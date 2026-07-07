Najavljena prva brucošijada, onu koju studenti obožavaju: Maturanti, spremite datum

Potez studenata oduševio Hrvatsku: 'Mladi imaju odgovornost pokretati promjene'
13:35 224 d 25.11.2025
07. srpanj 2026.
Dok maturanti čekaju rezultate mature i upisa na fakultete, poznat je datum brucošijade - prvog pravog studentskog partija - na zagrebačkom FER-u.
Nakon što ove srijede saznaju rezultate mature i ugledaju prve privremene rang-liste, maturanti su zamalo pa studenti. Dakako, neki će možda promijeniti svoj odabir zbog rang-lista, ali nakon konačnih rezultata idućeg tjedna i administrativne procedure upisa, službeno će postati brucoši.
A brucoška godina ne može proći bez brucošijada, partija na kojem se okupljaju ne samo brucoši, već i studenti viših godina. Jedna od najpopularnijih je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Brucifer, i objavljeno je da će se ona održati 7. studenog 2026. godine. Na tu brucošijadu ne dolaze samo studenti FER-a, već i brojnih drugih zagrebačkih fakulteta.
Potez studenata oduševio Hrvatsku: 'Mladi imaju odgovornost pokretati promjene'
13:35 224 d 25.11.2025
- Stanje na cestama: 43. Brucifer na putu! Vidimo se 7. studenog, stoji zasad u najavi organizatora bez drugih detalja.
Podsjetimo, prošlogodišnja FER-ova brucošijada održana je u Studentskom centru u Zagrebu na Savskoj cesti. Nastupili su, između ostalih, Krankšvester, Mimi Mercedez, Svemirko, Repetitor, 2kitice, ignor, Idu Hobiti, Funk Shui, DMT, VRH, IDEM, Rouzi, Zevin, D. i 42Hz.
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