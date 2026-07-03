U Zagrebu potpisana važna deklaracija, sudjelovali rektori i gradonačelnici: 'Više ne može čekati'

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03. srpanj 2026.
Europsko sveučilište postindustrijskih gradova (UNIC) okuplja 10 europskih sveučilišta. Deklaracija je znak nastavka njihove suradnje.
U Zagrebu je ovog četvrtka održan skup gradonačelnika i drugih čelnika europskih sveučilišnih gradova, što je bila rijetka prilika da na istom mjestu budu rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
Organizator skupa bilo je Europsko sveučilište postindustrijskih gradova (UNIC), savez koji okuplja deset europskih sveučilišta s fokusom ne samo na istraživanje, nego i na društveni utjecaj. Na skupu je predstavljena zajednička deklaracija UNIC saveza kojom predstavnici gradova i sveučilišta potvrđuju svoju predanost daljnjem razvoju suradnje usmjerene na stvaranje održivih, uključivih i otpornih europskih gradova budućnosti.
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Glavna tema skupa bili su izazovi održivoga razvoja, priuštivoga stanovanja, urbane mobilnosti, klimatske otpornosti i digitalne transformacije. Fokus je bio na tome kako gradovi, sveučilišta i drugi dionici mogu zajednički odgovoriti na te probleme.
- Ovdje smo jer se svijet brzo mijenja, jer građani trebaju rješenja i jer suradnja više ne može čekati. Gradovi i sveučilišta trebaju jedni druge. Budućnost gradova u postindustrijskoj transformaciji ovisi o tome kako surađujemo, izjavila je u govoru glavna koordinatorica UNIC-a Semiha Denktaş s Erasmusova sveučilišta u Rotterdamu.
Dodala je da pitanja zdravlja i dobrobiti, sigurnosti, održivoga gospodarstva, klimatskih promjena, urbane obnove i priuštivoga stanovanja nisu apstraktne teme, već pitanja s kojima se građani svakodnevno suočavaju.
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Uvodno izlaganje na skupu održao je Walter Zampieri, voditelj Odjela za visoko obrazovanje pri Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu Europske komisije. Istaknuo je da su u Europi aktivna 73 sveučilišna saveza.
- Inicijativa saveza europskih sveučilišta važan je dio strategije Europske komisije u području visokoga obrazovanja, pri čemu se poseban naglasak stavlja na jačanje međuinstitucijske suradnje, razvoj zajedničkih studijskih programa te intenzivniju povezanost s lokalnom zajednicom. Upravo zbog toga UNIC savez ima posebnu važnost jer sustavno povezuje sveučilišta i gradove radi zajedničkoga razvoja obrazovanja, istraživanja i inovacija. Time se dodatno osnažuje uloga sveučilišta kao aktivnih sudionika društvenoga i urbanoga razvoja, poručio je Zampieri.
Europarlamentarka Nikolina Brnjac na skupu je rekla da je uspostavljen novi Europski fond za konkurentnost (ECF), vrijedan oko 450 milijardi eura, uključujući program Horizon Europe i fondove za inovacije, koji objedinjuje 14 instrumenata iz postojećega proračuna. Fond je otvoren svim državama članicama i namijenjen osiguravanju ulaganja u inovativne tehnologije i strateške sektore.
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Na skupu je održan i panel na kojem su raspravljali gradonačelnik Bilbaa Juan Mari Aburto, gradonačelnica općine Maltepe u Istanbulu Esin Köymen, predsjednica Upravnog odbora UNIC saveza Annelien Bredenoord, rektor Sveučilišta u Łódźu Rafał Matera i predstavnica Inovacijske alijanse iz Oulua Maria Vuorensola.
Sudionici panela ustvrdili su da je slobodno kretanje istraživanja i obrazovanja temelj europske integracije i jačanja ekonomske otpornosti. Međutim, zaključili su da je potrebno osigurati dodatno strateško financiranje te ojačati suradnju akademske zajednice, privatnoga sektora i lokalnih vlasti.
Na skupu je govorio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, istaknuvši da ti izazovi zahtijevaju kontinuirano zajedničko djelovanje, razmjenu iskustava te spremnost na prilagodbu. Dodao je da su gradovi mjesta na kojima se mogu testirati nova rješenja za mnoge složene društvene, ekonomske i demografske izazove, od obrazovanja do kvalitete života.
Na skupu se okupljenima obratio i rektor sveučilišta domaćina. Lakušić je također istaknuo da gradovi i sveučilišta moraju djelovati zajednički i surađivati na već spomenutim temama.
- UNIC nas podsjeća da sveučilište budućnosti ne može djelovati odvojeno od društva. Ono mora biti njegov sastavni dio. Istraživanja ostvaruju svoj najveći učinak kada znanstvena izvrsnost odgovara na potrebe društva te kada inovacije izlaze iz laboratorija i istraživačkih centara te nalaze svoju primjenu u društvu, gospodarstvu i svakodnevnom životu, izjavio je rektor Lakušić.
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