VIDEO Gradonačelnik ukrao show: Zapjevao na proslavi veleučilišta, Fuchs nije skidao osmijeh

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07. srpanj 2026.
Kakva proslava 20. godina gospićka veleučilišta. Gradonačelnik je 'zgrabio' mikrofon i pridružio se izvedbi opernih pjevačica.
Gradonačelnik Gospića Darko Milinović (LiPO) ukrao je pozornost na proslavi 20. rođendana Veleučilišta 'Nikola Tesla' u Gospiću. Kada su operne pjevačice Sandra Bagarić i Martina Tomčić izvodile 'Neka cijeli ovaj svijet (Jalta, Jalta)', Milinović nije odolio da zgrabi mikrofon i zapjeva s njima.
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To je izazvalo oduševljenje mnogih. Bagarić je gradonačelniku uputila 'lajk', a na kraju i poručila 'bravo'. U prikrajku pak osmijeh s lica nije skidao ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs (HDZ), inače bivši stranački kolega Milinovića, budući da je sadašnji gospićki gradonačelnik u 2018. izbačen iz HDZ-a zbog kontinuiranih povreda stranačkih obveza pa je potom osnovao stranku LiPO. Fuchs je isto pjevao, doduše bez privilegije mikrofona pred ustima. Izvedba je bila simpatična i dekanu veleučilišta Branislavu Šutiću, koji se također smješkao, a pri koncu došao do Bagarić i nešto joj prišapnuo. Videozapis izvedbe objavio je sam gradonačelnik na Facebooku.
- Prije 20 godina sam ZAJEDNO sa nekolicinom ljudi pokrenuo tu inicijativu, tada se činilo nestvarnom, želeći da mladi svoj AKADEMSKI put počnu i završe baš ovdje u Gospiću. Od 127 gradova samo 15 je imalo svoje veleučilište,a mi smo bili jedan od njih. Operne dive Martina i Sandra su uveličale ovaj događaj. Čestitam svima koji su na bilo koji način sudjelovali u ovom za Gospić i Hrvatsku prevažnom projektu, stoji, između ostalog, u objavi Milinovića.
Fuchs je pak čestitao veleučilištu na 20. godišnjici te podsjetio da se u Gospiću gradi studentski dom za koji je osigurano 4,1 milijuna eura bespovratnih sredstava, objavljeno je na stranicama njegova Ministarstva. Time će se studentima, nastavio je, osigurati kvalitetniji uvjeti studiranja, povećati dostupnost visokog obrazovanja te dodatno pridonijeti razvoju Gospića i Ličko-senjske županije. Studentski domovi grade se i obnavljaju diljem Hrvatske, a valja spomenuti kako mnogi studentski domovi u manjim gradovima ostaju poluprazni zbog manjka studenata.
Fuchs je napomenuo kako je jednako važno ulagati u kvalitetu studijskih programa, nastavnog procesa i ljudi koji stvaraju ovu ustanovu. Gospićko veleučilište nakon provedene reakreditacije dobilo je u 2019. godini rok od tri godine za popravak nedostataka u radu zbog uočenih nedostataka. Nezadovoljavajućom razinom tada su ocijenjene teme studijskih programa i stručne djelatnosti. No, u 2023. Ministarstvo je utvrdilo kako su nedostatci uklonjeni te im izdalo potvrdu za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.
U Gospiću se mogu studirati stručni prijediplomski studij ekonomika poduzetništva, upravni studij i sestrinstvo te dvogodišnji diplomski studij poduzetništvo u turizmu. Sadašnji podatci prijava za ovaj ljetni rok Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) pokazuju kako je za prvi izbor izvanredni studij sestrinstva stavilo 44 osoba (kvota 35), a za redovni pet osoba (kvota 15). Na redovitom studiji ekonomike kvota je 15, a za sada su taj studij kao prvi izbor postavile dvije osobe. Na izvanrednom kvota je 15, a broj prvih izbora pet. Redoviti upravni studij prvi je izbor za troje maturanta (kvota 15), a za izvanredni za 16 osoba (kvota 25).
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