Najavljena prva brucošijada, onu koju studenti obožavaju: Maturanti, spremite datum

Dok maturanti čekaju rezultate mature i upisa na fakultete, poznat je datum brucošijade - prvog pravog studentskog partija - na zagrebačkom FER-u.

Nakon što ove srijede saznaju rezultate mature i ugledaju prve privremene rang-liste, maturanti su zamalo pa studenti. Dakako, neki će možda promijeniti svoj odabir zbog rang-lista, ali nakon konačnih rezultata idućeg tjedna i administrativne procedure upisa, službeno će postati brucoši.

A brucoška godina ne može proći bez brucošijada, partija na kojem se okupljaju ne samo brucoši, već i studenti viših godina. Jedna od najpopularnijih je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Brucifer, i objavljeno je da će se ona održati 7. studenog 2026. godine. Na tu brucošijadu ne dolaze samo studenti FER-a, već i brojnih drugih zagrebačkih fakulteta.

- Stanje na cestama: 43. Brucifer na putu! Vidimo se 7. studenog, stoji zasad u najavi organizatora bez drugih detalja.

Podsjetimo, prošlogodišnja FER-ova brucošijada održana je u Studentskom centru u Zagrebu na Savskoj cesti. Nastupili su, između ostalih, Krankšvester, Mimi Mercedez, Svemirko, Repetitor, 2kitice, ignor, Idu Hobiti, Funk Shui, DMT, VRH, IDEM, Rouzi, Zevin, D. i 42Hz.