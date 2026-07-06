Ni pola kandidata nije prošlo prijemni na Medicini: 'Najteže mi je bilo pitanje o nasumičnim kemikalijama'

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06. srpanj 2026.
Nakon prijemnog na Medicini razgovarali smo s troje kandidata, Aleksandrom, Ninom i Anamarijom, koji kažu da je ispit bio teži nego prošlih godina.
Prijemni ispit za Medicinski fakultet u Zagrebu pisao se u petak, 3. srpnja. Taj ispit, ne samo da nosi najviše bodova od svih upisnih elemenata za taj traženi studij, već je i eliminacijski, što znači da učenici koji ga padnu ne mogu ove godine upisati Medicinski fakultet.
Prema podacima koje smo dobili od Medicinskog fakulteta u Zagrebu, ispitu je pristupilo 1.090 kandidata od prijavljenih 1.138. Prema neslužbenim rezultatima, niti pola kandidata nije položilo sve izborne pragove, odnosno samo njih 513 je prošlo prijemni. Prag na kemiji zadovoljilo je 683 kandidata, biologiji 768, a na fizici 730.
Prigovori su se mogli uputiti do danas u 12 sati i još nije objavljeno revidirana lista, ali Sanja Dolanski Babić iz Povjerenstva za razredbeni postupak i upis u prvu godinu studija nam kaže da se brojevi neće bitno mijenjati.
Medicinu u Zagrebu ove godine može upisati 300 maturanata, što znači da na fakultet neće upasti svi koji su položili prijemni. Ispiti su se pisali u XV. gimnaziji, a nakon ispita smo razgovarali s troje kandidata, Aleksandrom, Ninon i Anamarijom, koji smatraju da je prijemni ove godine bio teži nego prijašnjih godina.
- Prošlo je loše, iskreno. Na puno pitanja sam pogađao odgovore, iako mi je ovo drugi put da izlazim na prijemni. Mislim da je ispit bio teži nego zadnjih nekoliko godina, priča nam Aleksandar, koji je Školu za medicinske sestre Mlinarska završio prije pet godina.
Kaže da mu zadatak s brzinom na Merkuru i Neptunu uopće nije bio jasan te komentira da ne zna zašto je takav zadatak uopće relevantan za medicinu. Dodaje da je ispit bio puno teži od ispita državne mature.
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Ispit je bio težak i Nini iz X. gimnazije Ivana Supeka, koja nam kaže da je neke zadatke znala, a neke baš i nije te se nada prolazu.
- Test je bio težak, po meni teži nego prošlih godina. Bilo je nekih OK pitanja, ali i nekih težih, baš za zaključivanje. Logično je da je teži nego matura jer ima puno dodatnih detalja koje treba zapamtiti, ali, ne znam, očekivala sam da ću ipak to malo bolje napisati, ispričala nam je Nina.
Anamarija iz Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu kaže da joj je prijemni prošao solidno, ali da su dijelovi ispita, posebno oni iz biologije, bili teški.
- Najteže mi je bilo pitanje o nasumičnim kemikalijama i njihovim ulogama. Pogađala sam točan odgovor. Mislim da su prijemni adekvatne težine s obzirom na to da se smatraju provjerama posebnih znanja. Neka su pitanja bila na razini mature, a neka na višoj razini, koja je zahtijevala detaljno učenje te dublje predznanje i znanje, ispričala nam je Anamarija.
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Prijemnim ispitom za Medicinu provjeravaju se dijelovi gradiva iz Biologije, Fizike i Kemije koji su bitni za nastavak studija. Test se sastojao od 40 zadataka iz svakog predmeta, dakle pred kandidatima je ukupno bilo 120 zadataka koji ukupno nose do 600 bodova.
Za prolaz je nužno prikupiti 305 bodova, odnosno najmanje 50,83 posto ukupnog broja bodova. Uz ukupni bodovni prag za prolaz, svaki predmet ima i bodovni prag od 40 posto, odnosno kandidati moraju točno riješiti najmanje 16 zadataka iz svakog predmeta.
Prijemni ispit nosi 600 od maksimalnih 1.000 bodova za upis, dok ostatak čine uspjeh u srednjoj školi i postignuće na državnoj maturi. Ocjene iz srednje škole nose do 160 bodova, a ispiti iz Hrvatskog jezika te više razine Matematike i Engleskog jezika po 80 bodova svaki, odnosno ukupno do 240 bodova. Dodatna postignuća ne nose bodove za upis na ovaj studij.
Podsjetimo, privremene ljestvice upisa na studije izlaze 8. srpnja, a konačne 15. srpnja. Studije je moguće prijavljivati do 15. srpnja u 13:59 sati, no studiji poput Medicine u Zagrebu više se ne mogu prijavljivati jer su zbog prijemnih ispita odredili raniji rok.
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