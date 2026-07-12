Propalo otvaranje privatne menze na zagrebačkom fakultetu: Doznajemo detalje

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu ipak neće biti otvorena privatna menza Cassandra. Kako doznajemo, ugovor je raskinut te će se sada morati ponovno raspisati javni natječaj na koji će se moći javiti i drugi pružatelji usluga, poput Studentskog centra (SC) koji je nekada tamo imao menzu.

Povećali su visinu stropa, zbog čega je menza zatvorena u 2022. godini

Naime, studenti su se u obnovljenu zgradu FSB-a vratili prošlog proljeća, a najesen su nam s fakulteta rekli kako je potpisan ugovor s tvrtkom Cassandra za novu menzu. Tada su razjašnjavali da je tvrtka u postupku izrade projekta uređenja i opremanja restorana te da će nakon toga krenuti radovi. No, u veljači ove godine ugovor je raskinut 'zbog neisplativosti pružanja usluge subvencionirane studentske prehrane u prostorima Fakulteta s obzirom na to da je subvencija premalena'. Tako je na sjednici fakultetskog vijeća u svibnju rečeno da fakultet ubrzano radi na rješenju, da prikupljaju ponude za glavni projekt kuhinje te da se ukupni troškovi uređenja procjenjuju na 300.000 do 400.000 eura. O sufinanciranju se pregovara s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, Rektoratom Sveučilišta u Zagrebu i Studentskim centrom odakle su obećali, stoji u zapisniku sjednice, opremiti liniju i kuhinjske aparate o vlastitom trošku nakon što prostor bude funkcionalno uređen.

S FSB-a za srednja.hr podsjećaju da je na njihovom fakultetu od 2005. godine do kraja 2022. godine radila menza na 600 metara kvadratnih te da je njome upravljao SC. Ona je privremeno zatvorena u studenom 2022. godine zbog nedostatne visine prostora za pripremu i podjelu hrane, pa su tada studenti u znak pobune roštiljali ispred fakulteta.

- Budući da je do privremenog zatvaranja restorana došlo nakon što je Fakultet već započeo provedbu projekta cjelovite obnove svojih zgrada, predmetni prostor nije bio obuhvaćen projektom obnove. Fakultet je u međuvremenu povećao visinu prostora za pripremu i podjelu hrane, pri čemu je prostor površine približno 350 m² ostao u roh-bau izvedbi (treba ga dovršiti i urediti, op.a.). S obzirom na to da Studentski centar nije bio u mogućnosti financirati troškove uređenja i opremanja prostora do pune funkcionalnosti, Fakultet je proveo postupak davanja prostora u zakup radi pružanja usluge subvencionirane prehrane studenata. Na javni natječaj prijavila se tvrtka Cassandra d.o.o., s kojom je tijekom 2025. godine sklopljen ugovor o zakupu i pružanju predmetne usluge, objašnjavaju tijek događaja s FSB-a krajem lipnja na naš upit.

Ugovor s Cassandrom raskinut zbog 'subvencija'

Nastavljaju, do raskida ugovora s Cassandrom je došlo jer oni nisu započeli radove uređenja prostora do roka navedenog u ugovoru. Prostor zbog toga nije bio u funkciji, naglašavaju, niti je u njemu započelo pružanje usluge prehrane.

- Tvrtka je kao razlog odustajanja od ulaganja u prostor fakultetske kuhinje navela nedovoljan iznos subvencije. Napominjemo da je visina subvencije studentske prehrane propisana na državnoj razini i jednaka za sve sudionike u sustavu, dok je procjena isplativosti isključivo poslovna odluka svakog pojedinog ponuđača. Budući da je interes fakulteta što prije omogućiti svojim studentima uslugu subvencionirane prehrane, dogovoren je sporazumni raskid ugovora s tvrtkom Cassandra d.o.o, pojašnjavaju s FSB-a.

Obratili smo se tvrtki Cassandra, koja inače djeluje kao menza na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, kako bi iznijeli svoju stranu priče. Na upit nikada nisu odgovorili.

Napomenimo kako za svaki studentski obrok - meni student plaća 0,86 eura, resorno ministarstvo daje tri eura te je ukupna subvencija jednaka na razini države te iznosi 3,86 eura. Studentski centri kontinuirano upozoravaju kako to nije dovoljno, da je realna cijena obroka šest eura, a pravilnik o subvencioniranoj prehrani nije mijenjan od 2013. godine.

'Nastavljamo intenzivno raditi na pripremi i provedbi svih aktivnosti'

S FSB-a sada kažu kako su dužni raspisati natječaj za odabir novog ponuđača te da to planiraju učiniti u najkraćem mogućem roku. Sudeći po zapisniku sjednice fakultetskog vijeća da je SC spreman opremiti kuhinju, za pretpostaviti je da će se na taj natječaj oni i javiti. Ono što je FSB do sada napravio jest, nakon postupka jednostavne nabave, potpisao ugovor s HINING-PRO d.o.o u vrijednosti 23.125,00 eura s PDV-om oko projektiranja uređenja menze. Za opremanje restorana isto su proveli jednostavnu nabavu i izdali narudžbenicu DEKODE d.o.o, za izradu idejnog i glavnog tehnološkog projekta kuhinje restorana i točionice caffea, u vrijednosti 7.940 eura bez PDV-a.

- Fakultet će po završetku projekta za uređenje studentskog restorana provesti otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova. Planira se pokrenuti postupak javne nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave krajem srpnja. Također će se provesti postupak jednostavne nabave za stručni nadzor nad izvođenjem radova. Planira se pokrenuti u srpnju. Sve aktivnosti pripreme i provedbe postupaka provode se istovremeno kako bi se projekt realizirao u najkraćem mogućem roku, vele s FSB-a.

Što se tiče samog ranijeg spomenutog iznosa od 300.000 do 400.000 eura, kažu da će točan iznos biti poznat po završetku projektiranja, a stvaran iznos definiran odabirom najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Vele da su u komunikaciji s Ministarstvom obrazovanja jer se radi o značajnoj investiciji kako bi se razmotrile mogućnosti sufinanciranja projekta.

- Pred nama su još provedba javne nabave za izvođenje radova, izvođenje radova te opremanje prostora. Nakon dovršetka projektne dokumentacije, koja je preduvjet za pokretanje sljedećih faza projekta, moći ćemo dati realniju procjenu očekivanog roka otvaranja restorana. Nastavljamo intenzivno raditi na pripremi i provedbi svih aktivnosti kako bi restoran što prije bio stavljen u funkciju, zaključuju s FSB-a.