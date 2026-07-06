Objavljen natječaj za studentski dom u Rijeci za 2026.: Ovo su detalji

Studentski centar u Rijeci (SCRI) raspisao je natječaj za studentski dom u 2026. godini. Rok za prijavu je 24. srpnja, no pripazite na sate.

Treći od četiri najveća studentska centra u Hrvatskoj raspisao je natječaj za studentski dom, onaj u Rijeci. Studentski centar u Rijeci (SCRI) raspisao je Natječaj za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka u akademskoj godini 2026./2027.

Pripazite na dva različita roka

Rok za prijavu na natječaj je do 24. srpnja 2026. u 15 sati putem online prijave, odnosno do 24. srpnja 2026. do 23.59 sati preporučenom poštom za svu potrebnu i prikupljenu dokumentaciju. Napominju da student koji ostvari pravo na subvencionirani smještaj u objektima smještaja SCRI-ja, neovisno o tome je li mu dodijeljen objekt njegova prvog ili drugog prioriteta, bez obzira na to prihvati li dodijeljeni smještaj, odbije ga ili od njega naknadno odustane, ne može ostvariti pravo na subvencionirano stanovanje kod privatnog stanodavca na području Rijeke u akademskoj godini 2026./2027.

- Pravo na subvencionirano stanovanje kod privatnog stanodavca mogu ostvariti isključivo studenti koji su se prijavili na Natječaj, ali nisu ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka zbog nedostatnih smještajnih kapaciteta, pojasnili su iz SCRI-ja.

Natječaj za studentski dom u Rijeci

U nastavku možete pronaći dokument s najvažnijim informacijama - Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje, Natječaj za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka u akademskoj godini 2026./2027. te dokument pod nazivom 'Pojašnjenja i dokumenti potrebni za ostvarivanje bodova'. Na službenoj stranici ovog SC-a možete pronaći sve obrasce koji su vam potrebni za natječaj.

Napomena: dokument sadržava više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.