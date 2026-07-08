Država im gasi veleučilište, oni sad smijenili dekanicu: Poznato tko dolazi na njenu poziciju

Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu iznenada je promijenilo svoje vodstvo. Kako je priopćeno, 30. lipnja 2026. godine Upravno vijeće Veleučilišta je na svojoj 15. izvanrednoj sjednici razriješilo Marijanu Drinovac Topalović s mjesta dekanice. Damir Mihanović imenovan je vršiteljem dužnosti dekana.

Razrješenje stiže nakon odluke o gašenju veleučilišta

Ova vijest stiže nedugo nakon što je niz medija, uključujući i portal srednja.hr, objavilo informacije da država gasi niz veleučilišta, odnosno pripaja ih većim institucijama. Takva odluka stigla je i na Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu, koje će se u dogledno vrijeme pripojiti Sveučilištu u Splitu.

Odluka je kninskom veleučilištu stigla u ožujku, a Drinovac Topalović kazala je da nije naslućivala da će im takva odluka uistinu stići, iako su ranije postojali razgovori na tu temu. Iz Ministarstva obrazovanja su u ožujku vrlo direktno otkrili da su razlog pripajanja loši upisni rezultati – kninsko Veleučilište, istaknuli su, bilježi pad broja studenata od preko 50 posto u posljednjih pet godina. Popunjenost upisnih kvota na prošlogodišnjem ljetnom roku iznosila je manje od 10 posto, što je najniže među svim veleučilištima u Hrvatskoj, istaknulo je u ožujku Ministarstvo obrazovanja.

Tko je novi čelnik Veleučilišta u Kninu?

Damir Mihanović bivši je član uprave Croatia osiguranja, i sam je bio član HDZ-a, a bio je prvi koji je progovorio o aferi Fimi Media, jednoj od najvećih korupcijskih afera u kojoj je 'pao' tadašnji premijer Ivo Sanader. USKOK je teretio niz osoba da su novcem izvučenim iz javnih tvrtki, a preko marketinške agencije Fimi Media, punili crne fondove HDZ-a, ali i privatne račune bivšeg premijera. Upravo je Mihanovićev iskaz USKOK-u početkom 2010. godine otvorio vrata istraživanju izvlačenja novca. Mihanović je vrlo brzo smijenjen i bio je suočen, kako je tvrdio u medijima, s nizom problema i prijetnji.

Mihanović je u ožujku 2022. izabran na mjesto višeg predavača na Veleučilištu 'Marko Marulić' u Kninu. Uz to, izvanredni je profesor na Sveučilištu Sjever, na odjelu Poslovanje i menadžment, stoji na webu tog Sveučilišta. Tematsko usmjerenje su mu organizacija i menadžment, poslovna izvrsnost. Na webu Sveučilišta Sjever u biografiji navodi da je višegodišnje menadžersko iskustvo stjecao u Grupi Croatia osiguranje i Kraš d.d. kao izvršni direktor uprave, član uprave, zamjenik predsjednika te predsjednik Uprave. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, s time da je prije toga magistrirao na splitskom Pomorskom fakultetu. U Google Scholaru stoji kako su mu radovi citirani 210 puta.