Kako se maturanti prijavljuju za studentski dom? Imamo vodič za brucoše korak po korak

Ove srijede počele su prijave na natječaj za studentski dom u Zagrebu. Objasnili smo sve korake za one koji se natječu prvi put.

Studentski centar u Zagrebu (SCZG) objavio je natječaj za smještaj u studentskim domovima u akademskoj godini 2026./2027. Prijave su počele 8. srpnja, traju do 24. srpnja do kraja dana, a proces je ove godine prvi put u potpunosti digitaliziran. S obzirom na to da je natječaj za dom maturantima odnosno budućim brucošima često zbunjujuć, pripremili smo vodič kako se prijaviti za studentski dom.

Što je obrazac 'B'?

Dakle, prijava na natječaj podnosi se isključivo elektroničkim putem - ispunjavanjem web prijave i učitavanjem (uploadom) propisane dokumentacije. Učitani dokumenti moraju biti čitki, potpuni i u važećem elektroničkom formatu (isključivo PDF). Podnositelj prijave odgovoran je za točnost i potpunost dostavljenih podataka i dokumenata, a SCZG zadržava pravo zatražiti izvornike ili dodatnu dokumentaciju radi provjere dostavljenih podataka.

Svi prijavitelji obavezno se moraju prijaviti u sustav putem ove poveznice. Kada ju otvorite, vidjet ćete rečenicu 'Ukoliko nemate AAI korisnički račun, a želite se prijaviti za subvencionirani smještaj možete to učiniti ovdje'. AAI identitet je digitalni identitet koji čine jedinstvena korisnička oznaka te lozinka. Služi za prijavu u sustav znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj, a izdaje ga ustanova na kojoj studirate ili radite. Budući brucoši nemaju AAI identitet pa se prijavljuju kako je opisano u ranijoj rečenici, a ako ne ide, možete zatražiti privremeni pristup AAI profilu. Na mail adresu [email protected] potrebno je poslati ime i prezime, OIB, datum rođenja, kontakt (broj telefona ili mobitela) te e-mail.

Ako ste srednjoškolsko obrazovanje završili u Hrvatskoj, niste dužni učitati ovjereni obrazac 'B'. Podatke o ostvarenom prosjeku ocjena SCZG će preuzeti iz e-Matice. Da razjasnimo, obrazac 'A' nije namijenjen prijaviteljima koji su tek završili srednjoškolsko obrazovanje i koji će ove godine prvi put upisati studij.

Osnovni dokumenti

Nadalje, što se tiče osnovnih i obveznih dokumenata, u web prijavi potrebno je ispuniti privolu/suglasnost za objavu osobnih podataka. Nadalje, nužno je priložiti potvrdu/uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne ustanove (MUP) ili fotokopiju važeće osobne iskaznice. Dakle, ili jedno, ili drugo - nije potrebno oboje. Samo se prije prilaganja uvjerite da vam osoba iskaznica nije istekla. Državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti prilažu kopiju važeće osobne iskaznice/putovnice ili boravišnu iskaznicu koju je izdao MUP RH.

Uz osnovne dokumente, u web prijavi svi moraju ispuniti izjavu o članovima kućanstva. Obvezno je navesti OIB za sve članove kućanstva. Ukoliko je roditelj preminuo, u napomeni te izjave morate napisati 'preminuo'. Ako imate neku drugu specifičnu situaciju, zavirite u natječaj gdje je sve detaljnije objašnjeno. Dodajmo da će za prijavitelje i članove kućanstva koji imaju prebivalište u RH SCZG podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda za 2025. godinu preuzeti iz evidencije EDIP-a (Porezna uprava).

Studenti čije je prebivalište izvan Hrvatske obvezni su kao dokaz učitati potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne Porezne uprave izvan RH za 2025. godinu (za sve članove kućanstva, uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja prijave za subvencionirano stanovanje u studentskom domu). Za članove kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne Porezne uprave izvan RH, učitati i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2025. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH. Za one članove kućanstva koji na potvrdama iz Porezne uprave nemaju iskazana primanja potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne Porezne uprave izvan RH, učitati i potvrde da nisu bili primatelji mirovine u 2025. godini nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH.

Izravno pravo na dom i bodovanje za ostale

Uz prijavu je potrebno uplatiti iznos od 8 eura za troškove obrade natječaja. Plaćanje se vrši isključivo elektroničkim putem kroz web prijavu.

Neki prijavitelji imaju izravno pravo na stanovanje u domu. Na primjer, studenti kojima prihodi po članu kućanstva ne prelaze 441,44 eura, a ujedno su prolazili s 5,0 u svim razredima srednje. Isto pravo imaju i izvrsni studenti s prosjekom 4,5 i najmanje 55 ECTS-a u ovoj godini. Izravno pravo na dom imaju i djeca određenih skupina branitelja, no i oni moraju zadovoljiti određeni prosjek ocjena na studiju, kao i postignute ECTS bodove. Isto pravo imaju i studenti čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, studenti čiji su roditelji razvedeni, a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, studenti koji su bili pod skrbništvom i studenti s invaliditetom, a prema uvjetima iz natječaja koji se nalazi na kraju članka. Za neke kriterije na temelju kojeg ostvarujete izravno pravo na smještaj također morate priložiti dokumente koji to dokazuju. Što točno trebate priložiti možete pronaći u natječaju, a vidjet ćete i u sustavu.

Svi ostali prijavitelji skupljaju bodove. Bodovanje se vrši prema Pravilniku Ministarstva. Rang-liste bit će sastavljene na temelju ocjena i uspjeha u školi ili na studiju, odnosno postignutih ECTS-a. Dokumentaciju prilažete za one kriterije na temelju kojih želite ostvariti dodatne bodove. Bodove možete dobiti za socio-ekonomske uvjete u kojima živite, određene nagrade koje ste postigli tijekom srednje škole ili studija, za izniman uspjeh, ako je vaš studij na popisu deficitarnih studija i slično. Bodove mogu dobiti i djeca određenih skupina branitelja Domovinskog rata. Sve detalje, za što još možete dobiti dodatne bodove, što se koliko boduje, što trebate priložiti kao dokaz i slično možete pročitati u natječaju.

Rezultati u kolovozu

Prilikom prijave birate i dva prioriteta u kojoj biste kategoriji smještaja voljeli živjeti, a mi smo ih predstavili ovdje. SCZG navodi da će privremenu rang-listu natječaja objaviti 17. kolovoza 2026. na svojoj web stranici i oglasnoj ploči u Savskoj 25. Nakon toga će početi teći rok od osam dana tijekom kojeg studenti mogu uložiti žalbu na natječaj, a odgovori na žalbe bit će poznati do 9. rujna. Potom će se formirati konačna lista.

U dokumentu u nastavku možete pronaći Natječaj za raspodjelu mjesta studentima u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj godini 2026./2027.