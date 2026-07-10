Svaki deseti brucoš popularnog studija prošao je istu online pripremu za prijamni ispit

Arhitektica Leila Nanuk je do danas održala pripreme za preko 350 učenika. Petero njih nam je ispričalo kako izgleda put do studija arhitekture.

Za učenike završnih razreda srednjih škola matura je tek prva prepreka na putu prema željenom fakultetu. Za mnoge nakon mature slijedi još jedan izazov - prijamni ispit, koji za razliku od mature ne nudi drugu priliku unutar iste godine.

Svake godine brojni maturanti sjede nad hrpom crteža i literature s istim pitanjem u glavi - hoću li uspjeti upisati studij arhitekture? Kako bi povećali svoje šanse, važno je dobro se pripremiti za prijamni ispit. Svaki deseti ovogodišnji brucoš je izabrao iste online pripreme arhitektice Leile Nanuk. A sve maturante koji razmišljaju o upisu arhitekture čeka i poseban poklon na kraju članka. Leila Nanuk, arhitektica i voditeljica priprema| Foto: CROPIX, Vedran Peteh

Pripreme su više od učenja

Svaka osoba ima svoj tempo i svoj način pripremanja za ispite, a prijamni za arhitekturu nije iznimka. Ono što većinu povezuje jest trenutak kada shvate da im treba dodatna pomoć, a mi smo razgovarali s onima koji su pomoć potražili u pripremama Leile Nanuk.

- Odabir je pao na pripreme koje je online držala arhitektica Leila Nanuk pod nazivom 'Bodovi na dlanu'. Tečaj je jako dobar jer odlično objašnjava dio koji je meni trebao, a osim toga naučio sam dosta stvari o svijetu arhitekture, ispričao je Filip.

Filipu je dan prijamnog ispita bio stresan, ali na kraju je ostvario impresivan rezultat i bio 22. na bodovnoj listi. Put do željenog studija, ipak, nije za sve jednak. Dok je Filip arhitekturu upisao iz prvog pokušaja, Ela Matić svoj je cilj ostvarila godinu dana kasnije spremnija i sigurnija u svoje znanje. Leila Nanuk, arhitektica i voditeljica priprema | Foto: CROPIX, Vedran Peteh

- Onima koji su ove godine pali na prijamnom ili nisu zadovoljni, preporučila bih im da svakako pokušaju sljedeće godine. Ako to zaista vole i nalaze se u tome, ne bi trebali odustati, kao što ni ja nisam. Ovom sam prilikom ostvarila 415 bodova i završila na 13. mjestu na ljestvici, rekla je Ela.

Da takav pristup ostavlja dojam i nakon završetka prijamnog ispita potvrđuje i iskustvo bivše polaznice Klare. Nakon prijamnog shvatila je da vrijednost pripreme nije samo u konačnom rezultatu nego i u svemu što je putem naučila.

- Bez obzira na to što nisam upala na faks, prezadovoljna sam tečajem. Da dogodine opet ne upadnem i upišem nešto drugo, već sad znam da mi neće biti žao tolikog učenja jer sam stvarno s guštom pohađala ovaj tečaj. Svako znanje i vještina te nauči nečemu i to ne može biti na odmet, pogotovo jer sam proučavala stvari koje me zanimaju, poručila je bivša polaznica Klara. Online pripreme Bodovi na dlanu | Foto: Web stranica leilananuk.com

Priprema dostupna svima

Jedna od najvećih prednosti online priprema jest to što su dostupne učenicima bez obzira na mjesto stanovanja. Tako je Kristina Ivanović iz Crne Gore zbog ograničene ponude priprema u svojoj sredini posegnula za online pripremama.

- Tražila sam program koji je kvalitetan, dostupan online i koji će mi pomoći da se što bolje pripremim. Odlučila sam upisati baš tečaj Leile Nanuk jer mi se svidio obilan sadržaj programa, mogućnost da pratim sve online od kuće, a posebno dojmovi polaznika. Vjerovala sam da će mi pružiti znanje i podršku potrebnu za uspješno polaganje prijamnog ispita, ispričala je Kristina.

Sa svojim izborom, Kristina je vrlo zadovoljna. Kako i sama kaže, pripreme su nadmašile njena očekivanja.

- Sadržaj je bio izuzetno kvalitetan, dobro organiziran i prilagođen pripremi za prijamni ispit na arhitekturi. Stekla sam nova znanja i unaprijedila svoje vještine, a dobila sam i više samopouzdanja i jasniju sliku o tome što se očekuje na prijamnom, rekla je Kristina. Kristina Ivanović rano je otkrila interes za arhitekturu | Foto: Arhiva Kristine Ivanović

'Kvalitetna priprema bez suludih troškova'

Za Leilu je dostupnost priprema svim učenicima, bez obzira na to gdje žive, jedina ispravna i pravedna. Zato tečajeve održava isključivo u online formi.

