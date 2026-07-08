Otvorene prijave za studentske domove u Zagrebu u 2026. Manje je soba, neki imaju izravno pravo

Ove srijede otvorene su prijave za smještaj u studentskim domovima u Zagrebu. Zbog obnove dijela paviljona, u ponudi je manje soba

Od ove srijede otvorene su prijave za smještaj u studentskim domovima u Zagrebu. Prvi put se natječaj provodi u potpunosti online putem, tako da studenti ispunjavaju prijavu na ovoj poveznici.

Online prijave traju do 24. srpnja

Iz Studentskog centra priopćeno je da sve podatke koje Studentski centar u Zagrebu neće moći povući digitalnim putem studenti će učitati u svoju prijavu te će biti obrađeni od strane operatera. Prijave su otvorene do 24. srpnja 2026., s time da se uzimaju u obzir web prijave predane na dan 24. srpnja 2026. do 23:59 sati.

Pravo na smještaj u domovima imaju četiri skupine studenata:

studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u redovitom statusu, državljani Republike Hrvatske,

studenti upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u redovitom statusu, državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti osobe u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti,

studenti s invaliditetom upisani na doktorske studije,

studenti, sukladno posebnim odlukama MZOM, a koji nisu u radnom odnosu ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, osim studenata koji obavljaju poslove putem ugovora o djelu ili ugovora o autorskom djelu.

Za prijavu su nužni Obrazac A ili Obrazac B, koje je nakon ovjere potrebno učitati u web prijavu. U natječaju stoji i da ih nije potrebno preuzeti ukoliko ste ih ispisali prilikom popunjavanja web prijave, ali on svakako mora biti ovjeren od strane vaše referade. Uz prijavu je potrebno uplatiti iznos od 8,00 eura za troškove obrade natječaja.

Što se boduje? Neki imaju izvanredno pravo

Kao i na svim ostalim natječajima, bodovanje se vrši prema Pravilniku Ministarstva koji se nalazi pri dnu članka i kojega studenti i maturanti prije prijave moraju detaljno proučiti. Rang-liste bit će sastavljene na temelju ocjena i uspjeha na studiju, odnosno postignutih ECTS-a.

Boduju se i socio-ekonomski uvjeti u kojima studenti žive, eventualne nagrade koje su postigli tijekom srednje škole ili studija za izniman uspjeh, a mogu dobiti i bodove ako se njihov studij nalazi na popisu deficitarnih. Bodove mogu dobiti i djeca određenih skupina branitelja Domovinskog rata.

Neki imaju izravno pravo na stanovanje u domu. Na primjer, studenti kojima prihodi po članu kućanstva ne prelaze 441,44 eura, a ujedno su prolazili s 5,0 u svim razredima srednje. I izvrsni studenti s prosjekom 4,5 i najmanje 55 ECTS-a u ovoj godini imaju isto pravo.

Izravno pravo na dom imaju i djeca određenih skupina branitelja, no i oni moraju zadovoljiti određeni prosjek ocjena na studiju, kao i postignute ECTS bodove. Isto pravo imaju i studenti čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, studenti čiji su roditelji razvedeni, a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, studenti koji su bili pod skrbništvom i studenti s invaliditetom, a prema uvjetima iz natječaja koji se nalaze pri dnu članka.

Ove godine manje mjesta u domovima u Zagrebu

Ove je godine u zagrebačkim domovima manje mjesta nego prethodnih jer će se obnavljati 5. i 6. paviljon Studentskog doma Stjepan Radić i 8. paviljon Studentskog doma Lašćina. Zato će se tijekom provedbe natječaja za smještaj u studentske domove dodijeliti i 906 subvencija studentima koji ostanu ispod bodovne granice u iznosu od 152 eura, izvijestio je SC. Sredstva će se podijeliti na način:

prema konačnoj rang listi 6.097 studenata ostvaruje pravo na studentski dom

ispod crte prvih 906 studenata ostvaruje pravo na subvencioniranje smještaja kod privatnog stanodavca u iznosu od 152 eura

student koji je ostvario pravo na studentski dom ne može primati navedenu subvenciju

student koji ostvari pravo na subvenciju (nakon spuštanja bodne granice na njegov broj bodova) može useliti u studentski dom, ali gubi pravo na subvenciju od mjeseca useljenja u studentski dom

idući student u redu čekanja može nastaviti primati subvenciju za smještaj kod privatnog stanodavca od narednog mjeseca

Kad izlaze rezultati natječaja u Zagrebu?

Privremena rang-lista natječaja, priopćio je SC, bit će objavljena 17. kolovoza 2026. na web stranici Studentskog centra u Zagrebu i oglasnoj ploči u Savskoj 25. Nakon toga će početi teći rok od osam dana u kojima studenti mogu uložiti žalbu na natječaj, a odgovori na žalbe bit će poznati do 9. rujna pa se potom formira konačna lista.

- Studenti će imati mogućnost rezervirati smještaj odmah po objavi rezultata natječaja, dok će u iste moći useliti do 21. rujna 2026. Tko ne rezervira smještaj ili ne useli do navedenog datuma smatramo da je odustao od smještaja u studentskom domu. Studenti koji će ostvariti pravo na subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca ugovore o isplati subvencije potpisivati će sa Studentskim centrom u Zagrebu u mjesecu listopadu 2026., priopćio je SC Zagreb.

Dodatno navode i da će tijekom studenoga biti raspisan natječaj za subvencije za privatni smještaj u iznosu od 60 eura, koje su se dodjeljivale i ranijih godina. Nju će moći dobiti ukupno 800 studenata koji neće ostvariti pravo na studentski dom ili pravo na potporu za smještaj kod privatnog stanodavca u iznosu od 152,00 eura.

Podsjetimo, natječaji su već otvoreni i u ostala tri veća sveučilišna grada – Splitu, Osijeku i Rijeci. U dokumentima u nastavku možete vidjeti cjeloviti natječaj Studentskog centra u Zagrebu, najčešća pitanja i odgovore vezane uz taj natječaj i Pravilnik koji propisuje na čemu je sve moguće prikupiti bodove.

Natječaj za smještaj u studentskim domovima SC-a Zagreb

Najčešća pitanja i odgovori

Pravilnik o uvjetima ostvarivanja prava u domovima