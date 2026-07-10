Velika promjena: Ukinuli pisanje završnog rada studentima, objasnili razlog

Zakon kaže kako se studij može završiti obranom rada ili polaganjem ispita. Bjelovarsko veleučilište zbog AI-a priklonilo se ovom drugom.

Na Veleučilištu u Bjelovaru ovog je tjedna 23 studenata stručnog prijediplomskog studija sestrinstvo svoj studij završilo polaganjem pisanog i praktičnog završnog ispita. Prvi puta nisu pisali i branili klasičan završni rad, što omogućava i Zakon o visokom obrazovanju. Naime, u njemu stoji da se studij završava izradom i obranom završnog/diplomskog rada ili pak polaganjem završnog/diplomskog ispita.

'U vrijeme AI-a završni radovi nisu pokazatelj kompetencija'

Kako objašnjavaju, time završni rad ide u zasluženu mirovinu. Svemu je zapravo kumovala umjetna inteligencija. Na završnom ispitu, navode, nema prečaca te se njime pokazuju znanje, vještine i snalažljivost umjesto tehnologije. Tako nema kopiranja znanja, već samo pokazivanja znanja, ističu.

- Za ovo smo se odlučili jednostavno. Želimo da naši studenti budu konkurentni. U vrijeme AI završni radovi nisu pokazatelj kompetencija, kaže dekanica Tatjana Badrov za srednja.hr.

Nastavlja, studenti su na pisanom završnom ispitu morali pokazati, odnosno dokazati poznavanje teorije. Na praktičnom ispitu u kabinetu sestrinskih vještina, naglašava dekanica, morali su pak dokazati vještine. Omjer je tako pisanog i usmenog dijela bio 50:50. Pitamo je hoće li za svoje ostale studije, mehatronike i računarstva, isto uvesti ovakvu praksu.

- Tehnički studiji imaju projektne zadatke. Iskreno, kolege kažu da je provjera, odnosno obrana zahtjevna s obzirom na AI. Međutim, lakše je uz postavljanje pitanja koja nedvosmisleno pokazuju da li student razumije kod ili ne, objašnjava Badrov.

'Moramo tražiti modele koji će osigurati autentičnost kompetencija koje garantiramo diplomama'

Badrov na pitanje o tome koliko studenti danas koriste umjetnu inteligenciju u svojim radovima, odgovara da se ne smijemo zavaravati. Studenti koriste AI u pisanju završnih radova, pojašnjava.

- I dalje nemamo alate koji bi to dokazali. Moramo tražiti modele koji će osigurati autentičnost kompetencija koje garantiramo diplomama, navodi Badrov.

Dodaje da će oni ovu praksu nastaviti svakog dana. Na naše pitanje misli li da bi druga visoka učilišta trebala slijediti ovu praksu, kaže - na njima je.

- Ovih dana razgovaramo kako 'srediti' AI. Nemamo instant rješenja. I neće ih biti. Želim vjerovati da je čovjek i dalje pametniji, odnosno mudriji od AI, zaključuje Badrov.