- Moji će tečajevi zauvijek ostati jednako dostupni svima, bez obzira na mjesto stanovanja i zato ih držim isključivo u online formatu koji sam usavršavala kroz godine i pokazao se iznimno uspješnim, ispričala je Leila.

Mnogi učenici iz manjih sredina nemaju pristup kvalitetnim pripremama pa zbog njih putuju u veće gradove. Uz cijenu samih priprema, to često znači i dodatne troškove prijevoza ili smještaja.

- Cijene kvalitetnih priprema danas se kreću između 220 i 280 eura mjesečno, a individualni sati između 100 i 150 eura po terminu. Budući da se pripreme pohađaju tijekom većine školske godine, ukupni trošak može doseći i nekoliko tisuća eura. Takav trošak ne smatram samo diskriminatornim, već i potpuno neopravdanim. Osmislila sam zato i izgradila sustav koji omogućava kvalitetnu pripremu za studij arhitekture bez suludih troškova, dodala je Leila. 'Neću stati dok ne pomognem svakom učeniku koji želi studirati arhitekturu' Foto: Danijel Brezak

Više od 350 učenika iza sebe

Da jednog dana želi pomagati drugim učenicima, Leila je shvatila još tijekom vlastitog prijamnog ispita 2013. godine. Uplašena prije samog početka ispita dala si je obećanje: 'ako uspijem, nastojat ću i drugima pomoći u tome', i u potpunosti ga je ispoštovala.

Do danas je pripremila više od 350 učenika za jedan od najzahtjevnijih prijamnih ispita u zemlji, a iduće godine njezine pripreme pohađat će već deveta generacija po redu. Za Leilu, ta brojka ne znači samo dug vremenski period nego i kontinuirano povjerenje u njezin rad.

- Već skoro cijelo desetljeće učenici i njihovi roditelji prepoznaju vrijednost ovoga što radim i iz godine u godinu mi poklanjaju svoje povjerenje. Naravno, cilj svakog polaznika jest uspješno položiti prijamni ispit i upisati željeni fakultet. Međutim, ne mislim da su bodovi jedino mjerilo uspjeha.

I sama je na svom putu imala osobu koja joj je pomogla oblikovati pristup radu. Svjesna je koliko je važnu ulogu u njezinu vlastitom razvoju imala podrška mentora, zbog čega danas nastoji svojim učenicima pružiti ne samo znanje nego i sigurnost.

- Po završetku studija imala sam priliku pet godina provesti uz svog mentora, arhitekta i profesora emeritusa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Nenada Fabijanića, od kojeg sam, osim iznimno vrijednih znanja iz područja arhitekture, savladala i vještinu prenošenja znanja mlađim generacijama, ispričala je Leila. Besplatni newsletter | Foto: Web stranica leilananuk.com

Kako postati dio devete generacije?

Nakon svih ovih iskustava, ostaje pitanje kako i sam napraviti prvi korak prema studiju arhitekture. Bez obzira koliko si već siguran u svoju odluku, dobra informiranost prije početka priprema uvijek se isplati.

Upravo zato Leila kroz besplatni newsletter dijeli teme iz opće kulture, konkretne savjete i preporuke materijala za pripremu, kako bi budući pristupnici lakše shvatili što ih na prijamnom zapravo čeka i je li arhitektura pravi izbor za njih.

Danijel Dorotić, uskoro student arhitekture koji je i sam prošao pripreme za prijamni, ima jasan odgovor na pitanje zašto se uopće odlučiti za ovaj smjer. Za njega je arhitektura spoj svega što ga je zanimalo još u srednjoj školi, od tehničkog razmišljanja do umjetničkog izražaja. Danijel Dorotić, student arhitekture, 9. na bodovnoj listi prijamnog ispita | Foto: Danijel Dorotić

- Ako se dvoumite između tehničkih, društvenih i umjetničkih smjerova, arhitektura je zlatna sredina jer uključuje sve ove dimenzije. Za prijamni ispit treba se pripremati s planom, najbolje je prolaziti kroz prošle prijamne uz pomoć i usmjeravanje iskusnijih. Time bih preporučio da se ide na tečaje, rekao je Danijel.

Kao što pokazuju iskustva Filipa, Kristine, Ele, Klare i Danijela, dobra priprema za sva tri dijela ispita važan je temelj za uspješan rezultat. A prvi korak u pripremi ti može biti prijava na besplatni newsletter. Uz sve redovne informacije, čitatelji srednja.hr na poklon dobivaju Priručnik za upis studija arhitekture koji vam stiže na mail odmah nakon prijave.

Pa kada dođe trenutak za donošenje važne odluke, moći ćeš to napraviti informirano i sa sigurnošću.

Sadržaj je nastao u suradnji native studija portala srednja.hr i Studija Nanuk.