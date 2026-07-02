Idete na prijemni za Medicinu? Upravo su izašle važne upute za maturante

Maturanti koji u petak izlaze na prijemni za Medicinu ispit pišu u MIOC-u. Ne smiju zaboraviti osobnu ili putovnicu, a kalkulator je dozvoljen.

I dok je matura gotova i iščekuju se rezultati, za neke maturante važni ispiti još nisu završeni. Riječ je o prijemnima koji su se većinski održavali ovaj tjedan. U petak je pred maturantima prijemni na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, koji donosi najviše bodova na upisima i koji je eliminacijski.

Prijemni se piše u MIOC-u, dozvoljen je kalkulator bez poklopca

Medicinu u Zagrebu ove godine može upisati 300 maturanata, a prema posljednjim podacima studij je prijavilo njih 1.299, od čega je za njih osamstotinjak to prvi izbor. Medicinski fakultet objavio je i upute za pristupnike koji izlaze na prijemni.

- Prijemni ispit za studij Medicine održat će se u petak 3. srpnja 2026. u 8.45 sati, u XV. gimnaziji (MIOC) - adresa je navedena u aplikaciji Postani student. Pristupnici trebaju doći najkasnije u 8.15 sati na navedenu lokaciju u aplikaciji, kad će započeti prozivka za ulaz u zgradu škole. Pristupnici sa sobom moraju imati važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. U 8.45 sati započinje procedura prijemnog ispita nakon čega nije više moguće pristupiti ispitu. Dozvoljena je upotreba kalkulatora s tehničkim karakteristikama definiranim za pristupanje ispitima državne mature. Kalkulator ne smije imati poklopac. Pristupnici smiju imati jednu bocu s vodom, ali bez naljepnice, stoji u obavijesti Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Sam ispit traje do 12 sati, a s Medicinskog naglašavaju da nije moguće izaći prije kraja. Kandidatima su poželjeli sreću na testiranju. Rezultati provjere posebnih znanja bit će uneseni u Postani student do 4. srpnja 2026. u 12 sati. S time da je rok za ulaganje prigovora do 6. srpnja u podne, a eventualne korekcije unose se u roku od dva dana.

Određen prag na prijemnom

Podsjetimo, ovim prijemnim ispitom provjeravaju se dijelovi gradiva iz Biologije, Fizike i Kemije koji su bitni za nastavak studija i prijemni donosi najviše 600 bodova. Određen je i razredbeni prag - za prolazak je nužno prikupiti 305 odnosno 50,83 posto od ukupnog broja bodova. Test provjere znanja sastoji se od 40 zadataka po svakom predmetu što je ukupno 120 zadataka.

Prag po svakom predmetu iznosi 40 posto, odnosno 16 točno riješenih zadataka. Kako je najviši mogući broj bodova na upisima 1.000, kandidati ostatak mogu prikupiti na temelju ocjena iz srednje i državne mature. Uspjeh u srednjoj školi donosi do 160 bodova, a Hrvatski, Matematika i Engleski (A razine) svaki do 80 bodova, dakle ukupno 240. Na temelju dodatnih postignuća ne dodjeljuju se bodovi.

Podsjetimo, privremene ljestvice upisa na studije izlaze 8. srpnja, a konačne 15. srpnja. Studije je moguće prijavljivati do 15. srpnja u 13:59 sati, ali studiji poput Medicine u Zagrebu više se ne mogu prijavljivati jer su zbog prijemnih odredili raniji rok. U dokumentu u nastavku možete vidjeti i koje je gradivo iz Biologije, Kemije i Fizike nužno usvojiti za uspješno rješavanje prijemnog na Medicinskom u Zagrebu.

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