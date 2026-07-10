Studenti koji rade u Studencu digli uzbunu, ukazuju na niz propusta: Oglasila se tvrtka i SC

Studentima je satnica u svibnju iznosila 9 eura, dok je u narednom mjesecu smanjena na 8. Iznijeli su niz kritika, koje STUDENAC d.o.o demantira.

Grupa studenata zaposlenih u trgovinama STUDENAC d.o.o. u Splitu obratila se našoj redakciji nakon što im je satnica, tvrde bez obavijesti, snižena za 1 euro, ali i zbog, kako kažu, 'niza drugih ozbiljnih propusta u poslovanju'. Navode da im je tijekom razgovora za posao i početka rada, konkretno u svibnju, jasno komunicirano da će studentska satnica iznositi 9 eura, te da su upravo zbog toga sezonski posao odlučili odraditi baš u ovoj trgovini. Nisu znali da se satnica odnosi isključivo na svibanj i da će se od lipnja ili srpnja smanjiti na 8 eura.

- Dana 1. srpnja dio studenata je, bez prethodne službene obavijesti, obrazloženja ili mogućnosti da pravodobno odluče žele li pod takvim uvjetima nastaviti raditi, obaviješten da trebaju potpisati ugovore sa satnicom od 8 eura. Posebno naglašavamo da velik broj studenata u poslovnicama do današnjeg dana uopće nije službeno obaviješten o spuštanju satnice, već za isto saznaju usmenom predajom ili tek pri primitku ugovora na potpis. Smatramo da je takvo postupanje protivno načelu savjesnosti i poštenja iz Zakona o obveznim odnosima te predstavlja ozbiljno narušavanje povjerenja, navode studenti.

'Ne radi o smanjenju satnice tijekom trajanja angažmana'

Obratili smo se poslodavcu STUDENAC d.o.o. iz kojeg napominju da su sa studentima u kontaktu pisanom komunikacijom. Navode da se ne radi o smanjenju satnice tijekom trajanja angažmana, nego o različitim satnicama koje su unaprijed definirane za različita razdoblja zapošljavanja i pravovremeno objavljene putem službenih kanala Studentskog centra.

- Pojašnjena im je situacija i već smo počeli dobivati odgovore pojedinaca u vidu zahvale za pojašnjenje te potvrdu da bez obzira na situaciju žele ostati raditi preko studentskog ugovora u našim trgovinama. Smatramo da je to jedna vrsta pokazatelja da se ovdje radilo o nesporazumu. Za mjesec svibanj, zbog povećane potrebe za radnom snagom, bila je objavljena satnica od 9 eura po satu. Po isteku tog razdoblja objavljen je novi oglas za lipanj sa satnicom od 8 eura, koja je ostala na snazi i u svim kasnije objavljenim oglasima. Kompanija ni u jednom trenutku nije retroaktivno mijenjala uvjete rada niti je studentima obećala satnicu od 9 eura za cijelu sezonu. No, kako se trenutačno nalazimo u obračunskom razdoblju za mjesec lipanj, a nastavno na ovu situaciju, naši kolege dodatno provjeravaju sve studentske ugovore kako bi obračun bio u potpunosti usklađen s ugovorenim uvjetima rada i kako ne bi došlo do eventualnog propusta na štetu studenata. Satnica za lipanj bit će isplaćena sukladno satnici navedenoj u važećem ugovoru za lipanj, koji su potpisale obje strane i kojim je definirana ugovorena satnica. Kao i uvijek, ako se u pojedinačnom slučaju utvrdi bilo kakvo odstupanje između ugovora i obračuna ili eventualni administrativni propust, on će biti ispravljen te niti jedan student neće biti oštećen, kažu nam iz Studenca.

SC: 'Iskazana je spremnost da se pogreška ispravi...'

Studenti su u Studenac trgovinama zaposleni preko studentskih ugovora koje im je izdao student servis Studentskog centra u Splitu (SCST). Oni cijelu situaciju komentiraju za srednja.hr.

- Studentski centar Split prije svega štiti prava i interese studenata, ali jednako tako njeguje kvalitetne odnose s poslodavcima koji studentima omogućuju rad, stjecanje iskustva i dodatne prihode. Kada zaprimimo prijavu, naša je obveza provjeriti sve navode i pomoći u pronalasku rješenja. U ovom slučaju odmah smo kontaktirali poslodavca radi provjere navoda vezanih uz obračun satnice. Poslodavac je reagirao bez odgode, utvrđena je proceduralna pogreška kod manjeg broja ugovora te je iskazana spremnost da se ona ispravi kako niti jedan student ne bi bio oštećen.

