Veliki faks najavio suradnju studenata s više od 250 poslodavaca: 'Stotine će dobiti priliku'

PMF pokreće trogodišnji projekt kojim će unaprijediti svoj Karijerni centar. Mijenjaju se i pravila oko praksi i sklapaju nove suradnje s poslodavcima

Dok neki studenti već tijekom studija započinju raditi u struci, drugi do samog kraja ne znaju što će sa sobom kad polože posljednje ispite i obrane diplomski. Važnu ulogu stoga imaju karijerni centri, koji usmjeravaju studente i pomažu im u povezivanju s budućim poslodavcima te ih uvode u poslovni svijet.

Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu (PMF) otvorio je Karijerni centar 2020. godine, a sada je došlo vrijeme da ga se dodatno ojača. PMF kreće u trogodišnji projekt 'Stjecanje vještina za budućnost – Prosper Bridge', kojim će se proširiti kapacitet i raspon usluga koje Karijerni centar pruža. Projekt je započeo 19. lipnja i trajat će pune tri godine.

- Cilj je stvoriti središnje mjesto na kojem će studenti tijekom cijelog studija moći dobiti podršku u planiranju karijere, razvoju profesionalnih vještina i povezivanju s tržištem rada. To uključuje individualno karijerno savjetovanje, radionice o pisanju životopisa i pripremi za razgovore za posao, razvoj komunikacijskih i drugih mekih vještina, kao i sustavno praćenje potreba studenata i poslodavaca, rekle su nam voditeljica Karijernog centra Tereza Oreb Žuvela i voditeljica projekta Prosper Bridge Jana Pisk.

'Planira se provedba više od 800 stručnih praksi'

U sklopu projekta Karijerni centar dobit će još zaposlenika. Voditeljice ističu da se naglasak stavlja na razvoj alumni zajednice i izgradnju dugoročnih odnosa s bivšim studentima, koji svojim iskustvom mogu pomoći novim generacijama.

- Projekt studentima otvara znatno više mogućnosti za stjecanje praktičnog iskustva u stvarnom radnom okruženju. Tijekom tri godine planira se provedba više od 800 stručnih praksi u suradnji s više od 250 poslodavaca, čime će stotine studenata dobiti priliku primijeniti teorijska znanja u praksi. Jasno je da će se mreža suradnika kontinuirano širiti sklapanjem novih sporazuma o suradnji. Poseban interes usmjeren je prema poslodavcima iz IT-a i financijskog sektora, farmaceutske i kemijske industrije, geoloških i geografskih istraživanja te drugih područja u kojima prirodoslovci mogu ostvariti uspješne karijere. Suradnja će se razvijati i s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te drugim organizacijama koje mogu pridonijeti boljem povezivanju obrazovanja i tržišta rada, otkrile su nam voditeljice.

'Poslodavci će aktivno sudjelovati u oblikovanju prakse'

Kao jedan od glavnih ciljeva ističu uspostavu trajne i kvalitetne suradnje PMF-a i gospodarstva. Karijerni centar aktivno će širiti mrežu partnera i sklapati nove sporazume s poslodavcima, a studenti će imati više prilika za izravan kontakt s potencijalnim poslodavcima putem Dana karijera, stručnih događanja i drugih aktivnosti.

- Poslodavci neće biti samo mjesta na kojima studenti obavljaju praksu, nego će aktivno sudjelovati u oblikovanju njezina sadržaja, mentoriranju studenata i davanju povratnih informacija o znanjima i vještinama koje tržište rada danas traži. Takav model suradnje omogućit će da studijski programi i stručna praksa budu usklađeniji sa stvarnim potrebama poslodavaca, a studentima olakšati prijelaz iz akademskog okruženja u svijet rada, najavljuju voditeljice.

Stiže i novi model evaluacije

Uz već navedeno, projekt uvodi sustavniji i detaljniji način praćenja kvalitete stručne prakse. Dosad se na PMF-u praksa vrednovala kroz dnevnik rada, završno izvješće studenta te procjenu mentora kod poslodavca i mentora s fakulteta.

- Novi model evaluacije proširuje taj pristup uvođenjem redovitih anketa, intervjua i fokusnih grupa sa studentima, mentorima i poslodavcima kako bi se prikupile kvalitetne povratne informacije i kontinuirano unapređivao program stručne prakse. Na temelju dobivenih rezultata izrađivat će se izvješća i preporuke za daljnje prilagodbe studijskih programa potrebama tržišta rada, rekle su nam voditeljice.

Inače, stručna praksa na PMF-u nije jednako organizirana na svim studijskim programima. Na nekima je obvezni, a na drugima izborni kolegij. U svakom slučaju nosi između dva i pet ECTS bodova, ovisno o studijskom programu i opsegu prakse, što znači da njezin status ovisi o pojedinom studiju te ne postoji jedinstveno pravilo koje vrijedi za sve studente PMF-a.