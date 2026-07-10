Velika promjena: Ukinuli pisanje završnog rada studentima, objasnili razlog

Zakon kaže kako se studij može završiti obranom rada ili polaganjem ispita. Bjelovarsko veleučilište zbog AI-a priklonilo se ovom drugom.
Na Veleučilištu u Bjelovaru ovog je tjedna 23 studenata stručnog prijediplomskog studija sestrinstvo svoj studij završilo polaganjem pisanog i praktičnog završnog ispita. Prvi puta nisu pisali i branili klasičan završni rad, što omogućava i Zakon o visokom obrazovanju. Naime, u njemu stoji da se studij završava izradom i obranom završnog/diplomskog rada ili pak polaganjem završnog/diplomskog ispita.
'U vrijeme AI-a završni radovi nisu pokazatelj kompetencija'
Kako objašnjavaju, time završni rad ide u zasluženu mirovinu. Svemu je zapravo kumovala umjetna inteligencija. Na završnom ispitu, navode, nema prečaca te se njime pokazuju znanje, vještine i snalažljivost umjesto tehnologije. Tako nema kopiranja znanja, već samo pokazivanja znanja, ističu.
- Za ovo smo se odlučili jednostavno. Želimo da naši studenti budu konkurentni. U vrijeme AI završni radovi nisu pokazatelj kompetencija, kaže dekanica Tatjana Badrov za srednja.hr.
Nastavlja, studenti su na pisanom završnom ispitu morali pokazati, odnosno dokazati poznavanje teorije. Na praktičnom ispitu u kabinetu sestrinskih vještina, naglašava dekanica, morali su pak dokazati vještine. Omjer je tako pisanog i usmenog dijela bio 50:50. Pitamo je hoće li za svoje ostale studije, mehatronike i računarstva, isto uvesti ovakvu praksu.
- Tehnički studiji imaju projektne zadatke. Iskreno, kolege kažu da je provjera, odnosno obrana zahtjevna s obzirom na AI. Međutim, lakše je uz postavljanje pitanja koja nedvosmisleno pokazuju da li student razumije kod ili ne, objašnjava Badrov.