Pojašnjavaju i kako funkcionira promjena satnice. Kako kažu, poslodavac može za novo razdoblje rada ponuditi drukčiju satnicu, ali ona mora biti unaprijed dogovorena sa studentom i definirana novim studentskim ugovorom.

- Nakon što je ugovor potpisan, satnica se ne može retroaktivno mijenjati na štetu studenta. U konkretnom slučaju utvrđena je proceduralna pogreška kod manjeg broja ugovora, pri čemu je došlo do neusklađenosti između ugovorene i obračunate satnice. Poslodavac je iskazao spremnost ispraviti utvrđene pogreške te vjerujemo da će situacija biti riješena na zadovoljstvo studenata i poslodavca, poručili su iz SCST-a.

Studenti kažu da im prekovremeni nisu isplaćeni

Iz Studenca naglašavaju da je satnica od 8 eura 'iznad prosjeka studentskih satnica na tržištu, koje se uglavnom kreću između 7 i 7,5 eura po satu'. Podsjetimo, minimalna učenička i studentska satnica od 1. siječnja ove godine iznosi 6,56 eura.

- Studenac je jedan od najvećih poslodavaca studenata u Hrvatskoj i upravo zato nastojimo ponuditi konkurentne i korektne uvjete rada. Žao nam je što je došlo do ovog nesporazuma, no uvjeti rada bili su transparentni od samog početka i javno dostupni na službenim kanalima. Ne smatramo da odgovornost leži na voditeljima poslovnica jer su službeni uvjeti zapošljavanja bili jasno definirani i objavljeni za svaki pojedini mjesec, na komunikacijskim kanalima putem kojih studenti službeno saznaju informacije, dodaju iz Studenca.

Studenti ističu i 'problematiku prekovremenih sati koji studentima nikada nisu obračunati niti isplaćeni'. Podsjetimo, prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova satnica za prekovremeni rad treba biti uvećana za 50 posto u odnosu na redovnu ugovorenu satnicu. Isto je i za rad noću, nedjeljom i tijekom državnog blagdana.

- Sustavno ignoriranje ove zakonske obveze i neplaćanje prekovremenog rada smatramo teškim kršenjem naših prava, što uz opću administrativnu nefunkcionalnost firme stvara izrazito poticajno okruženje za masovni odlazak radne snage, navode studenti.

Iz Studenca ističu da sve odrađene sate koji su uredno evidentirani isplaćuju u skladu s važećim propisima i ugovorenim uvjetima rada.

- Studenac posluje u skladu sa zakonskim propisima te ne postoji praksa uskraćivanja isplate uredno evidentiranih sati rada. Ako postoji pojedinačan slučaj u kojem je potrebno provjeriti evidenciju ili otkloniti eventualnu administrativnu pogrešku, to ćemo, kao i uvijek, učiniti u suradnji sa studentom, tvrde iz Studenca.

Žale se da nemaju pauzu

Studenti su se požalili i na uskraćivanje prava na pauzu i rad u samostalnim smjenama. Podsjetimo, student koji radi najmanje šest sati dnevno ima pravo na plaćeni odmor od najmanje 30 minuta.

- Poslodavac organizira rad na način da pojedini studenti odrađuju smjene potpuno sami u trgovinama. Zbog prirode posla, student ne smije i ne može napustiti niti zaključati prodajni prostor, čime mu je u potpunosti onemogućeno korištenje zakonom propisane pauze i odmora tijekom rada, navode studenti.

Iz Studenca kažu da se s obzirom na povećan obujam posla, 's kojim se tijekom turističke sezone suočava cijela maloprodajna industrija', iznimno može dogoditi da student određeni dio smjene bude sam u trgovini.

- Međutim, to ni u kojem slučaju ne znači da ima odgovornost za vođenje smjene u trgovini. To su u potpunosti obaveza i odgovornost voditelja i zamjenika voditelja trgovina. Pravo na odmor od 30 minuta studentima je uvijek osigurano i Studenac ga nikad nije doveo u pitanje. Dodatno, studentima je omogućeno biranje smjene sukladno drugim obavezama, i korištenje privatnih telefona tijekom smjene u svrhu informiranja vezanog uz obaveze na fakultetima. Sigurnost zaposlenika i poštivanje njihovih prava za nas nisu predmet kompromisa, kažu iz Studenca.

Uz sve navedeno studenti dodaju i 'nehumane i nehigijenske uvjete rada'.

- Poslovnice u kojima studenti rade su prljave, zapuštene i bez osnovnih uvjeta potrebnih za rad i održavanje minimalne higijene. U takvom okruženju studenti su prisiljeni rukovati i prodavati hranu i piće, što stvara ogroman pritisak i strah od sanitarnih prekršaja, dok poslodavac odbija osigurati osnovna sredstva za rad i čišćenje, žale se studenti.

