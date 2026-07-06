Prijavljujete se za studentski dom? Maturant napravio besplatan alat koji će vam olakšati proces

U tijeku su prijave na natječaje za studentske domove u nizu gradova, a maturant Viktor dizajnirao je alat koji studentima izračunava bodove.

U tijeku su prijave za studentske domove u nekima od najvećih sveučilišnih gradova - Osijeku, Rijeci i Splitu. Konkurirati mogu i studenti i maturanti, bodovi se prikupljaju za socio-ekonomske uvjete u kojima maturanti žive, ali i kroz niz drugih kategorija.

Maturant osmislio alat koji računa bodove za dom

Kako bi im olakšao posao izračunavanja bodova, maturant Viktor Viljac napravio je Bodomat. Besplatan je to online alat koji studentima i maturantima izračunava bodove za upis u studentski dom prema službenom Pravilniku.

- Sustav bodovanja propisan je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje, no rijetki ga pročitaju do kraja, pa mnogi ni ne znaju koliko realno imaju bodova ni koji je prag za pojedini dom i upis doživljavaju kao lutriju. Bodomat tu želi pomoći. Korisnik unese prosjek ocjena, broj ECTS bodova i okolnosti koje utječu na bodovanje, poput članova kućanstva na školovanju, prihoda te socijalnog i drugog statusa, a alat izračuna ukupan broj bodova i pokaže procjenu šanse za svaki dom u odabranom gradu, opisuje Viktor u priopćenju za medije.

Navodi i da je Bodomat napravio sam, potaknut porukama kolega koji se nisu snalazili u sustavu. Priča ima i osobnu notu jer sam putuje preko tri sata dnevno do škole, a i sam namjerava živjeti u studentskom domu.

- Ovo je samo mali alat, ne nešto veliko, ali nadam se da će pomoći. Volim uzeti nešto komplicirano i učiniti ga jednostavnijim. Želim da student, kad vidi svoj rezultat, osjeti jednu stvar: mir. Sve se računa po službenim pravilima, a podatke sam prikupio iz javnih rang lista studentskih centara, navodi Viktor.

Ne traži registraciju

Bodomat je u potpunosti besplatan i ne traži registraciju za izračun. Izračun se odvija u pregledniku korisnika, a osjetljivi podaci se ne pohranjuju uz identitet, navodi Viktor. Inače, Viktor Viljac je i jedan od osnivača splitske Udruge Neutroni, udruge za darovitu i visokomotiviranu djecu i mlade, te koordinator njezinih projekata poput maratona zdravih navika PRIŠA i konferencije AJ+TI. To iskustvo u radu s mladima i tehnologijom stoji iza Bodomata.

Neutroni su splitska udruga nastala iz projekta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Danas broji petnaestak članova i više od pedeset volontera, a surađivala je s partnerima poput Infobipa, HRT-a, Split Tech Cityja, Centra izvrsnosti i FESB-a. Bodomat je samostalan projekt Viktora Viljaca, a ne službeni projekt udruge, navodi Viktor.