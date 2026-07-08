Promjena na čelu obrazovnog sindikata: Izabran sociolog s Filozofskog

Dragan Bagić, redoviti profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, izabran je za novog predsjednika Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. U akademskim krugovima već su dugo nagađalo da će upravo on na toj poziciji naslijediti sada već bivšeg predsjednika Velikog vijeća Predraga Markovića.

Bagić istaknuo četiri prioriteta

Bagića je Veliko vijeće jednoglasno izabralo te nije imao protukandidate, proizlazi iz priopćenja za medije. U njemu naglašavaju kako predsjednik Velikog vijeća zastupa i predstavlja sindikat, vodi i provodi sindikalnu politiku u okviru statuta i strateških dokumenata koje je usvojio Sabor te uz predsjednika Sindikata i glavnog tajnika čini najvažniju čelnu poziciju u Sindikatu znanosti. Podsjetimo, predsjednik Sindikata je Tvrtko Smital s Instituta Ruđer Bošković, a glavni tajnik Matija Kroflin.

- Dragan Bagić je u svom programu istaknuo četiri prioritetna područja na koja će se fokusirati u svom mandatu. To će prije svega biti jačanje Sindikata kao organizacije, što podrazumijeva aktivaciju članstva, jačanje kompetencija povjerenika i aktivista, jačanje podružnica te regrutaciju novih članova. Sindikat će se u narednom razdoblju posebno fokusirati na oblikovanje vizije i rješenja za razvoj sustava znanosti i visokog obrazovanja, ali će biti i još aktivniji u oblikovanju rješenja u području ekonomskih i socijalnih politika. Bagić je u izjavi naglasio kako 'Sindikat ima velike ljudske potencijale u svom članstvu koje treba mobilizirati u pronalasku rješenja za razvoj Hrvatske i rješavanju društvenih izazova.' Četvrti prioritet bit će cjelovitije promišljanje interesa i pozicije nenastavnog osoblja u sustavu, stoji u priopćenju za medije Sindikata znanosti.

U biografiju mu stoji da je jedan od rijetkih istraživača u Hrvatskoj koji se bavi sindikatima

Bagić je rođen 11. prosinca 1977. u Gradačcu u BiH. Član je Sindikata od 2010. godine, a od 2022. bio je član Velikog i Malog vijeća, stoji na internetskim stranicama Sindikata. Područje istraživačkih interesa su mu sociologija migracija, politička sociologija te industrijski odnosi i tržište rada.

- Doktorirao u području industrijskih odnosa s temom 'Sustav industrijskih odnosa u Republici Hrvatskoj: hrvatski sindikati između društvene integracije i tržišnog sukoba'. Jedan od rijetkih istraživača u Hrvatskoj koji se bavi istraživanjem djelovanja sindikata, odnosima moći na tržištu rada te odnosima između poslodavaca, sindikata i države. Objavio 34 znanstvena rada u domaćim i međunarodnim publikacijama te četiri znanstvene monografije. Dobitnik Državne nagrade za znanost 2013. godine. Obnašao dužnost prodekana za znanost i međunarodnu suradnju na matičnoj ustanovi od listopada 2017. do razrješenja dekanice od strane rektora Borasa u srpnju 2020. Vodio/vodi više domaćih i međunarodnih projekata, stoji u njegovoj stručnoj i radnoj biografiji, a dodajmo da je na Google Scholaru citiran 723 puta te da je potpredsjednik Hrvatskog sociološkog društva.

U onoj osobnoj biografiji na stranicama sindikata navedeno je da je otac dvoje djece te da mu je partnerica također znanstvenica, zaposlena u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te članica Sindikata znanosti. Objavio je i kako su 'stambeno zbrinuti u komfornom stanu kojeg smo stekli prodajom poslovnog udjela u tvrtki'.

Na sjednici gdje je izabran Bagić provedeni su i izbori za novi saziv Malog te Upravnog vijeća Sindikata. U Malo vijeće, uz predsjednika Velikog vijeća i predsjednika Sindikata, izabrani su i: glavni tajnik Matija Kroflin, Dalida Galović s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Ivana Bašić i Predrag Marković s Filozofskog Fakulteta u Zagrebu, Berto Šalaj i Ana Petek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te Igor Čaljkušić s Umjetničke akademije u Splitu.