'Odlučno odbacujemo'

Iz Studenca kažu da tvrdnje koje nisu temeljene na činjenicama, odnosno na dokazima, odlučno odbacuju. Kažu da su u svim njihovim trgovinama, neovisno o tome radi li se o novootvorenoj ili starijoj lokaciji, osigurani uvjeti za rad, uključujući sredstva potrebna za održavanje higijene i urednosti prostora.

- Istina je da tijekom turističke sezone naše trgovine posluju pod znatno većim opterećenjem nego tijekom ostatka godine, zbog čega se povremeno mogu pojaviti operativni izazovi. Važno je istaknuti i da su poslovnice Studenca pod redovitim nadzorom Državnog inspektorata i sanitarne inspekcije, koje su nadležne za utvrđivanje eventualnih nepravilnosti. U svakom slučaju, ako samostalno ili tijekom nadzora utvrdimo bilo kakve propuste, na njih reagiramo odmah i poduzimamo sve potrebne mjere kako bismo ih otklonili. Naš je interes da zaposlenici i studenti rade u sigurnom, urednom i funkcionalnom radnom okruženju, a ovakve tvrdnje ne odražavaju stvarno stanje u našim trgovinama, napominju iz Studenca.

Za kraj dodaju da je njihov cilj od početka bio pronaći rješenje razgovorom. Studentima su, kažu, ponudili sastanak s direktoricom regije kako bi zajedno prošli kroz sva otvorena pitanja i pokušali pronaći rješenje. Ipak, dodaju, 'taj je prijedlog odbijen od strane studenata koji su nam se obratili na ovu temu, čime je onemogućeno dogovorno rješenje eventualnih nejasnoća'.

'Od početka godine zaposlili smo ukupno 772 studenta'

Kažu da su i dalje otvoreni za dijalog jer 'vjerujemo da je to jedini konstruktivan način rješavanja nesuglasica'.

- Istodobno, smatramo da se uvjeti koji su unaprijed definirani, javno objavljeni i prihvaćeni prilikom angažmana ne mogu naknadno mijenjati. U ovom slučaju suočili smo se sa zahtjevima da se naknadno promijene uvjeti koji su bili jasno komunicirani prije početka rada, što ne smatramo ispravnim načinom rješavanja neslaganja. Žao nam je što je došlo do ove situacije jer tijekom godina nismo imali ovakva iskustva sa studentima. Naprotiv, Studenac je jedan od najvećih poslodavaca studenata u Hrvatskoj. Od početka godine zaposlili smo ukupno 772 studenta, a danas na području Južnog i Sjevernog Jadrana kod nas radi 493 studenta. Posebno nam je važno što nam se velik broj studenata vraća iz godine u godinu. U razdoblju turističke sezone, kada studenti imaju velik izbor poslodavaca i mogu birati gdje će raditi, njihovo povjerenje i odluku da (ponovno) rade upravo u Studencu smatramo najboljom potvrdom da prema studentima nastupamo korektno, odgovorno i partnerski. Upravo takav odnos želimo nastaviti graditi i ubuduće, zaključuju iz Studenca.

Ništa od 'crne liste'

Dodajmo da su se studenti obratili i SCST-u s molbom da se ovog poslodavca stavi na 'crnu listu', odnosno da mu onemogući izdavanje ugovora. Iz SCST-a kažu da tvrtku ne planiraju staviti na 'crnu listu'. Napominju da će nastaviti komunikaciju sa studentima i poslodavcem do konačnog razrješenja situacije. Istodobno će, kažu, dodatno unaprijediti interne kontrole te komunikaciju sa studentima i poslodavcima kako bi spriječili slične situacije u budućnosti.

- Studenac je važan partner Studentskog centra i jedan od najvećih poslodavaca studenata na našem području. Upravo zato smatramo da je važno otvorenim dijalogom i suradnjom riješiti ovu situaciju. Naš prioritet ostaje zaštita studentskih prava, ali i očuvanje kvalitetne suradnje s poslodavcima koji studentima omogućuju rad i stjecanje iskustva, zaključuju iz SCST-a.

Iz Studenca su nam pak rekli da su sa SCST-om u kontaktu od nastanka ove situacije, s ciljem da ju adekvatno riješe, 'ni na čiju štetu'.

- Nije bilo govora o uskraćivanju izdavanja ugovora za nas kao poslodavca. Studentski centar smo pravodobno upoznali sa svim okolnostima jer smo uvjereni da smo prema studentima uvijek nastupali korektno i transparentno. Prilikom komunikacije smo pojasnili da su satnice za svako razdoblje bile unaprijed definirane i javno objavljene putem službenih kanala Studentskog centra te da uvjeti rada nisu naknadno mijenjani, zaključuju iz Studenca.