Popularan studij dobio novi modul: Osigurava visoku zapošljivost i tržišnu konkurentnost

Na Sveučilištu Algebra Bernays je predstavljen Dizajn interijera, novi studijski modul u sklopu studija Dizajn. Evo što čeka buduće studente.

Dizajn interijera novi je studijski modul Sveučilišta Algebra Bernays u sklopu prijediplomskog studija Dizajn. Novi modul Dizajn interijera logično se nadovezuje na postojeću strukturu studija jer se temelji na istim interdisciplinarnim pristupima i načelima kao i već postojeći moduli Dizajn vizualnih komunikacija i 3D dizajn i animacija. To je prvi takav samostalni studijski modul u Republici Hrvatskoj s potpunim fokusom na dizajn interijera kojim studenti kroz niz specijaliziranih i jedinstvenih kolegija stječu naziv prvostupnika/prvostupnice dizajna.

Studijski modul Dizajn interijera studentima daje priliku učiti kako ideje pretvoriti u prostore koji imaju prepoznatljiv identitet, atmosferu i pozitivan utjecaj na zdravlje i dobrobit ljudi, koristeći u tom procesu sve prisutnije alate pogonjene umjetnom inteligencijom. Kroz praktične projekte, eksperimentalni pristup i rad na stvarnim konceptima studenti razvijaju kreativnost, razumijevanje estetike prostora, suvremenih stilova života i trendova u dizajnu, lifestyleu, hospitalityju i vizualnoj kulturi.

Studij ih pritom usmjerava na povezivanje kreativnosti, estetike, tehnologije i praktičnog rada, uz korištenje modernih digitalnih alata, naprednih generativnih AI sustava te oblikovanje virtualnih i metaverse prostora. Budući da se radi o novim kolegijima koji su nastali u vremenu intenzivnog razvoja alata baziranih na umjetnoj inteligenciji, studij osigurava visoku zapošljivost i konkurentsku prednost diplomanata u odnosu na diplomante tradicionalnih studija koji nisu svjesno dizajnirani za radna mjesta budućnosti. Voditeljica Katedre za dizajn interijera | Foto: Sveučilište Algebra Bernays

Oblikovanje prostora s identitetom uz suvremene tehnologije

Prostor nije samo mjesto u kojem boravimo, nego iskustvo koje svakodnevno živimo. Dizajn interijera zato povezuje estetiku, funkcionalnost i razumijevanje ljudi kako bi stvorio okruženja koja imaju karakter, svrhu i pozitivan utjecaj na korisnike.

- Čvrsto stojim iza vizije da prostor izravno oblikuje našu produktivnost, emocije i psihofizičku dobrobit. Arhitektura unutrašnjih prostora medij je koji izravno diktira ljudsko iskustvo i svakodnevicu, zbog čega ova struka danas ima duboku stratešku i humanu ulogu. Naš je primarni cilj potaknuti studente da kroz duboko razumijevanje društva, tehnologije i prirode razviju autentičan autorski potpis. Želimo oblikovati samosvjesne kreativce - vizionare koji spremno i odgovorno dizajniraju prostor i time unaprjeđuju način života i rada, rekla je dr.sc. Lamila Simišić Pašić, voditeljica Katedre za dizajn interijera.

Kurikulum modula odnosno kolegiji koje studenti pohađaju u potpunosti je usmjeren na budućnost dizajna i budućnost tržišta rada, a strukturiran je kroz ključne vertikale: od osnova vizualnog oblikovanja, materijala i prostornih principa, pa sve do naprednih tipologija komercijalnih interijera.

- Modul Dizajn interijera koncipiran je na način da studenti kroz praktične projekte i suvremenu tehnologiju samostalno i s dubokim razumijevanjem koriste generativne digitalne alate i umjetnu inteligenciju u dizajnu interijera, sve kako bi stekli vještine potrebne za rad u modernim studijima dizajna. Želimo studentima osigurati obrazovanje koje odgovara potrebama suvremenog društva, kreativnih industrija i tržišta koje sve više prepoznaje važnost kvalitetno oblikovanog prostora. Poseban naglasak stavljen je na projektiranje, digitalne alate i vrhunske 3D vizualizacije te profesionalni razvoj unutar kreativnih industrija. Kroz ove cjeline i kolegije studenti spajaju teorijsku dubinu, praktičan rad i najnovije digitalne workflowe, razvijajući napredne i tržišno relevantne kompetencije, rekao je prof.dr.sc. Mislav Balković, rektor Sveučilišta Algebra Bernays.

Upis na modul Dizajn interijera ostvaruje se na temelju rezultata državne mature, prijemnog ispita i motivacijskog razgovora. Prijemni ispit obuhvaća provjeru crtanja, vizualnog izražavanja, razumijevanja modeliranja likova i razumijevanja prostora, dok se motivacijskim razgovorom procjenjuju informiranost kandidata i njihova motivacija za studij.

Modul upisuje ukupno 30 studenata, a prijava na portalu Postani student je u okviru prijave na studij Dizajna kojem modul pripada. Nastava se izvodi uživo, a program se provodi na hrvatskom jeziku. Studijski modul moguće je upisati već u akademskoj godini 2026./2027. Ukupan broj ECTS bodova koji se stječe završetkom četverogodišnjeg stručnog prijediplomskog studija je 240, a stječe se akademski naziv prvostupnik (baccalaureus) dizajna (bacc.art).

Više informacija o studijskom programu pronađite na službenoj stranici Sveučilišta Algebra Bernays.