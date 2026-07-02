Veliko sveučilište pokreće dva nova studija: 'Bit će prvi takvi u Hrvatskoj'

Tehnički fakultet u Rijeci planira pokrenuti novi prijediplomski studij koji spaja umjetnu inteligenciju i inženjerstvo i to na hrvatskom i engleskom.

Tehnički fakultet u Rijeci namjerava pokrenuti novi prijediplomski studij u području umjetne inteligencije i to na hrvatskom i engleskom jeziku. Tamošnje fakultetsko vijeće pokrenulo je postupak akreditacije dvaju novih suvremenih studijskih programa - Umjetna inteligencija u inženjerstvu, koji će se izvoditi na hrvatskom jeziku, te Artificial Intelligence in Engineering na engleskom jeziku.

- Riječ je o prvim sveučilišnim prijediplomskim studijima u Hrvatskoj koji na inovativan način spajaju klasične inženjerske discipline s najnaprednijim tehnologijama iz područja umjetne inteligencije. Novi programi prirodno se nadovezuju na postojeće studije na fakultetu: računarstva, mehatronike i robotike, strojarstva, elektrotehnike i brodogradnje, čime Tehnički fakultet dodatno potvrđuje svoju poziciju predvodnika u razvoju suvremenog tehničkog obrazovanja i pripremi stručnjaka za industriju budućnosti, priopćio je Tehnički fakultet u Rijeci.

Prve dvije godine inženjerska osnova, treća je specijalizacija

Objašnjavaju i da je studij osmišljen tako da tijekom prve dvije godine studentima pruži snažnu interdisciplinarnu inženjersku osnovu, dok treća godina donosi mogućnost specijalizacije kroz pet atraktivnih područja: Pametni energetski i održivi sustavi, Digitalna proizvodnja, Računalno okolišno inženjerstvo, Razvoj proizvoda te Primijenjeni računalni sustavi. Dodatno navode i da je svaki od ponuđenih modula usmjeren je na područja koja danas oblikuju tehnološki razvoj svijeta.

- Modul Primijenjeni računalni sustavi fokusira se na duboko učenje, mrežne tehnologije, ugrađene sustave i programsko inženjerstvo. Studenti zainteresirani za energetiku mogu odabrati Pametne energetske i održive sustave, gdje će stjecati znanja iz područja zelene energije, pametnih energetskih mreža i podatkovno upravljanih energetskih sustava. Računalno okolišno inženjerstvo donosi spoj naprednog modeliranja i primjene digitalnih tehnologija u području zaštite okoliša i odgovora na izazove klimatskih promjena. Preostala dva smjera posebno su usmjerena na industriju budućnosti. Digitalna proizvodnja studentima omogućuje stjecanje znanja o naprednim CAD, CAM i CNC sustavima, kontroli kvalitete te digitalnoj transformaciji proizvodnih procesa. Modul Razvoj proizvoda stavlja naglasak na suvremene metode digitalnog razvoja proizvoda, robotiku, mehatroničke sustave i prediktivno inženjerstvo materijala, objašnjavaju s Tehničkog fakulteta u Rijeci.

Prije upisa trebaju dobiti dopusnicu

Studenti će već tjekom studija raditi na konkretnim projektima i razvijati kompetencije koje od njih traži tržište rada. Namjera fakulteta je i suradnja s tvrtkama koje će studentima omogućiti posao već tijekom studiranja.

S Tehničkog fakulteta navode da ovako odgovaraju na ubrzane tehnološke promjene i sve veću globalnu potražnju za stručnjacima koji razumiju i razvijaju sustave temeljene na umjetnoj inteligenciji. A pokretanjem studija na engleskom jeziku žele dodatno otvoriti vrata stranim studentima. Studij će se moći izvoditi nakon što dobije dopusnicu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.