Prijavljujete se za studentski dom? Maturant napravio besplatan alat koji će vam olakšati proces

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15:46 4 h 06.07.2026
06. srpanj 2026.
U tijeku su prijave na natječaje za studentske domove u nizu gradova, a maturant Viktor dizajnirao je alat koji studentima izračunava bodove.
U tijeku su prijave za studentske domove u nekima od najvećih sveučilišnih gradova - Osijeku, Rijeci i Splitu. Konkurirati mogu i studenti i maturanti, bodovi se prikupljaju za socio-ekonomske uvjete u kojima maturanti žive, ali i kroz niz drugih kategorija.
Kako bi im olakšao posao izračunavanja bodova, maturant Viktor Viljac napravio je Bodomat. Besplatan je to online alat koji studentima i maturantima izračunava bodove za upis u studentski dom prema službenom Pravilniku.
- Sustav bodovanja propisan je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje, no rijetki ga pročitaju do kraja, pa mnogi ni ne znaju koliko realno imaju bodova ni koji je prag za pojedini dom i upis doživljavaju kao lutriju. Bodomat tu želi pomoći. Korisnik unese prosjek ocjena, broj ECTS bodova i okolnosti koje utječu na bodovanje, poput članova kućanstva na školovanju, prihoda te socijalnog i drugog statusa, a alat izračuna ukupan broj bodova i pokaže procjenu šanse za svaki dom u odabranom gradu, opisuje Viktor u priopćenju za medije.
Navodi i da je Bodomat napravio sam, potaknut porukama kolega koji se nisu snalazili u sustavu. Priča ima i osobnu notu jer sam putuje preko tri sata dnevno do škole, a i sam namjerava živjeti u studentskom domu.
- Ovo je samo mali alat, ne nešto veliko, ali nadam se da će pomoći. Volim uzeti nešto komplicirano i učiniti ga jednostavnijim. Želim da student, kad vidi svoj rezultat, osjeti jednu stvar: mir. Sve se računa po službenim pravilima, a podatke sam prikupio iz javnih rang lista studentskih centara, navodi Viktor.
Objavljen natječaj za studentski dom u Rijeci za 2026.: Ovo su detalji
Studentski centar u Rijeci (SCRI) raspisao je natječaj za studentski dom u 2026. godini. Rok za prijavu je 24. srpnja, no pripazite na sate.
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Bodomat je u potpunosti besplatan i ne traži registraciju za izračun. Izračun se odvija u pregledniku korisnika, a osjetljivi podaci se ne pohranjuju uz identitet, navodi Viktor. Inače, Viktor Viljac je i jedan od osnivača splitske Udruge Neutroni, udruge za darovitu i visokomotiviranu djecu i mlade, te koordinator njezinih projekata poput maratona zdravih navika PRIŠA i konferencije AJ+TI. To iskustvo u radu s mladima i tehnologijom stoji iza Bodomata.
Neutroni su splitska udruga nastala iz projekta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Danas broji petnaestak članova i više od pedeset volontera, a surađivala je s partnerima poput Infobipa, HRT-a, Split Tech Cityja, Centra izvrsnosti i FESB-a. Bodomat je samostalan projekt Viktora Viljaca, a ne službeni projekt udruge, navodi Viktor.
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