Poznato kad izlazi natječaj za domove u Zagrebu: Uvodi se i nova subvencija

Prijave za studentske domove, a ujedno i za subvenciju za studente čiji su paviljoni u obnovi, počinju u srijedu, 8. srpnja.

I dok su ostali veliki studentski centri u Splitu, Osijeku i Rijeci već objavili natječaje za smještaj u studentskim domovima, studenti u Zagrebu, kao i maturanti, pitaju se kad će biti otvorene prijave za zagrebačke. Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja SC-a Zagreb, otkrio je u razgovoru s novinarkom Nove TV, Sanjom Višticom, da će se to dogoditi u drugoj polovici ovoga tjedna. Naknadno je Studentski centar priopćio da će prijave za natječaj započeti u srijedu, 8. srpnja.

5. i 6. paviljon idu u obnovu

Podsjetimo, u Studentskom domu Stjepan Radić, znanom kao Sava, natječajem će se nuditi manji broj ležajeva jer 5. i 6. paviljon idu u obnovu. Zato će se tim studentima isplaćivati subvencija za podstanarstvo od 152 eura.

- Natječaj za smještaj u studentske domove, a ujedno i za subvenciju za podstanarstvo u iznosu od 152 eura, bit će raspisan u drugoj polovici ovog tjedna. Studenti koji ostanu ispod crte do popunjenja naših uobičajenih kapaciteta ostvarit će taj novac, kazao je Levak, prenosi Dnevnik.hr, te dodao da će se subvencija isplaćivati na mjesečnoj razini.

Podsjetimo, potkraj lipnja iz SC-a su otkrili kako bi radovi na obnovi tih dvaju paviljona trebali započeti krajem srpnja i završiti u lipnju 2027. godine. Riječ je o paviljonima koji su zadnji put renovirani 1987. godine, uoči Univerzijade u Zagrebu. No, ni nakon obnove ti paviljoni neće imati klimu koju mnogi studenti priželjkuju, a kako će nakon obnove izgledati sobe 5. i 6. paviljona, pogledajte ovdje.

Dopuna članka, 7. srpnja u 11:01h: Prijave od 8. srpnja, rezultati 17. kolovoza

Studentski centar u Zagrebu priopćio je naknadno da će prijave na natječaj za subvencionirano stanovanje u domovima biti otvorene od 8. do 24. srpnja 2026. Prvi put ove godine natječaj se provodi u potpunosti digitalnim putem na način da studenti ispune web prijavu putem linka.

- Sve podatke koje Studentski centar u Zagrebu neće moći povući digitalnim putem studenti će učitati u svoju prijavu te će biti obrađeni od strane operatera. Zbog obnove smještajnih kapaciteta (5. i 6. paviljon SD Stjepan Radić; 8. paviljon SD Lašćina) na propisane kvote MZOM (u prilogu) tijekom provedbe natječaja za smještaj u studentske domove dodijeliti će se i 906 subvencija studentima koji ostanu ispod bodne granice u iznosu od 152,00 eura, izvijestio je SC.



Sredstva će se podijeliti na način:

prema konačnoj rang listi 6.097 studenata ostvaruje pravo na studentski dom

ispod crte prvih 906 studenata ostvaruje pravo na subvencioniranje smještaja kod privatnog stanodavca u iznosu od 152,00 €

student koji je ostvario pravo na studentski dom ne može primati navedenu subvenciju

student koji ostvari pravo na subvenciju (nakon spuštanja bodne granice na njegov broj bodova) može useliti u studentski dom, ali gubi pravo na subvenciju od mjeseca useljenja u studentski dom

idući student u redu čekanja može nastaviti primati subvenciju za smještaj kod privatnog stanodavca od narednog mjeseca

Privremena rang-lista natječaja, priopćio je SC, bit će objavljena 17. kolovoza 2026. na web stranici Studentskog centra u Zagrebu i oglasnoj ploči u Savskoj 25.

- Prigovori na rezultate pišu se u roku osam dana od objave te će odgovori na njih biti poznati do 9. rujna 2026. Nakon objave odgovora na prigovore, formira se i objavljuje Konačna rang-lista. Studenti će imati mogućnost da rezerviraju smještaj odmah po objavi rezultata natječaja, dok će u iste moći useliti do 21. rujna 2026. Tko ne rezervira smještaj ili ne useli do navedenog datuma smatramo da je odustao od smještaja u studentskom domu. Studenti koji će ostvariti pravo na subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca ugovore o isplati subvencije potpisivati će sa Studentskim centrom u Zagrebu u mjesecu listopadu 2026., priopćio je SC Zagreb.

Dodatno navode i da će tijekom studenoga biti raspisan natječaj za subvencije za privatnih smještaj u iznosu od 60 eura, koje su se dodjeljivale i ranijih godina. Nju će moći dobiti ukupno 800 studenata koji neće ostvariti pravo na studentski dom ili pravo na potporu za smještaja kod privatnog stanodavca u iznosu od 152,00 eura.