Jedan je studij potreban svakoj industriji, a posebno privlači maturante: Evo što kažu studenti

Pred maturantima je velika odluka: odabrati koji fakultet žele upisati. Evo što studenti popularnog Ekonomskog fakulteta u Splitu kažu o svom odabiru.

Odabir fakulteta jedna je od najvažnijih odluka koju maturanti donose. Nije riječ samo o tome što će studirati, već i kakve će prilike imati tijekom studija, koliko će biti povezani s tržištem rada te koliko će ih fakultet pripremiti za buduću karijeru.

Upravo zato Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu već godinama ostaje jedan od najpoželjnijih izbora među maturantima. Uz kvalitetne studijske programe i međunarodno priznatu diplomu, studentima nudi ono što je danas možda i najvažnije - priliku da još tijekom studija steknu praktična iskustva, profesionalne kontakte i međunarodnu perspektivu.

Studiji koji otvaraju brojne karijerne mogućnosti

Ekonomija je jedno od rijetkih područja koje je potrebno gotovo svakoj organizaciji i svakoj industriji. Bez obzira radi li se o financijama, marketingu, turizmu, IT sektoru, poduzetništvu ili javnoj upravi, ekonomisti su stručnjaci koji razumiju poslovanje i sudjeluju u donošenju važnih odluka.

Ekonomski fakultet u Splitu nudi tri prijediplomska sveučilišna studija - Ekonomiju, Poslovnu ekonomiju i Turizam - te dva prijediplomska stručna studija - Menadžment malog poduzeća i Turističko poslovanje. Tijekom studija studenti se mogu dodatno usmjeriti prema područjima poput marketinga, financija, računovodstva i revizije, menadžmenta, poduzetništva, informatičkog menadžmenta ili turizma. Foto: Ekonomski fakultet u Splitu

Posebnu vrijednost predstavlja činjenica da su prijediplomski i diplomski studiji Poslovne ekonomije jedini studiji u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku koji nose prestižnu međunarodnu EFMD akreditaciju. To studentima osigurava međunarodno prepoznatu kvalitetu studija i diplomu konkurentnu na globalnom tržištu rada.

'Erasmus je bila jedna od najboljih odluka u mom životu'

Za mnoge studente upravo je Erasmus jedno od najljepših iskustava tijekom studija. Ekonomski fakultet u Splitu surađuje s više od 85 partnerskih institucija u gotovo 30 europskih zemalja, što studentima pruža velik izbor destinacija za studijski boravak ili stručnu praksu u inozemstvu.

Studentica Marina Duplančić dio svog studija provela je na portugalskom Sveučilištu Minho u Bragi.

- Danas mogu reći da je odlazak na Erasmus bila jedna od najboljih odluka u mom životu. Najvrjedniji suvenir koji nosim sa sobom nisu fotografije ni uspomene s putovanja, već iskrena prijateljstva. Upravo su ti odnosi ono što Erasmus čini nezamjenjivim i što ga pretvara iz studentske razmjene u životno iskustvo, rekla je Marina.

Brojni studenti upravo kroz Erasmus stječu međunarodno iskustvo, razvijaju samostalnost, usavršavaju strane jezike i stvaraju kontakte koji često ostaju za cijeli život. Foto: Ekonomski fakultet u Splitu

Više od 150 partnera za praksu i prve poslovne prilike

Jedan od ključnih načina povezivanja studenata s tržištem rada jest kolegij Stručna praksa. Ekonomski fakultet danas surađuje s više od 150 partnerskih organizacija iz profitnog i neprofitnog sektora, a interes studenata za praksu iz godine u godinu raste.

Studentica diplomskog studija Informatičkog menadžmenta Marija Karačić svoju je stručnu praksu odradila u tvrtki Unbis net d.o.o.

- Stručna praksa bila je jako vrijedno iskustvo jer sam imala priliku povezati teorijsko znanje stečeno na fakultetu sa stvarnim poslovnim okruženjem. Osim stjecanja konkretnih iskustava, praksa studentima omogućuje razvoj profesionalnih vještina i stvaranje kontakata koji mogu biti važni za buduću karijeru, ispričala je Marija.

Svoje prvo iskustvo rada u struci tijekom studija stekao je i Niko Bratanić, koji je stručnu praksu odradio u tvrtki UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

- Vjerujem da je velika stvar što studenti imaju mogućnost otići na stručnu praksu te na taj način bolje se upoznati sa svojim područjem interesa, ostvariti kontakte i povezati se sa potencijalnim budućim poslodavcima, smatra Niko. Dan stručne prakse | Foto: Ekonomski fakultet u Splitu

Prema internim analizama Fakulteta, više od 30 posto studenata nakon završetka stručne prakse dobije ponudu za posao ili nastavak suradnje s organizacijom u kojoj su obavljali praksu.

Osim stručne prakse u tvrtkama, studenti se mogu uključiti i u programe Društveno korisnog učenja (DKU), kroz koje svoja znanja primjenjuju radeći s udrugama i organizacijama civilnog društva.

Studentica Jelena Zulim praksu je u sklopu programa Društveno korisnog učenja odradila u Udruzi za autizam 365 Split, gdje je sudjelovala u aktivnostima marketinga i promocije rada udruge, kao i u radu s djecom iz spektra autizma.

- Ovakav oblik učenja potiče razvoj stručnih kompetencija, ali i niza prijenosnih vještina, poput komunikacijskih i organizacijskih sposobnosti, timskog rada, odgovornosti i prilagodljivosti, vjeruje Jelena.

Posebno vrijednim dijelom iskustva Jelena ističe priliku za stjecanje uvida u rad organizacije koja pruža podršku djeci i njihovim obiteljima te mogućnost izravnog doprinosa aktivnostima zajednice.

Studenti koji žele razvijati vlastite poslovne ideje mogu se uključiti u rad Studentskog poduzetničkog inkubatora, koji na Fakultetu djeluje od 2015. godine. Kroz besplatnu mentorsku podršku stručnjaka iz akademskog i poslovnog sektora studenti razvijaju poduzetničke projekte, stječu praktična znanja i uče kako ideju pretvoriti u održiv poslovni model.

Fakultet koji spaja znanje, putovanja i praksu

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu studentima nudi mnogo više od diplome. Međunarodno iskustvo kroz Erasmus, stručne prakse kod više od 150 partnerskih organizacija, društveno korisno učenje, razvoj poduzetničkih ideja, kontakte s poslodavcima i snažnu alumni mrežu samo su dio prilika koje studentima stoje na raspolaganju.

Jer cilj studiranja nije samo završiti fakultet - cilj je izaći s njega spreman za tržište rada, s vrijednim znanjima, iskustvima i poznanstvima koja mogu obilježiti cijelu karijeru. Sreća na poslu | Foto: Canva

Prijave za upis studijskih programa u ljetnom roku otvorene su do 15. srpnja. Ako tražite fakultet koji spaja kvalitetno obrazovanje, međunarodne prilike, praksu i razvoj karijere, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu jedan je od izbora koji vrijedi ozbiljno razmotriti.

Za sva pitanja u vezi Ekonomskog fakulteta u Splitu posjetite njihovu web stranicu www.efst.unist.hr , kontaktirajte ih mailom na [email protected] ili telefonom (021- 430-600) i zapratite na društvenim mrežama: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok.