Jedan faks studenti masovno prijavljuju pravobraniteljici: 'To je stravično za jednu ustanovu'

Nesuglasice s Upravama fakulteta, problemi s participacijama, zdravstveni problemi... Za ove i niz drugih izazova povezanih s akademskim životom zagrebački studenti mogu se obratiti Ani Pauli Novak, studentskoj pravobraniteljici na Sveučilištu u Zagrebu. U našem podcastu otkrila nam je kako joj je protekla godina mandata na toj funkciji, koju obnaša od srpnja prošle godine.

Što radi studentski pravobranitelj?

Novak je studentica diplomskog studija Kroatistike i Muzeologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ipak, možemo reći da je njezin put prema funkciji studentske pravobranitelje počeo još na prvoj godini fakulteta, kada se uključila u razne studentske udruge. Bila je i dio Vijeća studenata i Fakultetskog vijeća, a na Sveučilištu u Zagrebu također je članica Odbora za kvalitetu. Bila je upoznata i s radom Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) te se, kada je vidjela natječaj za studentskog pravobranitelja, odlučila prijaviti. Studentski pravobranitelj, objašnjava nam, pojavljuje se kada dođe do kršenja prava studenata ili određenih pravilnika.

- Studenti se mogu obratiti kada se dogodi diskriminacija, kršenje pravilnika, problemi sa školarinama, mirovanjima... Mirovanja i školarine su zapravo najčešći problemi s kojima se studenti javljaju. Nisu svi studenti u mogućnosti platiti svoje školarine na vrijeme, pojašnjava Novak.

Dodaje da je veoma važno da se studenti koji imaju neki problem pravobranitelju obrate u što kraćem roku.

- 90 posto slučajeva može biti riješeno ako se na vrijeme reagira. Najveći problem kod studenata jest što previše dopuštaju da vrijeme teče. Voljela bih da shvate da bi trebali reagirati čim problem nastane. Ili da probaju sami prema instituciji, da probaju prema meni ili prema još većoj instanci. Svaki je problem rješiv ako mu se na vrijeme pristupi. Također, većinom nisu svjesni da na svaku odbijenicu žalbe imaju još 15 dana na slanje dodatne žalbe fakultetu, odnosno upravi. Za to se također mogu obratiti, navodi Novak.

'Jedna malo netipična pravobraniteljica'

Brojni studenti u Hrvatskoj nisu svjesni da postoji osoba koja bi im mogla pomoći u takvim situacijama. Novak smatra da nisu svi fakulteti niti sveučilišta u Hrvatskoj svjesni koliko im je potreban pravobranitelj. Kako se to može promijeniti objašnjava na vlastitom primjeru.

- Idem od sebe i svoje transparentnosti. Na primjer, ja sam jedna malo netipična pravobraniteljica koja je apsolutno u svemu. Bila sam uključena u svako područje koje se obrađivalo na Fakultetu i Sveučilištu, bio to moj resor ili ne. Mislim da ta bliskost pomaže. Dajem i primjer buvljaka na kojem sam bila. Naravno, studenti vas prepoznaju, priđu vam, ostvarite tu neku toplinu sa studentima koja vam treba i koja naposljetku i njima treba. Jednostavno znaju da tu funkciju vodi netko tko je odgovaran i na koga uvijek mogu računati. Treba biti transparentan i vidljiv, savjetuje Novak.

Objasnila nam je i koja je razlika između pravobranitelja na fakultetu i onog na sveučilištu. Ukratko, sveučilišta su tu za veće probleme koji se ne mogu riješiti na matičnim sastavnicama.

- Svaka sastavnica ima svog pravobranitelja, odnosno trebala bi imati, u zadnje vrijeme je to malo stagniralo, što je problem. Mislim da se ljudi na sastavnicama ne žele upuštati u tako nešto jer možda nemaju dovoljno povjerenja i ne žele ulaziti u neki sukob interesa s upravom, a zapravo nema sukoba interesa. Jednostavno, ili se problem može ili se ne može riješiti. Uglavnom, meni na sveučilište dolaze oni problemi koji se ne mogu riješiti unutar matične ustanove. Ipak, u zadnje vrijeme sve češće stižu i oni koji bi mogli, jer studenti nemaju dovoljno povjerenja. Naglašavam svojim kolegama - ljudi prije svega trebaju imati povjerenja u vas i onda sve ostalo dolazi, javljat će vam se za slučajeve. Ne možete neke probleme koji su manji odmah prebaciti na sveučilište, neki problemi su stvarno mali i riješe se za jedan dan. Ali neki veći problem, onda nastupa sveučilišni pravobranitelji. Ja bih da rade na transparentnosti i povjerenju studenata, kaže Novak.

Najveći slučaj stiže s Pravnog fakulteta

Slučajeve je, priča nam, dobivala i na Božić - 'ali nema veze, odgovorim ja i na to'. Znala su joj pristizati i po četiri u danu. Stoga joj je teško izbrojati koliko je upita studenata primila u svom mandatu. Ipak, najviše ih je stiglo s Pravnog fakulteta, nakon što je Fakultet izvanrednim studentima koji studij nisu završili u roku od deset godina odlučio zabraniti studiranje. Na tom slučaju objasnila nam je i kako izgleda njezin posao.

- Pravni fakultet je dakako iskoračio što se tiče odjeka u javnosti sa svojih 2.975 slučajeva, ako ne i više. To je stravično za jednu ustanovu. Nekome je ostao samo diplomski rad, nekome jedan ispit, dva ispita... Ti studenti nisu uzeli mirovanja zato što se njima htjelo uzeti mirovanja. Imali su različite bolesti, različite životne situacije. Naprosto nismo svi isti, netko ne može završiti fakultet u deset godina, ističe pravobraniteljica.

Što nam je Novak još ispričala o ovom slučaju, ali i drugim temama, možete poslušali u podcastu u nastavku. Dodajmo da SZZG trenutačno ima raspisan natječaj za studentskog pravobranitelja u novom mandatu.