Tko zna više, asistentica ili student? Pokazali su svoje znanje u zabavnom kvizu

Svaki student sanja o tome da odmjeri snage s profesorom ili asistentom na faksu. Student i asistentica na FOI-ju su svoje znanje testirali na kvizu.

Na ulasku u fakultetsku dvoranu tijekom predavanja je većinom ista slika. Studenti koji raštrkano sjede u klupama i profesor koji stoji ispred svih i predaje. No ovoga puta, asistentica Dijana Peras i student druge godine Vito Benjak, dijelili su istu klupu.

Umjesto ispita iz nekog kolegija, čekala ih je serija pitanja o Fakultetu organizacije i informatike. Osim što su trebali imati točan odgovor, za bod je bio potreban i najbrži prst.

RUNDA 1: Općenita pitanja o fakultetu

Kviz smo otvorili općenitim pitanjima o fakultetu. Prvo pitanje odnosilo se na trajanje prijediplomskog studija na FOI-ju. Ruke su letjele gotovo istovremeno, ali ipak asistentica je bila malo brža.

- Prijediplomski studij u pravilu traje tri godine, ponekad se zna odužiti, ovisno o tome koliko studenti redovito polažu kolegije. Nakon što riješe tri godine, studenti mogu odlučiti upisati još dvije godine i nastaviti obrazovanje do titule magistra, rekla je Dijana.

Vito je pak iz vlastitog iskustva ispričao kako nije ništa čudno kad studenti produže godinu, ali da se on ipak nada riješiti sve u roku.

- Kako mi se sada čini, završit ću prijediplomski studij u tri godine. Studij nije lagan, težak je i dosta studenata si produži studij za jednu godinu, to nije ništa loše, niti čudno.

Drugo pitanje odnosilo se na ukupan broj ECTS bodova na prijediplomskom studiju. Vito je svojim odgovorom izjednačio rezultat s asistenticom. Objasnio je kako cijeli prijediplomski studij nosi 180 ECTS bodova što je 30 ECTS bodova po semestru. Kviz znanja o fakultetu | Foto: srednja.hr

RUNDA 2: Što fakultet nudi?

O tome što sve fakultet nudi, student i asistentica zajednički su odgovorili. FOI nudi dva sveučilišna prijediplomska studija - Informacijski i poslovni sustavi te Ekonomika poduzetništva i jedan stručni prijediplomski studij - Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP).

Po završetku trogodišnjeg prijediplomskog studija, studenti imaju priliku nastaviti dalje i odabrati između četiri diplomska studija informatike - Informacijsko i programsko inženjerstvo, Baze podataka i baze znanja, Informatika u obrazovanju i Organizacija poslovnih sustava te diplomski studij Ekonomika poduzetništva. Studenti na FOI-ju mogu upisati i stručni specijalistički studij te doktorski studij.

Česta nedoumica maturanata prije upisa na fakultet je što mogu raditi nakon njega? S obzirom da se asistentica Dijana bavi programskim inženjerstvom dala je uvid u to usmjerenje, ali dotaknula se i poslovnih smjerova.

- Pokrivamo dosta široko područje. Studenti mogu birati između poslovnih i informatičkih primjena. Iz moje perspektive, kao osoba koja se bavi programiranjem, po završetku fakulteta mogu biti developeri ili data scientists, a oni koji nisu zainteresirani za programiranje, postoje poslovni smjerovi pa mogu biti analitičari poslovnih procesa, voditelji projekata i slično. Naravno mogu se odlučiti i za smjer znanosti i nastave.

RUNDA 3: Zašto odabrati FOI?

Slaganje liste fakulteta, poznat je scenarij maturantima koji nastavljaju dalje s obrazovanjem. Odabir je lakši uz iskrene preporuke ili upozorenja, a to mogu dati samo oni koji su taj fakultet upisali.

- Ako vas zanima mješavina informatike i poslovnog svijeta, onda je FOI za vas. Dosta se radi na projektima, tako da ćete vidjeti kako je to raditi i s dobrim i lošim kolegama u timu. Iskusit ćete puno kroz neke teže kolegije, ali bitno je pronaći dobro društvo na fakultetu i mislim da se sve može, rekao je Vito.

Prema Vitinim riječima, dobro društvo je ključ boljeg studiranja. Ugodnijem studiranju definitivno pridonose i odnosi između profesora i studenata.

- Bit ću skroz iskren: ima jako dobrih, ali i strogih. Neki profesori će tražiti puno i bit će jako strogi, ali većina ih je pravedna. Dok su drugi profesori stvarno odlični, pomažu studentima i ne samo sa studentskim obavezama nego i karijerom i napretkom vještina, ispričao je Vito. Kviz znanja o fakultetu | Foto: srednja.hr

Iz perspektive asistentice, slika o studentima također je šarolika.

- Upisuju se studenti koji su manje ili više zainteresirani. Najdraže mi je kad dođu na treću godinu i znaju što ih zanima i gdje se žele usmjeriti pa je lakše raditi s njima. Jako je bitno znati da pokušavamo ići na ruku studentima, probati ih shvatiti i pomoći, dodaje Dijana.

Na kraju je pobjednika kviza možda i teško proglasiti, jer su oboje pokazali da svoj fakultet vrlo dobro poznaju.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Fakulteta organizacije i informatike (FOI)