositeljica kolegija je Marijana Grbeša Zanzerović, a na kolegiju su angažirani i Milica Vučković, Nensi Blažević, Silvija Vuković, Dejan Oblak te Andro Anić.

Anić je poznat po izjavi 'ovo još niste vidjeli', a na svom Instagramu i TikToku objavljuje videe u kojima obrađuje razne teme, poput životnih savjeta i aktualnosti.